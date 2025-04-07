Марион Брюне стала лауреатом премии Астрид Линдгрен 2025 года

Размер премии составил 5 млн шведских крон, что эквивалентно почти 500 тыс. долларов по текущему курсу

Фото: Реальное время

Французская писательница Марион Брюне стала лауреатом Премии Астрид Линдгрен 2025 года. Размер премии составил 5 млн шведских крон, что эквивалентно почти 500 тыс. долларов по текущему курсу. Премия считается крупнейшей в мире в области детской литературы.

Жюри отметило, что книги Брюне описывают современность с ее социальными проблемами и климатическим кризисом. Жюри подчеркнуло, что в произведениях писательницы молодые герои борются с несправедливостью. В сюжетах сочетаются мифы и фольклор, а противовесом мрачной реальности становятся дружба, солидарность и природа.

По словам экспертов, Брюне пишет о подростках, которые сталкиваются с угрозами современного мира. В ее книгах переплетаются настоящее и будущее, а границы между дружбой и любовью постоянно смещаются. Специалисты считают, что тексты Брюне точно передают дух времени.

Марион Брюне родилась в 1976 году и живет в Марселе. Дебютировала в 2013 году с романом Frangine. На сегодняшний день писательница выпустила 15 книг, в основном для подростков, а также несколько произведений для детей и взрослых. Последние публикации включают второй том трилогии Ilos и роман Nos Armes, изданный в 2024 году. Ее книги переведены на английский, испанский, каталанский и русский языки.

Официальная церемония вручения премии назначена на 9 июня в Концертном зале Стокгольма.

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Екатерина Петрова