Предпринимателям мегарынка «Новая Тура» дали свет после вмешательства Минниханова

Электричество в «Новой Туре» отключать не будут

Аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана и прокуратура республики следят за ситуацией в «Новой Туре». Они заверили предпринимателей, что электричество в технополисе отключать не будут.

На встрече, организованной аппаратом уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей, представительницы субарендаторов Айсылу Хадиева и Елена Бушкова рассказали, что управляющая компания «Барсил» объявила о планах отключить электричество из-за долгов. Они заявили, что в этом случае не будут работать системы пожаротушения и камеры слежения.

«Мы не понимаем, что нам делать, нужно ли срочно вывозить свои товары со складов», — сказала Хадиева.

Именно после этого предприниматели написали обращение с просьбой о помощи на имя президента республики Рустама Минниханова. Приехавшая на встречу заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова сообщила, что отключения не будет, поскольку долг перед «Татэнерго» уже полностью погашен.

Приехавшая на встречу заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова сообщила, что отключения не будет, поскольку долг перед «Татэнерго» уже полностью погашен. Фото ombudsmanbiz.tatarstan.ru

Она также объяснила суть конфликта владельца «Новой Туры» и арендатора — компании «Барсил». По словам Наумовой, собственник технополиса в одностороннем порядке расторг договор с управляющей компанией.

Юристы «Барсила» попытались оспорить решение в Арбитражном суде, но тот не стал арестовывать имущество технополиса, подтвердив право собственника на расторжение договора аренды. Решение суда еще не вступило в силу. Если апелляционная инстанция согласится с ним, то субарендаторы будут освобождены от обязательств перед управляющей компанией и перезаключат договоры напрямую с собственником.

«Рейдерского захвата или передела собственности в данном случае нет. Собственник не поменялся. И ему невыгодно, чтобы рынок встал. По поручению Рустама Нургалиевича мы эту ситуацию держим на ручном контроле, отслеживаем все движения. Работайте спокойно, мы вас в обиду не дадим», — подчеркнула Наумова.

Страхование имущества

Также предпринимательницы пожаловались на страховые компании. Торговцы из «Новой Туры» регулярно сталкиваются с формальным затягиванием страхования имущества. На словах страховщики передают, что риски слишком велики, рассказала Елена Бушкова.

Предпринимательницы пожаловались на страховые компании. Торговцы из «Новой Туры» регулярно сталкиваются с формальным затягиванием страхования имущества. Фото Инны Серовой

На это заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова посоветовала вести официальную переписку со страховыми компаниями. Она сообщила, что страховщики должны мотивировать свой отказ. Жаловаться на них можно в Нацбанк Татарстана, который контролирует страховую деятельность.

Опечатанные за долги точки

Третьей проблемой, о которой рассказали предприниматели технополиса, стал рост арендной платы и борьба с долгами со стороны арендодателя. Елена Бушкова объяснила: управляющая компания опечатывает помещение, если торговая точка накопила долг. Но возникает парадокс: после этого предприниматель и вовсе лишается возможности заработать деньги и вернуть долг.

Заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена РТ Елена Попова отметила, что с этой проблемой предприниматели обращаются очень часто.

«Так как с обеих сторон конфликта находятся предприниматели, мы не можем поддерживать ни одну из сторон», — сказала она.

Попова объяснила, что аппарат бизнес-омбудсмена уже разработал блок-схемы с подробным алгоритмом решения подобных споров. Их можно найти в телеграм-канале «Деловорот».

Представитель прокуратуры добавила, что арендодатель не имеет права лишать арендатора доступа к своему имуществу и приостанавливать его деятельность. Такие случаи необходимо фиксировать и обращаться в надзорное ведомство.



Третьей проблемой, о которой рассказали предприниматели технополиса, стал рост арендной платы и борьба с долгами со стороны арендодателя. Фото Инны Серовой

Бунт в «Новой Туре»

Проблемы преследуют предпринимателей «Новой Туры» с начала локдауна. Тогда более тысячи торговцев объединились, чтобы рассказать о конфликте с ООО «Барсил». Предприниматели пожаловались, что от них требуют платить аренду, хотя бизнес пришлось заморозить из-за введенного режима самоизоляции.

Около 1 200 торговцев технополиса попросили отсрочить платежи, ведь после закрытия непродовольственной торговли предприниматели остались без денег не только на оплату аренды, но и на налоги.

При этом управляющая компания решила с 1 апреля поднять стоимость аренды. Однако в ООО «Барсил» заявили, что решение принимал собственник помещений. Гендиректор управляющей компании объяснял, что на грани банкротства находятся и «Барсил», и собственник «Новой Туры».

Евгений Калашников