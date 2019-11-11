В ТОСЭР «Зеленодольск» открыли распределительный центр «Пятерочки»

Фото: wikimedia.org Schekinov Alexey Victorovich

Компания X5 Retail Group открыла на территории ТОСЭР «Зеленодольск» новый распределительный центр.

Он может обеспечивать продуктами магазины «Пятерочка» в более чем 100 населенных пунктах Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Мощность центра рассчитана на 1,2 тыс. торговых точек.

Отмечается, что в логоцентре площадью почти 39,5 тыс. кв. метров предусмотрены восемь зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов.

Кроме того, в каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов.

«Сегодня мы здесь видим поставщиков, которые уже работают с «Пятерочкой». Этот проект нужный и интересный, дает новые рабочие места. Сеть продолжит работать в интересах потребителей и местных производителей. Хочу пожелать успешной работы», — передает «Татар-информ» слова президента РТ Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что сегодня в Зеленодольске началось строительство логистического хаба Ozon. Появление нового распределительного центра обеспечит открытие свыше тысячи рабочих мест.