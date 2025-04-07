Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 8 апреля
В республике ожидаются туман и ветер
В Татарстане во вторник, 8 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республике.
Так, в регионе прогнозируются:
- ночью и утром туман;
- днем сильный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани — до 18 м/с), в отдельных районах возможна гроза.
В Казани на прошлой неделе несколько дней подряд устанавливались температурные рекорды — превышение нормы в среднем составляло 10 градусов. Аномальное тепло в Татарстане фиксируется уже не первый месяц, и, по прогнозам российского Гидрометцентра, тенденция продолжится как минимум до сентября. Однако в ближайшее время жителей республики все же ожидает похолодание.
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