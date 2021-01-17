Башкирская неделя: рост платежей за ЖКУ, угрозы художнице и возвращение Газизова в «Уфу»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в Башкирии, как и в Татарстане, одной из самых обсуждаемых тем стали платежи за отопление и другие коммунальные услуги. Картины уфимской художницы Алены Савельевой с «голыми башкирами» стали поводом не только для разговоров, дошло и до угроз. Газизов вернется в ФК «Уфа». Столица республики официально получила мэра. Членов запрещенной организации «Башкорт» арестовали за разжигание розни. Тем временем казанские ученые заявили о «башкиризации» востока Татарстана.

Рост коммунальных платежей

В начале года жители Башкирии возмутились резким ростом коммунальных платежей.

Судя по сообщениям в соцсетях, за декабрь сумма выросла на 30—80% по сравнению с предыдущим месяцем. Глава РБ Радий Хабиров уже в понедельник поручил правительству республики и администрации Уфы разобраться с платежами за отопление. В Министерстве ЖКХ настаивают, что платежи подскочили из-за пришедших в декабре холодов — схожее объяснение власти давали на этой неделе в Татарстане.

Республиканский парламент решил возродить рабочую группу по разрешению ситуации с платой за отопление. Создавалась она год назад по той же причине, что и теперь. Следить за ситуацией в муниципалитетах будут местные группы. Спикер Госсовета РБ Константин Толкачев допустил, что в отдельных случаях могут обнаружиться завышения.



Фото: gsrb.ru

Искусство или «издевательство над башкирами»?

Скандал вокруг работ уфимской художницы Алены Савельевой достиг пика.

Девушка получила порцию хейта за серию картин с фривольными сюжетами, героями которых стали башкиры. Например, пользователи возмущались из-за работы с целующимися обнаженными батырами.

Художница стала получать угрозы от поборников чести башкирской нации. Она обратилась в полицию. Эксперты ожидают, что проверка окончится возбуждением уголовного дела.

Волну гнева башкирских националистов поднял один из бывших лидеров организации «Башкорт» (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) Руслан Габбасов. Именно он обратил внимание своей аудитории на серию рисунков Савельевой. Скандал усилился после того, как 11 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» социолог Арсен Нуриджанов предложил тем, кому «очень не нравятся» рисунки, «ехать и жить в шариатских странах».

Многие поддержали уфимскую художницу. Так, в ее поддержку бывшая айс-герл «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак сделала фотосессию в полуобнаженном виде с элементами традиционной башкирской одежды.

Алена Савельева. Фото: utv.ru

Газизов вернулся в «Уфу»

Шамиль Газизов покинул «Спартак» и, похоже, возвращается в ФК «Уфа».

После решения отправить гендиректора «красно-белых» в отставку пресса обсуждала слухи о его уходе в «Локомотив», «Сочи» и даже «Зенит». Однако Ростислав Мурзагулов объявил, что Газизов вернется в родной клуб. Пока не объявлено, на какую должность претендует бывший гендиректор уфимцев.

В то же время эксперты опасаются, что Газизов может не задержаться в Башкирии. Велика вероятность появления более выгодного предложения от одного из топовых клубов. Также есть мнение, что даже его управленческий талант не поможет команде, если клуб не получит существенную материальную поддержку.

Уфа получила мэра

Сергей Греков, исполнявший обязанности мэра Уфы с середины декабря, официально занял свой пост.

За него проголосовали депутаты Горсовета. Контракт с бывшим предпринимателем подписал председатель городского Совета Валерий Трофимов.

Фото: ufacity.info

Греков заявил, что «готов взять на себя ответственность за будущее уфимцев». Присутствовавший на заседании глава РБ Радий Хабиров напомнил, что городским властям предстоит выполнить сложнейшие инфраструктурные проекты, такие как: три новых моста через реки Белую и Уфу, Восточный выезд и Уфимское железнодорожное кольцо, освоение Забелья и Зауфимья.

Предыдущий мэр Ульфат Мустафин умер после заражения коронавирусом в октябре. С тех пор сменились еще два врио главы администрации башкирской столицы. Греков стал третьим и, похоже, сумел закрепиться.



Экс-владельцы «Соды» против ренационализации

Бывшие владельцы Башкирской содовой компании оспаривают решение о незаконности сделки по приобретению акций предприятия.

В начале декабря суд по иску Генпрокуратуры РФ отменил приватизацию компании.

Жалобу «Башхима» в канцелярии суда зарегистрировали 11 января. Дата его рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом пока не назначена.



Фото: soda.ru

Арест «башкортовцев»

В Башкирии задержали 14 участников «Башкорта», организации, которая запрещена Верховным судом РБ как экстремистская.

Четверых из них арестовали на два месяца. Остальных силовики отпустили. В телеграм-каналах республики утверждается, что задержания проходили жестко, с погонями, избиениями и даже «оцеплением автоматчиками целого квартала».

Попавшим в СИЗО активистам инкриминируются «Незаконное хранение оружия» и «Хулиганство». Кроме того, четверым арестованным могут предъявить обвинения и по разжиганию межнационального конфликта.

Суд дирижера и Минкультуры РБ

Верховный суд Башкирии признал, что статья уфимского дирижера Рустэма Сулейманова, опубликованная в «Реальном времени», не порочит честь и деловую репутацию Министерства культуры РБ.

В статье музыкант рассказывал об ответственности республиканского Минкульта за здание филармонии в Сибае.

Фото: bashinform.ru

Суд постановил не взыскивать 100 тысяч рублей компенсации с Сулейманова и нашей редакции. Деньги требовали в Минкультуры РБ и лично министр Амина Шафикова.



Уфа и Олимпиада

Власти Башкирии надеются провести Олимпиаду в Уфе через 10 лет.

Заявку столица РБ планирует подать, вопрос уже прорабатывается. За право организации зимних Олимпийских игр — 2030 планируют бороться канадский Ванкувер, американский Солт-Лейк-Сити и японский Саппоро.



Элвин Грей совершил никах

В субботу в Казани татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, провел никах.

Избранницей музыканта стала 20-летняя уроженка Ижевска Инзиля Фатхутдинова. Церемония состоялась в мечети «Кул-Шариф». Отмечали событие в ресторане на территории стадиона «Ак Барс Арена».



Незадолго до этого Грей дал интервью Андрею Кузьмину. В нем исполнитель опять напомнил, что считает себя в первую очередь башкиром: «Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром. Потому что я и вырос, и мой язык родной — это башкирский».



«Башкиризация» на западе РБ и востоке Татарстана

На научно-практической конференции «Историко-культурное наследие и современность Восточного Закамья» в Актаныше казанские ученые стали говорить о «башкиризации» населения западных районов Башкортостана и восточной части Татарстана.

Кроме того, они раскритиковали деятельность башкирских ученых, которые распространяют идеи о северо-западном диалекте башкирского языка и исследуют башкирские роды, в состав которых включают и жителей Татарстана.



Приговор убийце педофила, уход Даниярова из БИА и смерть замглавы ДУМ РБ

В четверг Калининский райсуд Уфы приговорил к восьми годам Владимира Санкина, прославившегося как «убийца педофила». Около года назад уфимец избил мужчину, который позже умер. Утверждалось, что Санкин вступился за подростков, к которым пристал педофил.

Выходец из Башкирии Данияр Абдрахманов оставил пост ректора Болгарской исламской академии. По информации «Реального времени», духовный деятель вернется в республику. Источники говорят, что глава РБ предложил ему хорошее место в Башкирии.



Фото: Тимур Рахматуллин

В Москве скончался заместитель председателя Духовного управления мусульман РБ, директор Исламского колледжа (медресе) им. М. Султановой Ильдар Малахов. Смерть зафиксировали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.



Уфимского блогера Рустама Набиева сняли с рейса Лас-Вегас — Лос-Анджелес и занесли в черный список авиакомпании. Инвалид-десантник утверждает, что санкции против него применили из-за разговоров по телефону перед вылетом и приспущенной маски.