КАМАЗ выведет на рынок три новых грузовика поколения К5

Челнинский КАМАЗ собирается вывести новые модели автомобилей поколения К5 — магистральный тягач и два самосвала. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Так, в КАМАЗ-65659 семейства К5 появилась колесная формула 6х2. Для этого установили дополнительную подъемную ось, что позволило довести полную массу тягача до 26 тонн. Оснащение тягача — 6-цилиндровый двигатель модели «Евро-5» мощностью 450 л.с., автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач ZF Traxon, ведущий гипоидный мост Daimler, кабина 2500 мм с ровным полом и двумя спальными местами. Топливный бак увеличен до 650 л, а межсервисный интервал — до 120 000 км. Ресурс нового авто — до 1,2 млн км.

Пробный вариант сборки сделали в конце прошлого года, сейчас в эксплуатацию передали первую партию грузовиков — начато серийное производство. Старт продаж наметили на март, в ноябре на предприятии планируют начать выпускать новые комплектации авто.

В 2021 году компания выведет на рынок самосвалы КАМАЗ-65951 (8х4) и КАМАЗ-65952 (6х6). Они предназначены для перевозки сыпучих грузов. Машины оснащены двигателями «Евро-5» мощностью 450 л.с., задними ведущими мостами с осевой нагрузкой 16 т. Старт продаж намечен на июль.

Фото: kamaz.ru

В октябре КАМАЗ готовился к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901. Новый грузовик оснастили системой ADAS — адаптивным круиз-контролем, позволяющим в автоматическом режиме держать дистанцию с впереди идущим автомобилем.

Маргарита Головатенко