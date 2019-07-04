Зеленодольская ТОСЭР привлекает резидентов с 3 миллиардами инвестиций

Ожидается, что в экономической зоне они появятся до конца года, сейчас с компаниями ведут переговоры

Фото: Максим Платонов

В Татарстане презентовали зеленодольскую ТОСЭР — молодую экономическую зону с льготными налоговыми условиями, которая за год привлекла пять резидентов с общей стоимостью инвестиционных проектов 1,1 млрд рублей. Министр экономики республики Фарид Абдулганиев сообщил о планах компаний-гигантов («Озон» и «Яндекс.Маркет») в ближайшее время разместиться на территории Татарстана с оптово-распределительными центрами, одна из которых также намерена стать резидентом ТОСЭР в Зеленодольске. По словам главы Минэкономики, переговоры ведут еще с тремя крупными компаниями, названия которых пока не разглашаются. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстанский опыт

«Сначала появляются якорные резиденты, а потом — ажиотажный спрос на оставшиеся земельные участки. Это вопрос о доверии: если кто-то принял решение свои активы размещать на той или иной территории, другие предприниматели тоже принимают положительное решение», — пояснил министр экономики Татарстана принцип наполнения площадки в Зеленодольске резидентами. Сейчас, по его словам, ведутся переговоры еще с несколькими потенциальными резидентами, которых, тем не менее, он называть не стал, поскольку окончательные договоренности с ними пока не достигнуты.

По словам Абдулганиева, две недели назад компания «Озон» приняла решение построить распределительный центр на 40 тыс. кв. метров. «Мы изучили опыт работы компании в Твери — там 60-тысячник. Причем видели, как строился: сначала это был [центр], как из начала 2000-х, сейчас это другой стандарт и приемки товаров, и отгрузки, сортировки. 300 тыс. наименований товаров отгружается ежедневно, у нас обещают, что цифра будет не меньше», — уверил министр.

После этого решения, как по примеру, присоединиться решил и «Яндекс.Маркет» — они также решили разместить свой оптово-распределительный центр в Татарстане, в пригороде Казани, хотя и не в Зеленодольске: «Ведем переговоры еще с двумя-тремя крепкими компаниями, до конца июля будут встречи, в том числе с посещением этой промышленной площадки. По результатам мы вас проинформируем», — пообещал он.

Фарид Абдулганиев сообщил о планах компаний-гигантов («Озон» и «Яндекс.Маркет») в ближайшее время разместиться на территории Татарстана с оптово-распределительными центрами

В целом переговоры идут с восемью компаниями, «но сколько из них сможет зайти — зависит от запрашиваемой площади» и финансовых возможностей потенциального резидента: «Если мы действительно видим, что резидент к этим условиям готов, то тогда мы идем на заключение соглашения. Необходимо еще подтвердить наличие заемных средств, свободные средства, остатки на счетах и так далее». Общий объем инвестиций — 3,2 млрд рублей, потенциально будет создано 980 новых рабочих мест.

Абдулганиев напомнил, что ТОСЭР — временный (на 10 лет) инструмент преференций. На данный момент 10-летний план по резидентам выполнен на 45%. «[В Татарстане] сейчас пять таких, лидер, конечно, среди всех в России — Набережные Челны. <…> ТОСЭР дадут нам 18 тыс. рабочих мест и около 38 млрд инвестиций», — уточнил он.

Последней из республиканских площадок появилась ТОСЭР в Менделеевске, на ней пока вообще нет резидентов. Абдулганиев отметил, что она и в самом деле станет последней — больше в республике их не будут открывать.

«Сначала появляются якорные резиденты, а потом — ажиотажный спрос на оставшиеся земельные участки. Это вопрос о доверии: если кто-то принял решение, свои активы или финансы размещать на той или иной территории, другие предприниматели тоже принимают положительное решение», — пояснил министр экономики РТ «принцип» наполнении площадки в Зеленодольске резидентами

Льготы раздора

Министр анонсировал закон, инициированный Минэкономразвития РФ и ожидаемый к концу года. Закон реорганизует работу особых зон, учтет лучшие практики развития. Абдулганиев напомнил и о недавней идее правительства отбирать статус особых зон у площадок, которые плохо справляются с привлечением инвесторов. «Мы по России видим, что открыли ТОСЭР, а резидентов нет или один. Это как колхоз без колхозников», — сказал министр корреспонденту «Реального времени».

Как ранее выяснило «Реальное время», главы Камско-Устьинского и Азнакаевского районов обратились к президенту РТ с предложением включить свои муниципальные промпарки в ТОСЭР Зеленодольска и Набережных Челнов. Они отмечали, что льготные условия территорий опережающего развития отбирают их потенциальных резидентов и попросили о распространении льгот для резидентов, которые расширяют бизнес на территории промпарка. По словам Абдулганиева, это типичная ситуация «у соседа ягоды вкуснее»:

— Это самая простая позиция: все меня обижают. Тут все зависит от того, насколько хозяйственный подход у главы муниципального района. Надо понимать, это как льготы, так и дополнительный стимул для выполнения очень непростых, напряженных показателей, — добавил Абдулганиев.

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин, судя по его словам, не пренебрегает личным кураторством проектов: «Для меня важно прежде всего установить с каждым резидентом человеческие отношения, чтобы они были уверены, что мы всерьез, основательно подходим к их проектам, и готовы в каждой мелочи их решать. А мелочей огромное количество: каждая стройка тянет за собой сотни деталей. Этот контакт позволяет их снимать».

Александр Тыгин, судя по его словам, не пренебрегает личным кураторством проектов

Новые фармацевты

Обход площадок начали с компании «Татфарм», которая разместилась на 22 тыс. кв. м в Индустриальном парке «Зеленодольск» на площадке «Новая Тура». Журналистам показали склад, на котором будут храниться препараты, упаковочные средства, сырье, также склад будут оказывать услуги ответственного хранения по фармацевтической отрасли. «Таких складов в Татарстане нет, в России их очень мало», — заявил директор Артем Хакимов. Поставщиком сырья будет Китай из-за выгодных цен.

У компании есть предварительные договоренности с индийскими компаниями, которые не имеют локального производства здесь, но сейчас регистрируют свои продукты, чтобы продавать их на российском рынке.

Процесс производства запустят до конца 2021 года: «Это будут капсулы, таблетки — 24 млн условных упаковок в год, жидкие лекарственные формы — инъекции, 21 млн ампул». Будет создано 200 рабочих мест для работы в две смены с возможностью трехсменного графика.

Размещение в Татарстане выбрали из-за научного потенциала региона, а именно — большого количества университетов, которые готовят необходимые кадры — химиков-технологов, фармацевтов и так далее, продолжил Хакимов (сам он — из Казани и выпускник бывшего факультета ВМК КГУ). Он отметил и весьма удачное расположение Зеленодольска.

Компания «Татфарм» разместилась на 22 тыс. кв. м в индустриальном парке «Зеленодольск» на площадке «Новая Тура»

Объем инвестиций — порядка 1 млрд рублей. Как позднее пояснял Абдулганиев, этот миллиард предоставляет Фонд развития моногородов: «Дополнительное софинансирование — из бюджета Республики Татарстан. <…> Обычно 95% [предоставляет фонд]. В зависимости от видов работ — некоторые фонд не принимает, соответственно, мы их берем на себя».

Промышленные инвестиции

Инвестиции на 120 млн принесет площадке ООО «СПК Гефест». «Планируется приобрести оборудование на сумму 120 млн, создать около 40 рабочих мест со средней зарплатой 28—30 тыс. рублей», — рассказал директор проекта по металлообработке Ленар Бикмуллин. На работу будут привлекать не только жителей Зеленодольска, но и поселений, которые могут добраться до города по железной дороге, например, из Волжска.

Оборудование оплатили в конце марта, в этом месяце начали поступать заявки: «Думаю, в четвертом квартале выйдем на более-менее стабильную работу», — поделился с «Реальным временем» Бикмуллин.

Инвестиции на 120 млн принесет площадке ООО «СПК Гефест». Планируется приобрести оборудование на сумму 120 млн, создать около 40 рабочих мест со средней зарплатой 28-30 тыс. рублей

Это единственный арендованный объект из тех, которые показали журналистам сегодня, — остальные воздвигают собственные корпуса. «Зачем тратить средства на здание, если можно потратить их на оборудование? — продолжает собеседник. — Планируем, конечно, еще попросить в дальнейшем помещение. Но пока мы и здесь не заполнили». После получения оборудования помещение будет зонировано, поделился Бикмуллин.

Самый недавний резидент, появившийся здесь в мае этого года, — «Промэнерго», это компания по производству комплексных устройств, в просторечии называемых «электрическими шкафами». Начать производство планируют в третьем квартале этого года. «С инвестором мы построили 1,5 тысячи «квадратов» производственного помещения, в котором мы могли бы организовать производство щитов приборов интеллектуального учета, и планируем организовать сами сборку», — рассказал Сергей Афонин, директор компании.

Единственный резидент, площадка которого пока находится на уровне фундамента, — «Казанский завод полимерной арматуры». Финансовый руководитель компании Майя Шоетова пояснила, что этот фундамент — одно из будущих производственных зданий, площадь которого составит 1,5 тыс. кв. м: «Всего будет включать семь зданий производственно-технического назначения [площадью 7,5 тыс. кв. м]. Готовая продукция — полимерные изделия, полимерные фитинги для тепло-, газо- и водоснабжения из полиэтилена марки П-100. Поставщиками сырья будут «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» — все местное, это хорошее конкурентное преимущество для нас, что мы будем минимально тратиться на транспортировку».

Единственный резидент, площадка которого пока находится на уровне фундамента, — «Казанский завод полимерной арматуры». Майя Шоетова пояснила, что этот фундамент — одно из будущих производственных зданий, площадь которого составит 1,5 тыс. кв. м

Инвестиции — порядка 50 млн рублей. В первом-втором квартале 2020 года планируется начать производство, в 2019-м достраивается первая очередь, продолжила Шоетова:

— Мы рассчитываем работать в собственном регионе в первую очередь, ориентироваться на конечных потребителей: «Водоканал», Фонд газификации РТ, им тоже с нами будет выгодно [за счет нашего расположения].

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов