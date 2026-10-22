В Татарстане сборы по налогу на прибыль подскочили на 36%

Сборы в этом направлении составили 156 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За январь — сентябрь 2026 года сборы по налогу на прибыль взлетели сразу на 36% и составили 156 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Небывалый прирост, по его словам, обеспечен поступлениями от продажи нефти и нефтепродуктов.

— 86% прироста налога на прибыль приходится на добычу полезных ископаемых и реализацию нефтепродуктов, — сообщил Сафиуллин.

При этом глава УФНС по РТ указал на важную роль повышения качества налогового администрирования.

В остальных отраслях экономики — стагнация. «У трети предприятий зафиксированы убытки в 98 млрд рублей», — добавил он.

Всего в Татарстане собрали почти 1,3 трлн рублей налогов, рост составил 10,6%.

Луиза Игнатьева