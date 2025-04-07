В Госдуме предложили увеличить штраф за использование ненормативной лексики до 10 и 20 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете. Инициативу планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии, сообщил депутат Александр Аксененко.

По его словам, инициатива касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленных на ужесточение административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий.

— У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС (Всемирного русского народного собора — ред.) услышало этот призыв, эту инициативу… Мы вместе при поддержке общественности и ряда юристов смогли разработать и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространстве, сети интернет. Считаем, что нужно увеличивать и штрафы за использование ненормативной лексики, — сказал он.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Депутат выразил мнение, что нынешние штрафы за ненормативную лексику минимальны и никак не ограничивают употребление ненормативной лексики.

— Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц, — отметил он.

Предложение также касается устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику.

На сегодня штраф за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева