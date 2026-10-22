ФАС возбудила 74 дела по топливному рынку

ФАС выдала 105 предупреждений о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов

Фото: Динар Фатыхов

В этом году ФАС возбудила 74 дела по рынку топлива и выдала 105 предупреждений о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщил кабмин по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Также продолжается работа по заключению соглашений между региональными властями и независимыми АЗС для стабилизации цен — на сегодня такие договоренности заключены в 45 субъектах РФ, всего их 127.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 млн рублей. За нарушения при подключении новых потребителей к сетевому газу вынесено 199 постановлений.

Алсу Сабирзанова