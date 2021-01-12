В Башкирии создадут рабочую группу по разрешению ситуации с платой за отопление

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При Госсобрании Башкирии возобновит деятельность рабочая группа по разрешению ситуации с платой за отопление, сообщает пресс-центр парламента республики. Ее состав актуализируют и привлекут к ее работе экспертный совет по ЖКХ.

«Сложная ситуация с повышением платы за отопление наблюдается не впервые. Мы решали ее уже год назад, когда была создана рабочая группа Госсобрания», — обратил внимание председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Рабочие группы создадут и в муниципалитетах республики. Их задачей станет проверка корректности начислений платы за ЖКУ, съема показаний приборов учета тепла и разъяснительная работа с гражданами.



«Не исключено, что действительно имеют случаи неправомерного завышения платы за отопление, соответственно, необходимо сделать перерасчет», — заявил Толкачев.

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Ранее «Коммерсант» писал о том, что в преддверии Нового года жители Башкирии получили платежные квитанции с высокими размерами платежей за отопление за декабрь 2020 года. После жалоб граждан глава Башкирии Радий Хабиров поручил вернуть необоснованно начисленные платежи.

Отметим, что с высокими платежами в квитанциях об оплате услуг ЖКУ столкнулись и жители Татарстана. В Минстрое РТ объяснили, что рост цен на отопление происходит из-за холодной погоды.



Татьяна Демина