Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Катериновка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
4 апреля Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Розовки и Успеновки в Донецкой Народной Республике.
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