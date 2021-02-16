Путин поздравил КАМАЗ с 45-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Строительство КАМАЗа по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства», — подчеркнул президент.

По словам президента, сегодня КАМАЗы — в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения. Также продукция компании широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных сил РФ.

Фото: kremlin.ru

«И конечно, мы все искренне гордимся нашим общим достоянием — знаменитой, непобедимой командой «КАМАЗ-Мастер». Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, ставить перед собой высокие, амбициозные цели и добиваться успеха, выпускать технику, отвечающую самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности, последовательно продвигать марку КАМАЗ на глобальные рынки. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — заключил президент.



Напомним, что последний на данный момент визит Владимира Путина в Татарстан состоялся 13 декабря 2019 года. Он как раз посетил Набережные Челны, где поздравил КАМАЗ с 50-летием.