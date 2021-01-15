Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Греков официально стал мэром Уфы

18:57, 15.01.2021
Сергей Греков официально стал мэром Уфы
Фото: ufacity.info

Депутаты Горсовета Уфы выбрали мэра города. Теперь администрацией башкирской столицы официально руководит Сергей Греков.

Контракт с новым главой администрации Уфы подписал председатель городского Совета Валерий Трофимов, сообщается на сайте мэрии Уфы.

Фото: ufacity.info

Присутствовавший на заседании глава РБ Радий Хабиров напомнил, что городским властям предстоит выполнить сложнейшие инфраструктурные проекты, такие как: три новых моста через реки Белую и Уфу, Восточный выезд и Уфимское железнодорожное кольцо, освоение Забелья и Зауфимья.

Напомним, должность исполняющего обязанности мэра Уфы Греков занял в середине декабря 2020 года. С момента смерти предыдущего руководителя администрации приставку врио «примерили» еще два кандидата.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также