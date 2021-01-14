Газизов снова в «Уфе»: кому выгоден камбэк и поможет ли вытянуть клуб из кризиса?

Похоже, менеджер возвращается лишь в качестве консультанта и ненадолго

Шамиль Газизов в ближайшее время вернется в футбольный клуб «Уфа», который покинул летом ради руководящего поста в московском «Спартаке». Однако уже в декабре функционер был освобожден от должности, после чего в прессе один за другим поползли слухи о новом клубе Газизова. Что примечательно «Уфа» среди них не называлась, речь шла о «Локомотиве», «Сочи» и даже «Зените». До вчерашнего дня, пока Ростислав Мурзагулов не заявил о возвращении Газизова в родные пенаты, тактично умолчав о должности. «Реальное время» рассказывает, почему Газизов не спешил домой, в каком состоянии примет «Уфу» управленец, и почему даже этот камбэк может не спасти «горожан» от кризиса. Подробности — в материале.

В отличие от «Уфы» в «Спартаке» Газизов оставил неоднозначный след

Московский полугодичный вояж завершился для уфимского функционера Шамиля Газизова не сказать, чтобы совсем бесславно, но и лавров он в «Спартаке» все-таки не удостоился. Это в «Уфе» Шамиль Газизов, стоявший у истоков команды под ее нынешним именем и приведший клуб к европейской философии маленьких клубов, уважаем почти всеми поклонниками. Хотя и в бытность генерального директора «Уфы» порой ему доставалось за излишнюю открытость и разговорчивость.

Болельщики «красно-белых» же оценивают работу бывшего генерального менеджера неоднозначно. Одни в извинительном тоне перед менеджером, который «закрыл кормушку» отдельным людям и указывают на непостоянство и самодурство владельца клуба Леонида Федуна. Другие обвиняют Газизова в том, что он заботился о собственном обогащении и вместо реальных усилений привозил в Москву «своих» футболистов — якобы именно так в «Спартак» из «Уфы» перешел Остон Урунов. Не приписывают к трансферным победам Газизова и переход Александра Кокорина.

Кого больше — сторонников или тех, кто рад избавлению от менеджера, — судить сложно. Но среди московских СМИ преобладает мнение, что все-таки дело во взбалмошном характере Федуна. Вопрос лишь в том, Федуна ли?

— Сразу после ухода Газизова из «Спартака» стало ясно, что надолго без работы он не останется. Шамиль Камилович покинул московский клуб из-за очередной причуды Федуна и его окружения, а не потому, что провалил свою работу. Это вообще сложно сделать за несколько месяцев, — комментирует для «Реального времени» журналист издания Sport24 Марк Бессонов.

Домой Газизов не спешил



Сегодня сложно оценивать работу сменщика Газизова на посту гендиректора Рината Шайбекова. Следует отметить, что после ухода Газизова дела у «Уфы» пошли по наклонной — уже не было запала и огня в глазах у главного тренера Вадима Евсеева, да и потеря сразу шести игроков основного состава не могла не сказаться. Из достойных замен ушедшим только форвард Тимур Жамалетдинов, перешедший из ЦСКА и защитник Олег Данченко из «Рубина». А первую часть текущего сезона «горожане» завершили в зоне вылета. Так что по логике камбэк напрашивался.

Впрочем, поначалу после своего увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов выдерживал гроссмейстерскую паузу, показывая, что сильной заинтересованности в возвращении в «Уфу» у него нет, хотя и оставлял финал открытым. Мол, позовут — посмотрим. Приятная неустойка от «Спартака» наверняка располагала растянуть отдых.

«Ребята в «Уфе» сегодня и сами работают хорошо, но я всегда буду стараться наблюдать за клубом, это моя родная команда», — отметил Газизов, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать его возвращения в столицу Башкирии изданию Sport24. И добавил, что не исключает возможности работы в европейских клубах, но до Нового года планирует отдыхать.



И вот накануне пришла весть, которая напрашивалась с декабря. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что Газизов все-таки надумал возобновить сотрудничество с родным клубом. Правда, без особой конкретики.

Ростислав Мурзагулов рассказал, что Газизов все-таки надумал возобновить сотрудничество с родным клубом. Фото: proufu.ru

«Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль — родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдет, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах.



Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов — ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились», — сказал Мурзагулов.

Нужно ловить момент — Газизов может не задержаться в Уфе

Среди журналистов как московских, так и уфимских держится мнение, что возвращение Газизова в родные пенаты — благо, но с оговорками. Во-первых, уфимцам стоит взять от этого сотрудничества максимум выгоды, поскольку вскоре управленца могут снова вызвать в один из топ-клубов. А во-вторых, без необходимой финансовой помощи вряд ли даже Газизов способен сотворить чудо.

— Газизов может помочь клубу советом по работе на трансферном рынке, может подключить связи для приглашения того или иного футболиста, но все это вряд ли придаст команде импульс здесь и сейчас. Работу таких людей нужно оценивать на дистанции, — продолжает Марк Бессонов. — Судя по словам председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова, речь не идет о полноценном возвращении Газизова в клуб. Скорее, он будет выступать в качестве консультанта до конца сезона. Шамиль Камилович доказал, что является одним из лучших менеджеров в РПЛ, так что летом на него наверняка будет спрос. Особенно со стороны «Локомотива», который недавно расстался с Кикнадзе. Не просто так слухи о приходе Газизова в «Локо» ходят уже не первый месяц. А пока «Уфа» должна выручить максимум пользы от возобновления рабочих отношений с Газизовым, без него клуб скатился от претендента на еврокубки до одного из главных кандидатов на вылет в ФНЛ».

— Возвращение Шамиля Газизова в клуб может сыграть роль воодушевляющего фактора, — отмечает спортивный комментатор Эмиль Зиянгиров. — Это, безусловно, большой плюс. Но важно, чтобы при этом команда получила и финансовую поддержку. Каким бы сильным управленцем Газизов ни был, «Уфе» требуется усиление состава. На одних морально-волевых качествах выбраться из зоны вылета будет непросто.