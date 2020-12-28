Казанский суд отложил оглашение приговора по делу ГК «ФОН» на конец января

Фото: "Реальное время"

Намеченное на сегодня заседание по оглашению приговора лидерам группы компаний «ФОН» не состоится. Судья останется в совещательной комнате минимум до 25 января 2021 года, сообщили сегодня «Реальному времени» в Ново-Савиновском райсуде Казани.



Напомним, прения по резонансному делу Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой состоялись в конце октября. Их обвиняют в уводе 2,6 млрд рублей со строительства трех жилкомплексов Казани — «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор». Вину оба не признают.

В прениях гособвинитель запросила для Ливады 4,5 года колонии общего режима, для Ахметзяновой такой же срок, но условно.

Детали резонансного процесса и позиция подсудимых — в спецсюжете «Крушение ФОНа».