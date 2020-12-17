Минниханов исполнит новогодние желания четырех детей из Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал обещание, что исполнит четыре детских мечты на новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов снял с «Елки желаний» четыре открытки. В этом году президент РТ подарит 13-летнему Арслану синтезатор, 14-летней Адели — планшет, 7-летнему Егору — игрушечный автомобиль и спортивную сумку для хоккейной экипировки 15-летнему Роману.

Фото: kzn.ru

В акции также примут участие главы муниципальных образований РТ. Желания исполнятся более чем у 60 детей.

Принять участие может любой, в том числе онлайн через сайт проекта елкажеланий.рф. Заявки могли оставлять дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, дети из малоимущих семей. Желание должно быть исполнено до 28 февраля.

В прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов выполнил желание 11-летнего Амирхана, подарив ему полет на вертолете.



Ольга Плешкова