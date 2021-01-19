Рустам Нигматуллин о помощи дольщикам: «У нас остались самые тяжелые дома»

Ключи от долгожданных квартир обещают вручить 2400 участникам долевого строительства, которых «кинули» «ФОН», «Свей» и «ПИК+»

Проблема с недобросовестными застройщиками, которые, завладев финансами участников долевого строительства домов, оставили их без жилья, наконец выходит в Татарстане на финишную прямую. Долгожданные ключи должны получить владельцы квартир в 10 проблемных домах Казани и Елабуги, доставшихся республике «в наследство» от руководителей-махинаторов, возглавлявших строительные компании «Свей», «ФОН» и «Пик+». О том, что сделано для тех, кого «кинули» эти застройщики, и какие задачи стоят на текущий год, говорили сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

Дома достроят за 9 млрд рублей

За четыре года, с 2016 по 2020-й, дольщики, которые входили в реестр татарстанского Фонда поддержки обманутых дольщиков, получили более 4 тысяч квартир в Казани и Набережных Челнах. Сегодня Татарстан на 6-м месте среди регионов страны по решению проблем обманутых дольщиков, отметил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, среди лидеров — Москва и область. Наибольшее количество ключей от квартир в 29 домах — 3884 — участники долевого строительства, ставшие жертвами махинаций недобросовестных застройщиков в лице руководства компаний «Свей» и «ФОН», получили в 2019 году. В 2020-м цифра меньше в 10 раз, но этого события почти 400 человек ждали как манны небесной.

В течение года на решение вопросов по завершению строительства проблемных домов из бюджета РТ было выделено почти 1,4 млрд рублей: в декабре были сданы два объекта микрорайона Яшьлек в Пестречинском районе — «наследство» компании «Стройком», руководитель которой уже осужден; восстановлены в правах обманутые дольщики и в Набережных Челнах — это владельцы квартир в домах 65/06 и 65/10, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году, а также восстановлены права владельцев квартир в домах 65/03 и 65/04.

Сложная история, по мнению Рустама Нигматуллина, была связана с 11 квартирами в доме 65/04, которые «ФОН» заложил в банке, залог с них не был снят, сделка была признана нелегитимной, банк судился с владельцами этих квартир, и те вполне могли остаться без жилья. В ходе переговоров фонда с банком квартиры дольщиков были выкуплены из залога, и дольщики получили полноценные права на собственность. Достраиваются и дома для 24 дольщиков в Елабуге.

Также, отметил заместитель премьер-министра, продолжилось строительство еще семи сложных многоквартирных домов — дома 57 на ул. Достоевского, домов №3 и 6 ЖК «Золотая середина», трех домов в ЖК «МЧС» и дома на ул. Фучика ЖК «Молодежный». Общий объем жилья, строительство которого предстоит завершить и передать право собственности на него дольщикам, — более 200 кв. метров, что составляет свыше 10% всего вводимого жилья на территории республики.

Чтобы достроить этот объем жилья, а ключи от квартир наконец-то получили 2 190 дольщиков, нужны 9 млрд рублей, сообщил Нигматуллин. В рамках программы из федерального центра направят более 6 млрд рублей, 3 млрд — средства из республиканской казны. К концу 2020 года на проблемных объектах было освоено около 2 млрд рублей. Завершить весь объем строительно-монтажных работ в этих семи домах в первом квартале текущего года — такая задача стоит перед новым застройщиком. Затем начнется благоустройство территории.

Что касается руководителей вышеперечисленных компаний-застройщиков, то глава «Свея» Рашид Аитов уже отбывает 9-летний тюремный срок за обман 126 дольщиков с ущербом на 300 млн рублей, судебное разбирательство по делу директора ГК «ФОН» Анатолия Ливады, которого обвиняют в «уводе» 2,6 млрд рублей со строительства ЖК «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор», еще продолжается.



Напоследок — самое сложное

Открытым пока остается вопрос еще 2 473 обманутых дольщиков. Но его, как не раз заверили на брифинге первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и глава Фонда Иван Новиков, решают. Но, правда, с одной оговоркой — возможно, переезд в новые квартиры 300 дольщикам домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» придется отложить на 2022 год.

Изначально в рамках федеральной программы «Дом.РФ» планировалось выплатить им компенсацию за вложенные в «Свей» финансовые средства, но в конце 2020 года — неожиданно для всех, подчеркнул Нигматуллин, в этом было отказано. В итоге решено, что для дольщиков «Золотой середины» будут построены два многоэтажных дома, правда, за счет республиканского бюджета. Цена вопроса — 1 млрд рублей.

— На конец этой программы у нас остались самые тяжелые дома. Третий и четвертый дома ЖК «МЧС», у четвертого дома даже не был закончен фундамент, а только жилья там на 35 тыс. кв. метров — здоровенные «корабли» такие, в 13 этажей… И 2 400 квартир у нас для решения в текущем году, мы все решим. Но, единственное, у нас, наверное, может быть перенос — это два дома, но их по сути нет, мы их закладываем, будем строить для дольщиков квартир, которые были вне проектной документации проданы «Свеем» в третьем и шестом домах. Срок строительства — 9 месяцев, будем стараться в текущем году.

Кстати, те дольщики, которые получат квартиры меньшей площади в достраиваемых домах, чем указано в договорах с компанией-застройщиком, получат и компенсацию за утерянные квадратные метры. А вот желающим увеличить жилплощадь придется доплатить самим, но опять же по той цене за квадратный метр, что была изначально указана в договоре.

Речь на брифинге зашла и о тех дольщиках «Свея», кто не согласен с местоположением новых домов, которые будут для них строиться взамен утерянного жилья в ЖК «Золотая середина», поэтому они хотели бы получить взамен квартир финансовую компенсацию. На что Рустам Нигматуллин ответил:

— Мы достраиваем квартиры в соответствии с метражом, заявленным в договоре, который был заключен у них со «Свеем», и эти квартиры дольщикам предоставляем. На сегодняшний день у нас три проекта есть, они анализируются на предмет квартирографии. Нам, естественно, смысла нет строить ненужные квартиры и квадратные метры. После этого мы уже на низком старте, место есть, мы начнем строительные работы. С точки зрения, что кто-то хотел получить компенсацию. Но решение массовое, для всех единое, по-другому быть не может — квартиры получат, а продать ее проблем нет, тогда и деньги выручат.

Новая схема как способ избавиться от «позорного явления»

Ящиком Пандоры стала в прошлом году еще одна компания-застройщик — «ПИК+» и их дом в ЖК «Мелодия» на ул. Габишева. В ее отношении рассматривается дело о банкротстве. Что касается самого объекта, то его сдаче препятствует недостроенная парковка и незначительные строительные работы по дому. Цена вопроса — порядка 400 млн рублей.

Этот дом станет последним в истории с обманутыми дольщиками, где действовала старая схема долевого участия. С лета 2019 года закон изменил ее, и теперь за каждой копейкой, расходуемой на строительство домов с участием дольщиков, следят банки, они же аккумулируют средства, вкладываемые в будущие квартиры участниками долевого строительства, а затем выделяют их застройщику. Так что о прекращении программы долевого строительства речи не идет, заверил первый зампремьера. Нигматуллин уверен, что такая схема, наоборот, выгодна гражданам, поскольку намного удешевляет приобретение жилья.

Замминистра строительства Татарстана Ильшат Гимаев выразил надежду, что «после завершения программы мы больше проблем дольщиков видеть не будем, поскольку с июля 2019 года действуют новые правила, которые не позволят такому позорному явлению, как обманутые дольщики, вновь появиться».

Сегодня на территории РТ нет застройщиков, которые находились бы на грани банкротства, заверил Нигматуллин. Что касается судьбы Фонда обманутых дольщиков, он прекратит свое существование после того, как будут решены все проблемы участников реестра, «а что касается сотрудников, то их трудоустроим», заверил первый заместитель премьер-министра.