Россия стала главным экспортером минералки в Киргизию

Объем поставок воды вырос в 6,6 раза

Фото: Динар Фатыхов

Россия значительно увеличила экспорт чистой минеральной воды в Киргизию в первые шесть месяцев 2026 года, став главным поставщиком данной продукции в страну, обогнав Казахстан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Нацстаткомитет Киргизии.

Согласно статистике, объем поставок воды вырос в 6,6 раза: с 657 428,9 литров на сумму 282,2тыс. до 4,34 миллиона литров на сумму 282,2 тыс. до4,34 миллиона литров на сумму 9,581 миллиона. Таким образом, Россия сейчас обеспечивает 59,8% от общего объема импорта минеральной воды в Киргизию, который составил 7,256 миллиона литров. Казахстан, который был основным поставщиком в первый полугодие 2025 года с 2,1 миллиона литров на 425,2тыс., теперь занимает второе место, экспортировав 1,077 миллиона литров на сумму 425,2 тыс., теперь занимает второе место, экспортировав 1,077 миллиона литров на сумму 258,9 тыс.

В то же время объемы поставок российской минеральной и газированной воды с сахаром несколько снизились, несмотря на незначительный рост стоимости: с 16,749 миллиона литров на 9,378 миллиона впервые шесть месяцев 2025 года до 13,297 миллиона литров на 9,378 миллиона впервые шесть месяцев 2025 года до 13,297 миллиона литров на 10,104 миллиона в 2026 году. В данном сегменте Россия занимает третье место, уступая Казахстану и Узбекистану, которые экспортировали в Киргизию 73,73 миллиона литров на 39,288 миллиона и 58,176 миллиона литров на 39,288 миллиона и 58,176 миллиона литров на 26,395 миллиона соответственно.

В целом стоимость всех российских поставок в Киргизию за указанный период составила $1,717 миллиарда, а доля России в общем объеме импорта республики достигла 25,1%.



Никита Егоров