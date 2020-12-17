Осужденный VIP-застройщик Аитов снова просит освободить его по болезни

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Пестречинском райсуде Татарстана начнут рассматривать ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания наказания экс-главы «Свея» Рашида Аитова. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, заседание пройдет в закрытом режиме.



О вольной 69-летнему осужденному просит его новый адвокат Мидхат Курманов. Основанием для ходатайства стало новое заключение медиков ФСИН о наличии у бывшего VIP-застройщика Казани болезней, препятствующих содержанию за решеткой.

Напомним, схожее ходатайство еще в январе 2020-го было подано в Приволжский райсуд Казани, однако решение по нему так и не было принято. Сначала Аитова этапировали из больницы для осужденных при казанской колонии №2 в пестречинскую колонию №3, а его ходатайство направили в Пестречинский суд. Затем кассационная инстанция аннулировала решение о вступлении приговора Аитову в силу и вернула его дело вместе с апелляционными жалобами в Верховный суд Татарстана.

В августе в апелляции приговор Аитову поправили, сократив срок его посадки до 9 лет и 9 месяце, — за обман 126 дольщиков с ущербом на 300 млн рублей. Для подачи повторного ходатайства об освобождении по болезни потребовалось новое обследование спецкомиссии ФСИН.

По данным источников «Реального времени», за время отбывания наказания Рашид Аитов успел заработать выговор — у него изъяли некий запрещенный предмет, и одну благодарность — за добросовестное отношение к труду. В колонии его устроили библиотекарем.



Напомним, ранее в схожем ходатайстве казанский суд трижды отказал осужденному экс-проректору КНИТУ-КХТИ Абдуллину, но, благодаря закону о зачете сроков и Верховному суду РТ, он получил свободу еще до вступления второго приговора в силу.