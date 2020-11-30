Арендаторы «Новой Туры» бьются с бывшим оператором комплекса за обеспечительные взносы
Взносы могут достигнуть 100 млн рублей…
Договор между владельцем комплекса «Новая Тура», одноименной управляющей компанией, и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса ООО «Барсил» официально расторгнут в судебном порядке. И теперь оператор покидает «Туру». Однако еще когда «Барсил» стал генарендатором комплекса, торгующие там предприниматели — субарендаторы — перечислили компании обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей. Теперь же предприниматели из «Новой Туры», с которыми поговорило «Реальное время», не могут вернуть эти деньги.
Как рассказала одна из субарендаторов «Новой Туры» Зульфия Галиуллина, предприниматели подали заявления в офис «Барсила» на возврат средств, и эти заявления там даже собрали — правда, по ее словам, без каких-либо отметок о принятии. Однако после этого вопрос о возврате средств с места не сдвинулся.
— Был расторгнут же договор с «Барсилом», еще с 31 августа (фактически — с 17 ноября, по решению апелляционной инстанции арбитража, — прим. ред.), но «Барсил» почему-то там просидел плюс брал наши деньги за оплату аренды. А теперь мы хотим обеспечительный взнос забрать, подавали заявления в их новый офис в Зеленодольском районе. Они эти заявления просто собирали, никак не визировали, печати не ставили... Теперь мы, как ипэшники, опять пострадаем?
Общее количество субарендаторов в «Туре» насчитывает более чем 1000 человек — таким образом, речь может идти о сумме до 100 млн рублей.
…но их съела аренда
Гендиректор ООО «Барсил» Владимир Горланов подтвердил, что ситуация действительно имеет место. Однако добавил, что взносы удерживаются по законным причинам — а именно на основе допсоглашения к договору субаренды, которое, по словам Горланова, заключалось с каждым предпринимателем в «Туре» летом 2020 года, вскоре после открытия комплекса после пандемии. Текст такого соглашения имеется в распоряжении «Реального времени», факт заключения соглашения подтвердила предпринимательница Зульфия Галиуллина.
Добавим, в соответствии с этим соглашением арендная плата в период закрытия комплекса из-за пандемии снижалась до 20% от обычной ставки, после отмены ограничений возрастала до 100% постепенно, в течение четырех месяцев (этапами в 35%, 50%, 75% и 100%). «Барсил» скидок от УК «Технополис «Новая Тура» не получил, утверждает Горланов.
Впрочем, арендаторов подобная позиция «Барсила» не устраивает.
— Первое: никаких счетов за постпандемийный период пока еще не выставлялось, чтобы говорить о снижении. Второе: когда мы делали взнос, он должен быть как залоговая часть нашего присутствия, и он должен был оставаться неприкосновенным. Когда предыдущая компания (генарендатор, — прим. ред.) съехала, они полностью вернули нам деньги, мы их внесли на счета «Барсила» […] Пусть они предъявят нам документы, что «УК «Технополис «Новая Тура» с них требует по полной ставке! Тогда мы будет рассчитываться, — комментирует Галиуллина слова Горланова.
«Реальное время» направило в ООО «УК «Технополис «Новая Тура» запрос, чтобы подтвердить информацию о счетах и отсутствии скидок для генарендатора.
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