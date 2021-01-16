Уфимского блогера инвалида-десантника сняли с рейса Лас-Вегас — Лос-Анджелес

Фото: @rustam_nabiev92

Уфимского блогера Рустама Набиева сняли с рейса Лас-Вегас — Лос-Анджелес и занесли в «черный список» авиакомпании. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.



Сейчас блогер вместе с другом путешествует по США. Вчера они посетили Лас-Вегас, увидели Гранд Каньон. Затем они собирались направиться в Лос-Анджелес. На запланированный рейс они опоздали, второй раз также не удалось улететь. А в третий раз друзей высадили из самолета из-за телефонного звонка.

«Капитану не понравилось, что я разговаривал перед вылетом со своей женой. Потом они [пристали] до наших масок, которые якобы не прикрывали нос. Ему это не понравилось, он начал орать, остановил самолет прямо перед вылетом, и сказал нам выйти из самолета», — рассказал Набиев.

По словам блогера, пилот написал на друзей жалобу, из-за чего их хотели оштрафовать. Каким-то образом молодым людям удалось уладить конфликт, однако их багаж улетел в Лос-Анджелес, а их самих включили в «черный список» авиакомпании.

Напомним, что Набиев находился на срочной службе в учебном центре ВДВ в поселке Светлый Омской области в 2015 году. Он пострадал при обрушении казармы и лишился ног. Однако после этого молодой человек стал заметным активистом в Уфе и стал еще активнее заниматься спортом, а также вести довольно успешный блог. Одним из его недавних достижений стало восхождение на Эльбрус.



Ольга Плешкова