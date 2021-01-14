Газизов снова в «Уфе»: кому выгоден камбэк и поможет ли вытянуть клуб из кризиса?
Похоже, менеджер возвращается лишь в качестве консультанта и ненадолго
Шамиль Газизов в ближайшее время вернется в футбольный клуб «Уфа», который покинул летом ради руководящего поста в московском «Спартаке». Однако уже в декабре функционер был освобожден от должности, после чего в прессе один за другим поползли слухи о новом клубе Газизова. Что примечательно «Уфа» среди них не называлась, речь шла о «Локомотиве», «Сочи» и даже «Зените». До вчерашнего дня, пока Ростислав Мурзагулов не заявил о возвращении Газизова в родные пенаты, тактично умолчав о должности. «Реальное время» рассказывает, почему Газизов не спешил домой, в каком состоянии примет «Уфу» управленец, и почему даже этот камбэк может не спасти «горожан» от кризиса. Подробности — в материале.
В отличие от «Уфы» в «Спартаке» Газизов оставил неоднозначный след
Московский полугодичный вояж завершился для уфимского функционера Шамиля Газизова не сказать, чтобы совсем бесславно, но и лавров он в «Спартаке» все-таки не удостоился. Это в «Уфе» Шамиль Газизов, стоявший у истоков команды под ее нынешним именем и приведший клуб к европейской философии маленьких клубов, уважаем почти всеми поклонниками. Хотя и в бытность генерального директора «Уфы» порой ему доставалось за излишнюю открытость и разговорчивость.
Болельщики «красно-белых» же оценивают работу бывшего генерального менеджера неоднозначно. Одни в извинительном тоне перед менеджером, который «закрыл кормушку» отдельным людям и указывают на непостоянство и самодурство владельца клуба Леонида Федуна. Другие обвиняют Газизова в том, что он заботился о собственном обогащении и вместо реальных усилений привозил в Москву «своих» футболистов — якобы именно так в «Спартак» из «Уфы» перешел Остон Урунов. Не приписывают к трансферным победам Газизова и переход Александра Кокорина.
Кого больше — сторонников или тех, кто рад избавлению от менеджера, — судить сложно. Но среди московских СМИ преобладает мнение, что все-таки дело во взбалмошном характере Федуна. Вопрос лишь в том, Федуна ли?
Домой Газизов не спешил
Сегодня сложно оценивать работу сменщика Газизова на посту гендиректора Рината Шайбекова. Следует отметить, что после ухода Газизова дела у «Уфы» пошли по наклонной — уже не было запала и огня в глазах у главного тренера Вадима Евсеева, да и потеря сразу шести игроков основного состава не могла не сказаться. Из достойных замен ушедшим только форвард Тимур Жамалетдинов, перешедший из ЦСКА и защитник Олег Данченко из «Рубина». А первую часть текущего сезона «горожане» завершили в зоне вылета. Так что по логике камбэк напрашивался.
Впрочем, поначалу после своего увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов выдерживал гроссмейстерскую паузу, показывая, что сильной заинтересованности в возвращении в «Уфу» у него нет, хотя и оставлял финал открытым. Мол, позовут — посмотрим. Приятная неустойка от «Спартака» наверняка располагала растянуть отдых.
«Ребята в «Уфе» сегодня и сами работают хорошо, но я всегда буду стараться наблюдать за клубом, это моя родная команда», — отметил Газизов, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать его возвращения в столицу Башкирии изданию Sport24. И добавил, что не исключает возможности работы в европейских клубах, но до Нового года планирует отдыхать.
И вот накануне пришла весть, которая напрашивалась с декабря. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что Газизов все-таки надумал возобновить сотрудничество с родным клубом. Правда, без особой конкретики.
«Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль — родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдет, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах.
Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов — ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились», — сказал Мурзагулов.
Нужно ловить момент — Газизов может не задержаться в Уфе
Среди журналистов как московских, так и уфимских держится мнение, что возвращение Газизова в родные пенаты — благо, но с оговорками. Во-первых, уфимцам стоит взять от этого сотрудничества максимум выгоды, поскольку вскоре управленца могут снова вызвать в один из топ-клубов. А во-вторых, без необходимой финансовой помощи вряд ли даже Газизов способен сотворить чудо.
— Газизов может помочь клубу советом по работе на трансферном рынке, может подключить связи для приглашения того или иного футболиста, но все это вряд ли придаст команде импульс здесь и сейчас. Работу таких людей нужно оценивать на дистанции, — продолжает Марк Бессонов. — Судя по словам председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова, речь не идет о полноценном возвращении Газизова в клуб. Скорее, он будет выступать в качестве консультанта до конца сезона. Шамиль Камилович доказал, что является одним из лучших менеджеров в РПЛ, так что летом на него наверняка будет спрос. Особенно со стороны «Локомотива», который недавно расстался с Кикнадзе. Не просто так слухи о приходе Газизова в «Локо» ходят уже не первый месяц. А пока «Уфа» должна выручить максимум пользы от возобновления рабочих отношений с Газизовым, без него клуб скатился от претендента на еврокубки до одного из главных кандидатов на вылет в ФНЛ».
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