Демидов Сергей Анатольевич

Общая информация

Родился 01 января 1978 года. в с. Русское Никольское Лаишевского района РТ.

Образование

1999 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» .

2007 г.— окончил Институт экономики, управления и права по специальности «маркетинг».

Трудовая деятельность

2002-2005 гг. — начальник отдела земельных и имущественных отношений минземимущества РТ в Лаишевском районе РТ.

2005-2009 гг. — начальник управления недвижимости министерства земельных и имущественных отношений РТ.

2009-2012 гг. — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.

2012-2018 гг. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.

2018 г. — и.о. руководителя исполкома Алексеевского района РТ; руководитель исполкома Алексеевского района РТ.

С сентября 2018 г. — глава Алексеевского района РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ (2013 г.).

Награжден почетной грамотой Министерства земельных и имущественных отношений РТ (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2006 г.), благодарственными письмами Кабинета Министров РТ (2006 г.), Президента РТ (2011 г.), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.), благодарностью Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2016 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2016 г.), медалью «За доблестный труд» (2018 г.).

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