В Татарстане сборы по налогу на прибыль подскочили на 36%
Сборы в этом направлении составили 156 млрд рублей
За январь — сентябрь 2026 года сборы по налогу на прибыль взлетели сразу на 36% и составили 156 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.
Небывалый прирост, по его словам, обеспечен поступлениями от продажи нефти и нефтепродуктов.
— 86% прироста налога на прибыль приходится на добычу полезных ископаемых и реализацию нефтепродуктов, — сообщил Сафиуллин.
При этом глава УФНС по РТ указал на важную роль повышения качества налогового администрирования.
В остальных отраслях экономики — стагнация. «У трети предприятий зафиксированы убытки в 98 млрд рублей», — добавил он.
Всего в Татарстане собрали почти 1,3 трлн рублей налогов, рост составил 10,6%.
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