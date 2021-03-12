Банк «Заречье» построит отель рядом с казанским ЦУМом

В Казани проект торгового комплекса заменили на гостиницу

В центре Казани, на улице Яхина, появится новая гостиница. На этой неделе вышел утвержденный проект межевания территории почти на 9 тыс. кв. метров. Будущий отель на участке по соседству с ЦУМом построит банк «Заречье». Подробнее — в материале «Реального времени».

Рядом с ЦУМом появится отель

На улице Рустема Яхина появится гостиница. Исполком Казани утвердил проект межевания территории, информация опубликована в сборнике муниципальных документов. Под застройку рассматривается участок рядом с ЦУМом, в соседнем квартале, ограниченном улицами Яхина, Чернышевского, Исхаки и Московской, на площадке между зданиями Следственного отдела по Вахитовскому району (ул. Исхаки, 1) и Управления федеральной службы судебных приставов по РТ (ул. Яхина, 3).

«Проект межевания территории по улице Яхина предусматривает образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в госсобственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:011810:200, находящегося в частной собственности», — говорится в постановлении.

Решение исполкома Казани о подготовке проекта межевания этой зоны в рамках планировки территории «Центр» и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ на сайте мэрии опубликовали еще в декабре 2019 года, говорится в документе. В сборнике указано, что участок площадью 8732 кв. метра предполагается использовать под здание гостиницы.

Источник: «Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани», №9(590) от 11 марта 2021 года

Банк «Заречье» заменит ТЦ на гостиницу

Проект межевания подготовили по заявлению банка «Заречье», говорится в постановлении исполкома. После утверждения проекта исполком рекомендовал банку обратиться в Управление Росреестра по РТ для кадастрового учета земельного участка.

— В документе речь идет об утверждении проекта межевания территории. Это стандартная процедура по уточнению границ земельного участка. Что касается строительных планов, то рекомендуем уточнить это у правообладателя земельного участка, в данном случае — у АО «Банк Заречье», — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

В приемной банка «Заречье» нашему изданию затруднились пояснить, кто занимается проектом гостиницы на Яхина, хотя что-то об этом слышали. На официальный запрос заместитель председателя правления Банка «Заречье» Игорь Рябов ответил:

— На ваш запрос об участке на Яхина пока ничего определенного сказать не можем. Там идет процесс уточнения границ и концепции развития квартала. Информация будет позже — к маю, возможно, — сообщил он нашему изданию.



Лет 5—7 назад был подготовлен проект под строительство гостиницы в центре города, вспоминает завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. Он не исключает, что тогда рассматривался этот участок. Однако, по словам эксперта, построено ничего не было, возможно, владельцы перепродали землю. По новому проекту банка информации пока нет.



— Гостиница может там строиться — близко от вокзала, и, возможно, есть такая потребность. А что касается торговли, у нас ЦУМ там стоит рядом, и то полупустой. Место в этом квартале есть, где можно «посадить» гостиницу. А о конкретной территории не могу сказать. Там есть и снесенные дома, и еще какие-то площадки, даже не знаю, чьи они, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» завкафедрой КГАСУ.

В октябре 2017 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторической части Казани под руководством президента РТ Рустама Минниханова уже рассматривали варианты использования земли, которую окружают улицы Рустема Яхина, Гаяза Исхаки, Московская и Чернышевского. На тот момент главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева представила проект строительства в этом месте торгового комплекса с апартаментами на верхних этажах. Но до сих пор к строительству не приступили.



«Событийная» загрузка отелей ушла «в ноль»

О строительстве очередного отеля в центре города президенту Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Гульнаре Сафиной ничего не известно. Узнав об этом, она рассказала «Реальному времени», что в столице республики четыре пятизвездочных отеля и около 40 — четырехзвездочных. Этого количества вполне достаточно, считает эксперт, тем более что даже в самые лучшие туристические сезоны 2018—2019 годов, когда проходили чемпионат мира по футболу и чемпионат WorldSkills, максимальная загрузка гостиниц достигала 60%.

— Отельная отрасль — низкомаржинальная, по оценкам экспертов, ее окупаемость — до 20 лет, с учетом всех рисков, — отметила Гульнара Сафина. — Отели в Казани были сильно завязаны на событийные мероприятия, в том числе MICE (от английского meetings, incentives, conferences, events), от чего зависела загрузка гостиниц, а эта часть сегмента ушла почти «в ноль», в Zoom, в онлайн-пространство. Сложно говорить о том, что сейчас это очень выгодный вид деятельности для инвестирования.

— Нужно учитывать, что в принципе в нашей стране не самые лучшие условия для этой отрасли, например, по сравнению с Турцией, где нулевой НДС, нулевые налоги на персонал. У нас не отельеры жадные, у нас нет стимулирующих программ. В России в гостиничном бизнесе высокая добавленная стоимость за счет того, что у нас много людей, по сравнению, например, с промпроизводством, где три-четыре человека могут обслуживать машины, допустим, на площади в 800 «квадратов». Все эти факторы так или иначе будут влиять на сферу услуг в целом, и все эти риски надо учитывать прежде, чем вкладываться в проекты такого рода, — резюмировала Сафина.

