В Татарстане собрали почти 1,3 трлн рублей налогов — рост на 10,6%

Повышению сборов способствовали благоприятная конъюнктура цен на нефть и большие объемы реализации нефтепродуктов

В Татарстане за январь — сентябрь 2026 года мобилизовали более 1,272 трлн рублей налогов и страховых взносов во все уровни бюджетов, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Рост составил 10,6%, уточнил глава ведомства. По его словам, повышению сборов способствовали благоприятная конъюнктура цен на нефть и большие объемы реализации нефтепродуктов.

Отчисления в федеральный бюджет выросли на 6,6% — до 830,8 млрд рублей. Наибольшая динамика роста отчислений — на 19% — зафиксирована в консолидированный бюджет. В региональную казну поступило 583,7 млрд рублей, из них собственные доходы — 441,9 млрд. Страховые взносы выросли до 330,2 млрд рублей, сообщил глава УФНС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Цифры вроде неплохие, но не повод для спокойствия. В текущих условиях ситуация меняется очень быстро, — прокомментировал итоги Рустам Минниханов.



По его словам, важно обеспечить безусловное исполнение бюджетных обязательств. Он нацелил бюджетных распорядителей на соблюдение жесткой финансовой дисциплины, а предприятия — на продолжение положительной динамики поступления.

Напомним, в июле сообщалось, что по итогам первого полугодия на территории республики было собрано свыше 800 млрд налогов с ростом на 5%. По объему собранных налогов Татарстан тогда занимал четвертое место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга и первое в ПФО.

Луиза Игнатьева