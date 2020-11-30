Арендаторы «Новой Туры» бьются с бывшим оператором комплекса за обеспечительные взносы

Фото: Илья Репин

Взносы могут достигнуть 100 млн рублей…

Договор между владельцем комплекса «Новая Тура», одноименной управляющей компанией, и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса ООО «Барсил» официально расторгнут в судебном порядке. И теперь оператор покидает «Туру». Однако еще когда «Барсил» стал генарендатором комплекса, торгующие там предприниматели — субарендаторы — перечислили компании обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей. Теперь же предприниматели из «Новой Туры», с которыми поговорило «Реальное время», не могут вернуть эти деньги.

Как рассказала одна из субарендаторов «Новой Туры» Зульфия Галиуллина, предприниматели подали заявления в офис «Барсила» на возврат средств, и эти заявления там даже собрали — правда, по ее словам, без каких-либо отметок о принятии. Однако после этого вопрос о возврате средств с места не сдвинулся.

— Был расторгнут же договор с «Барсилом», еще с 31 августа (фактически — с 17 ноября, по решению апелляционной инстанции арбитража, — прим. ред.), но «Барсил» почему-то там просидел плюс брал наши деньги за оплату аренды. А теперь мы хотим обеспечительный взнос забрать, подавали заявления в их новый офис в Зеленодольском районе. Они эти заявления просто собирали, никак не визировали, печати не ставили... Теперь мы, как ипэшники, опять пострадаем?

Общее количество субарендаторов в «Туре» насчитывает более чем 1000 человек — таким образом, речь может идти о сумме до 100 млн рублей.

Предприниматели подали заявления на возврат средств в офис «Барсила», и эти заявления там даже собрали. Фото Ильи Репина

…но их съела аренда

Гендиректор ООО «Барсил» Владимир Горланов подтвердил, что ситуация действительно имеет место. Однако добавил, что взносы удерживаются по законным причинам — а именно на основе допсоглашения к договору субаренды, которое, по словам Горланова, заключалось с каждым предпринимателем в «Туре» летом 2020 года, вскоре после открытия комплекса после пандемии. Текст такого соглашения имеется в распоряжении «Реального времени», факт заключения соглашения подтвердила предпринимательница Зульфия Галиуллина.

— Взносы, действительно, собирались в 2015—2016 годах. Когда наступила пандемия (скорее всего, уже позже — копия соглашения, которая есть у «Реального времени», датирована 24 июля 2020 г.), с предпринимателями были заключены допсоглашения, в соответствии с которыми размер арендной платы уменьшался при условии, что для «Барсила» уменьшит арендную плату УК «Технополис «Новая Тура» (владелец комплекса, — прим. ред.). По условиям соглашения, если суд установит, что снижение правомерно, если для «Барсила» будет снижение, а сейчас эти суды идут, — взносы возвращаются. Если скидок для «Барсила» не будет, арендная плата будет в полном объеме, а обеспечительные платежи будут зачтены в счет долга по арендным платежам. Хочу подчеркнуть, что эти соглашения были подписаны всеми субарендаторами, и они это прекрасно знают, — заявил Горланов «Реальному времени».

Добавим, в соответствии с этим соглашением арендная плата в период закрытия комплекса из-за пандемии снижалась до 20% от обычной ставки, после отмены ограничений возрастала до 100% постепенно, в течение четырех месяцев (этапами в 35%, 50%, 75% и 100%). «Барсил» скидок от УК «Технополис «Новая Тура» не получил, утверждает Горланов.

Впрочем, арендаторов подобная позиция «Барсила» не устраивает.

— Первое: никаких счетов за постпандемийный период пока еще не выставлялось, чтобы говорить о снижении. Второе: когда мы делали взнос, он должен быть как залоговая часть нашего присутствия, и он должен был оставаться неприкосновенным. Когда предыдущая компания (генарендатор, — прим. ред.) съехала, они полностью вернули нам деньги, мы их внесли на счета «Барсила» […] Пусть они предъявят нам документы, что «УК «Технополис «Новая Тура» с них требует по полной ставке! Тогда мы будет рассчитываться, — комментирует Галиуллина слова Горланова.

«Реальное время» направило в ООО «УК «Технополис «Новая Тура» запрос, чтобы подтвердить информацию о счетах и отсутствии скидок для генарендатора.

Александр Артемьев