Элвин Грей: «Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром»
Певец Элвин Грей не стал прямо говорить, в каком городе он сейчас живет. Радик Юльякшин объяснил, что переехал в Москву больше 10 лет назад.
Кроме того, уже три или четыре года он также много времени проводит в Казани, где успел построить дом.
«Я везде. Я — человек мира», — ответил исполнитель на вопрос о том, где он сейчас проводит больше времени и как артисту удается жить на две республики.
«Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром. Потому что я и вырос, и мой язык родной — это башкирский», — добавил Радик Юльякшин.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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