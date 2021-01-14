Верховный суд Башкирии признал правдивой опубликованную в «Реальном времени» статью уфимского дирижера

Верховный суд Башкирии встал на сторону уфимского дирижера Рустэма Сулейманова и «Реального времени» в тяжбе с министерством культуры РБ.

Минкульт республики и лично министр Амина Шафикова требовали компенсации в 100 тысяч рублей и опровержения колонки Сулейманова, посвященной ситуации со сгоревшей сибайской филармонией.

Суд определил, что решение Кировского райсуда Уфы, частично удовлетворившего требования Минкультуры РБ, должно быть отменено.

«В удовлетворении исковых требований Министерства культуры Республики Башкортостан, Шафиковой А.И. к Сулейманову Р.С., Обществу с ограниченной ответственностью «Реальное время» о защите чести и достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, расходов по оплате государственной пошлины отказать», — говорится в материалах суда.

Фото: facebook.com/rustem.suleymanov.524

«Ребята, знаю, что много коллег и друзей интересовались судебными тяжбами моими с Министерством Культуры Башкортостана. Так вот сообщаю, что Верховный суд РБ вчера принял решение о том, что моя статья о судьбе Сибайской филармонии на казанском портале «Реальное время» не являлась ложью и #МинкультРБ действительно 3 года не принимал действий по спасению и реставрации этого здания. Шах и мат», — написал в соцсетях Сулейманов.

Евгений Калашников