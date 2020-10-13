Филиппов Александр Николаевич

Общая информация

Родился 13 октября 1977 года в г. Зеленодольск Татарской АССР.

Образование

1997 г.— окончил Зеленодольский судостроительный техникум.

2002 г.— окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «Судовые энергетические установки».

Трудовая деятельность

1997–2016 гг. — работа на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Прошел путь от рядового рабочего до начальника цеха.

2016–2018 гг. — заместитель директора по производству, директор по производству ООО «Судостроительный завод «Залив».

2018–2019 гг. — заместитель генерального директора по производству АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс».

2019–2020 гг. — первый заместителя генерального директора АО «Зеленодольский судостроительный завод им. Горького».

С октября 2020 г. — генеральный директор АО «Зеленодольский судостроительный завод им. Горького».

Награды и звания

Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ, медалью «Михаил Калашников» и др.

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