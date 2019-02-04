Высокая ставка: онлайн-казино Azino777 основал айтишник из Татарстана?

В Киеве проверяют причастность челнинца Альберта Валиахметова к созданию запрещенного игрового ресурса

Сегодня стало известно имя подозреваемого по уголовному делу о создании онлайн-казино Azino777, которое расследует Следственное управление национальной полиции Киева. Это выходец из Татарстана — челнинский айтишник Альберт Валиахметов. Выяснилось, что молодой человек зачастил в Казань и Киев в 2013 году, то есть в тот же период, когда был зарегистрирован домен казино в зоне ru. Подробнее о том, какова вероятность, что основатели Azino777 связаны с Татарстаном, сколько ресурсов они затратили и почему Роскомнадзор бессилен в борьбе с ними, — в комментариях экспертов «Реального времени».

«Азино777» создал айтишник из Челнов?

Выходца из Набережных Челнов айтишника Альберта Валиахметова заподозрили в создании крупнейшего запрещенного онлайн-казино Azino777, где годовой объем ставок, по оценке экспертов, может достигать 15 млрд рублей. Имя предполагаемого подпольного крупье выяснило интернет-издание The Bell.

Уголовное дело о создании и управлении казино расследует Следственное управление национальной полиции в Киеве. Следователи считают, что управлением онлайн-казино занималась фирма Валиахметова «Роял Гейм», созданная им на Украине в 2014 году. Информация подтверждается ходатайствами в рамках уголовного производства №752/7364/18 из украинской судебной базы, где не полностью удалили данные о фигурантах дела из некоторых документов.

Из материалов дела следует, что «Роял Гейм», предположительно, создала казино Azino777, разработала программное обеспечение и администрировала работу порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net. В ходе обысков в июне прошлого года из офиса фирмы изъяли 42 системных блока, три ноутбука Apple, два ноутбука Lenovo, восемь жестких дисков, 16 мобильных телефонов и пять флешек — все они содержали данные о работе онлайн-казино Azino777. Руководитель и единственный владелец компании — Альберт Марсельевич Валиахметов.

О Валиахметове известно, что ему 33 года, родом он из Набережных Челнов. Фото thebell.io



Лидер топа крупнейших рекламодателей Рунета

О Валиахметове известно, что ему 33 года, родом он из Набережных Челнов, учился в школах №29, №53 и №13. После учебы служил в воинской части №30701 в Межгорье в Башкортостане. После армии в марте 2004 года был задержан полицией за нарушение общественного порядка. Как выяснили СМИ, в автограде у него до сих пор есть доля в квартире с родителями и сестрой.

Судя по всему, разработкой сайтов Альберт начал активно заниматься ближе к 2013 году, когда зачастил в Казань и Киев. В тот период и был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в зоне ru. Само название Azino эксперты из области гемблинга связывают с микрорайоном «Азино» в Казани.

Ресурс Azino777 запрещен законом, но ни Роскомнадзор, ни налоговики не могут с ним справиться. Все предпринимаемые ими меры не мешают процветать подпольному игровому бизнесу. Расцвет казино пришелся на 2017 год, его связывают с резким взлетом криптовалют (оплату «криптой» ресурс ввел одним из первых) и агрессивной рекламной кампанией: с песни в исполнении рэпера Вити АК «А как поднять бабла» начинались почти все пиратские фильмы в интернете.

По итогам первого полугодия 2018 года Azino777 уже было на первом месте в рейтинге крупнейших по просмотрам рекламодателей Рунета на рынке онлайн-видео. Как подсчитали в РБК, годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей при совокупном объеме российского серого рынка онлайн-гемблинга около 73 млрд рублей.

«Они не могут предложить клиентам случайное выпадение чисел!»

Руководитель и главный редактор проекта «Букмекеры.рф» Валентин Томах отметил, что разработка и управление онлайн-казино, такого как Azino777, не представляет сложностей с точки зрения затрат и ресурсов.

— О том, что эта контора является мошеннической, мы тоже давно сообщали: они обходили блоки, закупали домены. А домены в наше время стоят как три дохода, которые имеет Azino777, то есть закупать домены проблемы не составляет. Во-вторых, через интернет идет большая агрессивная реклама казино с привлечением актеров и медийных личностей. Было бы правильным ввести для них большие штрафы, чтобы не рекламировали нелегальные услуги, — считает Валентин Томах.

По словам эксперта, не только Azino777, но и другие казино обращались к нему за рекламными услугами, но «мы им отказывали, говорили, что не доверяем их структуре, они не могут предложить клиентам случайное выпадение чисел — их слоты можно регулировать! Они выходят на нелицензионные серверы. То есть клиент уже попадает в определенную мошенническую структуру». Единственный вид борьбы с такими казино — запрещать и сокращать их рекламу, считает собеседник издания.

— Если Валиахметов действительно тот человек, который создал этот сайт, имеет все ключи доступа, то, да, возможно, в этом случае удастся закрыть казино. Если он только звено во всей цепи, то навряд ли.

Советник ЗАО «Ай-теко» Валерий Квон также отметил, что разработка виртуальных казино несложный процесс, в интернете можно найти инструкции: «Любой молодой человек может все это поднять и сделать, больших ресурсов здесь не требуется. Если злоумышленники хотят долгоиграющую структуру создать, это потребует чуть больше инвестиций, чтобы обходить блокировки. Как этому противостоять? В данном случае, я считаю, основная функция Роскомнадзора — просто оперативно закрывать вновь появляющиеся адреса».

— Я тоже из Набережных Челнов, знаю большую часть местных айтишников, но его не припоминаю. Но еще не факт, что это он создал Azino777, он может быть подставным человеком. Во-первых, чтобы запустить такую платформу, нужна большая команда разработчиков не средней руки. Во-вторых, большой бюджет, то есть двое школьных или институтских друзей одни такую штуку не сделают никогда. Но если судить по названию Azino, я уверен, что первая ассоциация у всех с районом в Казани — «Азино», поэтому вполне вероятно, что создатели имеют татарстанские корни, — полагает Денис Рындин, создатель криптовалюты ИТкоин и сооснователь СХПК «Блокчейн-деревня».

Офис Azino777 нашли в казанском «Корстоне»

Любопытно, что прошлым летом СМИ нашли в Казани филиал казино Azino777. По данным РБК, в кеше «Яндекса» есть страница с контактной информацией Azino888 от 2014 года. Согласно ей, это казино расположено в офисе №888 в казанском БЦ «Корстон». В компании заявили, что впервые слышат об Azino. Но по указанному телефону отзывается абонент из казанского микрорайона Азино: «Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — ответил собеседник, отметив, что не имеет отношения к казино.

Роскомнадзор в борьбе с запрещенным казино пока терпит неудачи. В 2017 году ведомство заблокировало более 50 ресурсов, связанных с Azino777, за первое полугодие 2018 года — еще около 350. Однако площадка продолжает жить благодаря многочисленным «зеркалам». Кроме того, с 14 января этого года Федеральная налоговая служба запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Однако игроки сообщают, что оплата банковскими карточками по-прежнему принимается.

Azino777 — один из самых крупных рекламодателей: по данным за первое полугодие 2018 года, на его долю пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в Рунете — в основном на популярных ресурсах с пиратскими фильмами.

