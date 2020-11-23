Основатель «Финико» Кирилл Доронин ответил на обвинения в создании финансовой пирамиды

Казанский предприниматель Кирилл Доронин ответил на публикацию «Реального времени» о своем проекте «Финико». В первую очередь он объяснил сложность юридической модели, по которой работает компания.

— <…> Смысл этого договора в том, что мы действуем по правилам, которые разрешены, либо лицензированы, либо не запрещены. Компания не берет денег или их иные средства в доверительное управление. Соответственно, нам не требуется лицензия на профессиональное управление капиталом. Все диалоги выстраиваются на обмене одной криптовалюты на другую, что не является денежными средствами.

В рамках торговли на криптовалюте мы осуществляем высокорискованные сделки, которые не могут гарантировать всегда прибыль. Пример (BTC — usdt). Полученная прибыль частично остается у клиента системы, а вторая часть идет на традиционные фондовые рынки.

На фондовых рынках деньги (уже полностью наши) размещаются на счетах частных лиц. Трейдить на этих счетах можно сколько угодно — на это не требуется каких-то специальных разрешений. Каждый может это сделать самостоятельно на свой страх и риск, открыв брокерский счет у брокера с хорошей репутацией.

Рынки — высоковолатильные, гарантировать доходы там может только безумец или мошенник, поэтому мы честно говорим, что это рискованно и возможны неудачи. Именно поэтому нет гарантий. И если заработали, то заработали — все, если нет, то все потеряли <…>.

По словам Доронина, его проект не является пирамидой, поскольку «никого приглашать не надо и доход формируется от результатов торгов», «нет нужды строить пирамиду, потому что компания умеет зарабатывать», «есть реферальная программа (самая недоходная, если сравнить с компаниями-хайпами) и выплаты осуществляются только с заработанных денег». Собеседник «Реального времени» уточняет, что «если бы компания была пирамидой, то при таких показателях она бы давно схлопнулась».

— Стейтменты выгружаются еженедельно. <…> В том числе мы выстраивали косвенное подтверждение нашей компетентности <…>, — заявляет Доронин.



Касательно аккаунтов «Финико» на Myfxbook основатель проекта сообщает, что «эта история длится уже год».

— Изначально, мы не хотели пользоваться этим ресурсом. Если вы посмотрите их английскую оферту, то одно из ключевых пунктов несогласия был: «Они подключаются к нашим счетам, и они, внимание, не несут никакой ответственности, если деньги на счете исчезнут». Нас поначалу это оттолкнуло. Но партнеры на нас давили, мол, давайте покажите. «Ну ок», — подумали мы и завели три отдельных счета: разместили специальный счет на 10 тыс., 20 тыс., и 30 тыс. Результаты: я думаю, в интернете много скринов с приростом в 5-7% в день. Вопросы все отпали. При этом были дни, когда мы теряли на этих счетах до 40% депозита и опять восстанавливали и продолжали плановую доходность. То есть мы никогда не утверждали, что всегда 100% зарабатывали, потому что иногда показывали нулевые результаты. Пару месяцев назад администрация платформы написала, что закрывают нам доступ без объяснения причин. На просьбу объяснить — отказ.

На вопрос эксперта-экономиста, если есть прибыль, то зачем отправлять им деньги, Доронин отвечает, что прибыль — понятие очень относительное.



— Для кого-то прибыль в 100 тыс. долларов — уже хорошо, а для кого-то — это банкротство. Зависит от масштаба задач, которые ставит перед собой предприниматель. Вопрос про стратегию больше. <…> Стратегия определена так: вопрос не в деньгах, а в благодарных потребителях будущих продуктов. Мы строим сбытовые сети под будущие продукты. Продукты появляются все чаще. И скорость их реализации для уже готового комьюнити — мечта любого маркетолога, — резюмирует Доронин.