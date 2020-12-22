Верховный суд РТ поправил приговор застройщику ЖК «Яшьлек»

Фото: «Реальное время»

В Казани вступил в силу приговор по делу бывшего руководителя компании «Стройком» Фаика Гараева. В апелляции Верховный суд Татарстана постановил, что отбывать срок в 3 года осужденный должен в колонии общего, а не строгого режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В апелляционном представлении гособвинение настаивало на пересмотре приговора застройщику ЖК «Яшьлек» и его посадке на 7 лет со штрафом 700 тысяч рублей за хищение 285 млн рублей дольщиков.

Напомним, в октябре Советский райсуд усмотрел в действиях Гараева не мошенничество, а растрату, установив, что умысла на мошенничество у обвиняемого изначально не было, а обстоятельства предполагаемого хищения обвинением не представлены. Размер ущерба также был существенно сокращен — до 2 млн рублей. Сам обвиняемый признался, что направил эту сумму из кассы на снос своего старого дома и возведение нового, а позже вернул на счет 1,6 млн рублей от продажи собственного авто.

В Верховном суде РТ адвокат осужденного Ирина Савчукова просила квалифицировать его действия как самоуправство и освободить от реального наказания.

Напомним, в 2014-м компания «Стройком» Гараева стала исполнителем федеральной программы «Жилье для российской семьи» в Татарстане, по условиям которой застройщикам обещали льготные кредиты и компенсацию в 4 тысячи рублей на прокладку коммуникаций за каждый сданный квадратный метр жилья. Но в 2016-м программу признали неэффективной, компенсации «Стройком» не дождался и сдать дома самостоятельно не смог.

В феврале 2019-го Гараев был арестован, в декабре того же года предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии Следкома, в строительство ЖК обвиняемый вложил только 142 млн рублей, а значительная часть средств ушла по договорам с фиктивными поставщиками. В суде эта версия не подтвердилась.