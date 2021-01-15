Сергей Греков официально стал мэром Уфы
Депутаты Горсовета Уфы выбрали мэра города. Теперь администрацией башкирской столицы официально руководит Сергей Греков.
Контракт с новым главой администрации Уфы подписал председатель городского Совета Валерий Трофимов, сообщается на сайте мэрии Уфы.
Присутствовавший на заседании глава РБ Радий Хабиров напомнил, что городским властям предстоит выполнить сложнейшие инфраструктурные проекты, такие как: три новых моста через реки Белую и Уфу, Восточный выезд и Уфимское железнодорожное кольцо, освоение Забелья и Зауфимья.
Напомним, должность исполняющего обязанности мэра Уфы Греков занял в середине декабря 2020 года. С момента смерти предыдущего руководителя администрации приставку врио «примерили» еще два кандидата.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым