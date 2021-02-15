Когда Муса Джалиль вновь станет человеком?

Когда Татарстан начнет размышлять о поэте, а не возвеличивать его?

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня, 15 февраля, исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля, второго, наряду с Габдуллой Тукаем, татарского поэта, широко известного за пределами родной республики и страны. Огромное количество мероприятий, проходящих в честь Джалиля, объединяет одно — в них начисто отсутствует рефлексия и поиск новых форм. Само это явление и его возможные причины в культурную повестку выносит в своей авторской колонке журналист «Реального времени» Радиф Кашапов.

Чтения, пения, цветы

О том, что будет происходить в честь автора стихотворений «Кызыл ромашка», «Вәхшәт», узника Моабитской тюрьмы, статус которого в СССР за несколько десятилетий претерпел изменения от изменника родине до героя, на прошлой неделе объявили на пресс-конференции в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.



Всего в списке более 50 мероприятий. Среди них фестиваль от благотворительного фонда «Новые имена», проводимый совместно с Министерством культуры РТ и средней специальной музыкальной школой при консерватории (это концерты юных музыкантов из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Москвы). Финал «Джалиловских чтений», на которые в этом году поступило 40 000 заявок. Это видео чтений отрывков из «Моабитской тетради» от ТЮЗа. Совместный проект с музеем изобразительных искусств РТ «Кто ты, Джалиль?». Летняя серия мероприятий «Джалиль LIVE» с концертами и перформансами. Лекции в музее-квартире Мусы Джалиля. Подведение итогов республиканской премии имени Мусы Джалиля. И, разумеется, возложение цветов и вынос из фондов подлинника «Моабитских тетрадей». В полилингвальный комплекс «Адымнар» эти тетради тоже привезут, а еще дети поговорят с одной из дочерей поэта — Чулпан Мусеевной Залиловой.

В полилингвальный комплекс «Адымнар» эти тетради тоже привезут. Фото Владимира Васильева / kazanreporter.ru

В социальных сетях Джалиль спасает еще одного юбиляра — композитора Назиба Жиганова. Здесь будут выкладывать аудио, видео, фото — с хештегами #110_лет_Назибу_Жиганову #115_лет_Мусе_Джалилю. Понятно, что это не народная инициатива.

Жиганову, который умер в 1988 году после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль», вообще не особо повезло с празднованием. Оперный театр, который он запускал (на открытии звучала его дипломная опера «Качкын», либретто — Джалиля), проигнорировал его юбилей, так что отдуваться пришлось консерватории и ГСО РТ — сейчас в Казани проходит фестиваль «Мирас» имени Назиба Жиганова.

Вместо памятников — мемы и перформансы?

С одной стороны, советский поэт Джалиль увековечен многократно. Его именем названы такие разные объекты, как поселок, библиотека, кинотеатр, театр оперы и балета, школы, малая планета, фонд. В Казани и в Оренбургской области, где он родился, работают небольшие музеи. Памятников штук 15. Оперы и книги написаны. С 1968 года, с перерывом в 1991—1997 годах, присваивается премия имени Мусы Джалиля (тогда еще — от комсомола Татарской АССР).



Камаловский театр к столетию показал публицистическую трагедию «У совести вариантов нет» о поэте, воине и сыне — живой пример того, как газетную передовицу можно перенести на сцену. Любопытно, что, когда несколько лет назад в Камаловском показывали театральную версию фильма «Вне закона» Джима Джармуша, его герои, сидя в тюрьме, пели ту же песню, что и участники группы Гайнана Курмаша. И зрители, среди которых было немало актеров, рассмеялись, ведь для них это был элемент совсем другой эпохи.

Муса Джалиль, 1941 год. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

С другой стороны — в прославлении Джалиля чувствуются традиции ушедшей страны.

Габдулла Тукай, другой поэт, испытавший все прелести усиленного бронзовения (когда из живого человека со слабостями и странностями стихотворец превращается чуть ли не в пророка, у которого, правда, среднестатистический читатель знает четыре с половиной стихотворения), вероятно, в силу изначальной невстроенности в советскую литературную систему, в последние годы стал несистемным источником вдохновения.



О нем уже можно говорить без придыхания, сочинять тексты, а не читать их с выражением. «Туган тел» из гимна языку, к примеру, превращается в пост-модернистский символ, осмысленный по-новому, к примеру, в проекте «Әлиф». Про него делают вербатимы, рисуют мемы, пародируют его образ, называют хипстером, байки о том, как Тукай проводил свободное время, не являются чем-то запретным, о том, как менялся «бренд» поэта в советское время, написана шикарная книга Михаэля Фридериха «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы». Тукай становится живым, даст бог, когда-нибудь и его музей из экспозиции в красивом доме Шамиля превратится в иммерсивный экспириенс о неуютных номерах «Булгар» и прогулках по холодному Петербургу.

Советский культ

Джалиль же — редактор детских журналов, завотделом газеты «Коммунист», ответственный секретарь Союза писателей ТАССР, заведующим литературной частью Татарского оперного театра.

Система выкинула его, когда он отдал жизнь, находясь в Берлине, как участник антифашистской организации. Вероятно, редкая рефлексия на его тему связана с внезапными попытками провести ревизию тех самых событий — нет-нет, да и начнут вновь говорить о том, что Джалиль был пособником гитлеровцев. Хорошим ответом этому был фильм Дениса Красильникова «Война непрощенных», однако он — об участниках волжско-татарского легиона «Идель-Урал», а не о поэте.

Хорошим ответом этому был фильм Дениса Красильникова «Война непрощенных». Фото sntat.ru

Теперь советская система продолжает петь ему осанны по старой схеме. Читая его стихи, перепевая песни, произнося чувственные речи. Становится ли поэт от этого человеком, с которым хотелось бы поговорить? Вдохновляет ли его жизнь, стихи поэтов, композиторов, хореографов, кинорежиссеров — не как источник для включения его текстов в пафосный контекст, а как источник огромной метафоры, целого пласта культуры?

В кино образ Джалиля перенесли еще в 1968 году, снимал фильм Леонид Квинихидзе, позже известный зрителю по таким фильмам, как «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания». И это рифмуется с новостью, что единственный крупный проект, в котором Джалиль, вероятно, будет выглядеть иначе, это новая кинокартина.

Готовит ее московская продюсерская компания «Синема Продакшн», купившая сценарий у документалиста, вернувшегося из Германии в Россию, Насура Юрушбаева. Самая известная работа этой компании — «Собибор» Константина Хабенского, режиссером станет, по слухам, автор «Балканского рубежа» Андрей Волгин. Вероятно, стоит ожидать боевик о поэте-антиразведчике?

Но ведь зачем-то читают для бесчисленных конкурсов стихотворение «Вәхшәт»? Неужели лишь потому, что проверено, четко, понятно? Полюбили ли они его на юбилейных вечерах или впрямь попалась под руки книжка, впечатлила жизнь, срезонировали строки?

Радиф Кашапов