Казанский суд отложил оглашение приговора по делу ГК «ФОН» на конец января
Намеченное на сегодня заседание по оглашению приговора лидерам группы компаний «ФОН» не состоится. Судья останется в совещательной комнате минимум до 25 января 2021 года, сообщили сегодня «Реальному времени» в Ново-Савиновском райсуде Казани.
Напомним, прения по резонансному делу Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой состоялись в конце октября. Их обвиняют в уводе 2,6 млрд рублей со строительства трех жилкомплексов Казани — «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор». Вину оба не признают.
В прениях гособвинитель запросила для Ливады 4,5 года колонии общего режима, для Ахметзяновой такой же срок, но условно.
Детали резонансного процесса и позиция подсудимых — в спецсюжете «Крушение ФОНа».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым