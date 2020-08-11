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УФАС выявило сговор между КФУ и охранными компаниями

14:16, 11.08.2020
УФАС выявило сговор между КФУ и охранными компаниями
Фото: realnoevremya.ru

Замуководителя Управления федеральной антимонопольной службы по Татарстану Андрей Розенталь сообщил на пресс-конференции, что ведомство выявило сговор между Казанским федеральным университетом (КФУ) и субъектами, оказывающими охранные услуги.

«Было установлено, что заказчик с 2014 года не проводил закупку на оказание охранных услуг, но продлевал существующие договоры с двумя организациями. В результате иные заинтересованные лица не могут получить доступ к оказанию охранных услуг», — сказал он.

Розенталь добавил, что эти организации сохранили постоянную цену за час охранных услуг и при этом расширили возможности с развитием территории университета.

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