Татарстан выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Иорданией

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе инвестиционного форума в Абу-Даби встретился в генсеком министерства инвестиций Иордании Захером Аль Катарнехом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Татарстан, как один из наиболее развитых регионов России, заинтересован в более тесном сотрудничестве с Иорданией, — заверил Минниханов.

На данный момент товарооборот между Татарстаном и Иорданией незначительный — он составляет $113 тыс.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

При этом раис республики выразил убежденность в том, что перспективы для сотрудничества у сторон значительные. Генсек поддержал Минниханова, отметив, что рынок Иордании может быть очень интересен республике.

— Для меня большая честь лично встретиться с вами. Возможностей для нашего сотрудничества очень много. Рынок Иордании может быть полезен — у нас много соглашений о свободной торговле, — сказал генсек.

Рустам Минниханов высказал заинтересованность в развитии сотрудничества и предложил организовать визит деловых кругов, чтобы лучше познакомиться с возможностями.

Елизавета Пуншева