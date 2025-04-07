Татарстан выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Иорданией
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе инвестиционного форума в Абу-Даби встретился в генсеком министерства инвестиций Иордании Захером Аль Катарнехом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
— Татарстан, как один из наиболее развитых регионов России, заинтересован в более тесном сотрудничестве с Иорданией, — заверил Минниханов.
На данный момент товарооборот между Татарстаном и Иорданией незначительный — он составляет $113 тыс.
При этом раис республики выразил убежденность в том, что перспективы для сотрудничества у сторон значительные. Генсек поддержал Минниханова, отметив, что рынок Иордании может быть очень интересен республике.
— Для меня большая честь лично встретиться с вами. Возможностей для нашего сотрудничества очень много. Рынок Иордании может быть полезен — у нас много соглашений о свободной торговле, — сказал генсек.
Рустам Минниханов высказал заинтересованность в развитии сотрудничества и предложил организовать визит деловых кругов, чтобы лучше познакомиться с возможностями.
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