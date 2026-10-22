Кабмин: выпуск бензина и дизеля в России вырос

Об этом сообщили по итогам совещания по ситуации на топливном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Меры, принятые ранее на российском топливном рынке, позволили увеличить производство бензина и дизельного топлива и перейти к формированию запасов нефтепродуктов. Об этом сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов — положительная динамика наблюдается как по бензину, так и по дизелю. Отдельное внимание на совещании уделили сбору и актуализации данных в государственной информационной системе ТЭК: это позволяет постоянно мониторить запасы топлива в каждом регионе, контролировать работу автозаправочной инфраструктуры и оперативно корректировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ранее Новак заявил, что экспорт дизеля в США не повлияет на цены на российских АЗС. «Только излишки могут поставляться на экспортные рынки», — подчеркнул вице-премьер.

Алсу Сабирзанова