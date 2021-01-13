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Элвин Грей: «Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром»

12:34, 13.01.2021
Элвин Грей: «Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром»
Фото: скриншот видео

Певец Элвин Грей не стал прямо говорить, в каком городе он сейчас живет. Радик Юльякшин объяснил, что переехал в Москву больше 10 лет назад.

Кроме того, уже три или четыре года он также много времени проводит в Казани, где успел построить дом.

«Я везде. Я — человек мира», — ответил исполнитель на вопрос о том, где он сейчас проводит больше времени и как артисту удается жить на две республики.

«Душой я все равно остаюсь, конечно, башкиром. Потому что я и вырос, и мой язык родной — это башкирский», — добавил Радик Юльякшин.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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