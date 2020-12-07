«Если мы что-то совершили, значит будем отвечать»: создатель Finiko отреагировал на дело о финансовой пирамиде

Финансовая пирамида на 80 миллионов

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды «Финико» возбуждено в Татарстане. Речь идет о нашумевшем проекте казанского предпринимателя Кирилла Доронина, который называет его «системой автоматической генерации прибыли». По версии силовиков, в эту компании неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей

Дело возбуждено по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Прокурорами установлено: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования.

Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках. Однако, как констатирует прокуратура Татарстана, лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

Как констатирует прокуратура Татарстана, лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась

«Реальное время» подробно писало про то, как устроена Finiko: средства клиентов конвертировались во внутреннюю криптовалюту проекта, затем якобы распределялись по биржам, чтобы там трейдеры проекта «генерировали прибыль». Издание отмечало, что каких-либо лицензий на любую финансовую деятельность у Finiko не было — впрочем, Доронин утверждал, что лицензии для этих операций якобы и не нужны.

Компания рассказывала о баснословной доходности в 25-35% в год, что вызывало вполне естественные сомнения у экспертов финансового рынка. Впрочем, в компании не скрывали, что операции — высокорисковые, и прибыль все же не гарантирована. И уже тогда «Реальное время» сообщало об интересе силовиков к Finiko.

Пока в деле еще нет ни одного официального фигуранта.

Как создатель Finiko поставил себя на место силовиков

«Реальное время» связалось с Кириллом Дорониным — тот прокомментировал сообщения о возбужденном уголовном деле.

— Сам формат подозрительности в отношении компании для нас не нов. Мы с этим уже года два с небольшим работаем. Такой формат восприятия нас как «вы либо обманываете нас, либо гениальные» для меня не в новинку, и ни для одного партнера компании. Просто когда компания растет, группа бдительных граждан, которые относятся к нам агрессивно, могут инициировать различные заявления с просьбой «проверьте их, проверьте». Какая-то критическая масса таких заявлений формирует отношение [правоохранительных органов] и они признают: да, ущерба нет (прокуратура сообщает не об ущербе, а о незаконно привлеченных средствах — ред.).

Фото kzn.ru

Они должны следить за правопорядком, заниматься профилактикой. Я поставил себя на их место: проще предупредить, чем исправлять потом

Но когда есть такой интерес, способ исследования компании — именно через возбужденные уголовные дела. Не могут же они просто прийти и сказать: «ну-ка, покажите все». Есть процедуры, они абсолютно законы. Естественно, это нервно, и первая реакция — ну, нафига? А потом, когда уже понимаешь, каким образом [работают правоохранительные органы] — они должны следить за правопорядком, заниматься профилактикой. Я поставил себя на их место: проще предупредить, чем исправлять потом. Республика знает истории и с дольщиками, и с банками. И правильный ход с их точки зрения — запустить что-то вроде проверки. У меня нет сомнений, что все действия компании совершены либо законными методами, либо незапрещенными, и мы готовы нести любую ответственность. Если мы что-то совершили — будем отвечать. Если нет — это нормальная процедура проверки, готовы предоставить любые данные, — заявил Доронин.

— Но речь идет уже не о проверке, уже возбуждено уголовное дело. Не перейдена ли уже грань?

— Я не самый большой спец по уголовным делам. Но понимаю, что все равно грань есть. Если в рамках уголовного дела будут заданы эти вопросы, мы в рамках дела дадим на них ответ.

— Правоохранительные органы указывают на отсутствие лицензии у компании как форекс-дилера.

— Все верно, и до сих пор утверждаю, что такая лицензия не нужна. Finiko не является юридическим лицом. Это товарный знак, который принадлежит мне. Finiko — это набор сводов и правил, не нарушающих законодательство ни одной страны. Это одна криптовалюта [обмениваете] на другую криптовалюту. […] Мы не принимаем денежные средства, но мы имеем право обменять криптовалюту на криптовалюту и совершить на определенных биржах доход.

Фото a2-finance.com

До сих пор утверждаю, что такая лицензия не нужна. Finiko не является юридическим лицом. Это товарный знак, который принадлежит мне

— Если в уголовном деле появится конкретные подозреваемые из числа руководства, что будете делать?

— Отвечать на вопросы, если будут заданы какие-то вопросы.

— А если речь пойдет об угрозе задержания?

— Будем продолжать работать. У нас система выстроена таким образом, что компания будет продолжать работать несмотря на это.

Александр Артемьев