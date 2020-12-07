«Это очередной хайп-проект от татар»: рекламодатель топовых блогеров LTDLion отсутствует по юрадресу

Зарегистрированная в Казани компания не имеет ни офиса, ни вывески

В России набирает обороты еще одна быстро растущая инвестиционная компания с татарстанской пропиской, деятельность которой уже вызвала много нареканий и сомнений, негативных отзывов клиентов, а также настороженность экспертов. Так, в конце сентября в Казани зарегистрировалось ООО «Лион», которое работает под вывеской LTDLION. Как оказалось, пока эту вывеску вешать некуда. Контора работает без собственного офиса. Однако это не мешает «львиной» компании активно продвигать рекламу, привлекать на свою сторону топовых блогеров и обещать баснословные прибыли. Впрочем, многие независимые авторы пытаются разоблачить фирму и уже провели любопытные расследования. «Реальное время» вместе с профессиональными трейдерами также внимательно изучило спорный проект.

«Происки конкурентов»

Примета любого кризиса — быстро растущее число фирм, предлагающих заработать быстро и много, без особых усилий. Текущий год не стал исключением и породил в России много таких предприятий, чьи методы вызывают вопросы не только у их клиентов, но и у экспертов, и правоохранителей. Как ни странно, многие из этих организаций оказались родом из Татарстана. Так, буквально этой осенью зарегистрировалась и уже стала известной в масштабах страны инвестиционная компания с казанской «пропиской» — LTDLION (ООО «Лион»).

Фирма со львом на логотипе (ибо название обязывает) преподносит себя как «первая инвестиционная компания, выбирающая правильные перспективы во времена экономического кризиса». На сайте заявляется о прибыли до 48% в месяц! И торгуют «инвесторы» акциями таких корпораций, как Apple, Microsoft, Amazon. Как заявил сотрудник Александр, ответивший корреспонденту «Реального времени», позвонившему под видом клиента, по выходным фирма еще промышляет и криптовалютой (биткоины). Заявляется, что стартовый капитал — 1 млн долларов. К слову, на телефон горячей линии и в онлайн-чате менеджеры отвечают довольно быстро.

Причем порог вхождения довольно демократичен — достаточно вложить 100 рублей для пробного шара. И, как уверяют организаторы, уже на следующий день вам будет капать по рублю в день. Деньги будут накапливаться в личном кабинете, откуда их потом можно вывести через киви-кошелек или на счет карты. Так, по крайней мере, обещают создатели ресурса и описывают выигрыши несколько клиентов в Сети. Убедиться в этом лично корреспонденту нашего издания не удалось — компания так и не прислала пароль для завершения регистрации личного кабинета.

Фирма со львом на логотипе (ибо название обязывает) преподносит себя как «первая инвестиционная компания, выбирающая правильные перспективы во времена экономического кризиса»

Любопытно, что фирме всего два месяца, что не помешало ей развернуть широкую рекламную активность. И заодно получить в интернете массу негативных отзывов и комментариев разоблачительного характера. Некоторые пользователи с полной уверенностью заявляют, что это «пирамида», «развод», «лохотрон», «мошенники», «уловка для мышей» и «замануха». Кроме того, одних настораживает неизвестное руководство, других — молодость, третьих — невероятно высокие проценты прибыли, а четвертых смущает казанская регистрация:

«У подобных контор из Татарстана репутация стабильно негативная»;

«Есть мнение, что это очередной хайп-проект от татар, которые стабильно каждые 6 месяцев перезапускают проекты, как побреют хомяков».

В самой же компании нашему корреспонденту на вопрос о негативных отзывах ответили, что их оставляют «конкуренты или же люди с отрицательной точкой зрения на заработок в интернете в целом».

— Негативные отзывы могут находиться на различных сайтах с прикрепленными рядом ссылками с подписью «проверенный заработок». Мы уверяем вас, что это 100% конкуренция для привлечения пользователей на свой липовый сайт, — заявили в LTDLION.

Отметим, что корреспондент «Реального времени», изучивший несколько страниц с отрицательными оценками «Лиона», не обнаружил прямых ссылок на конкурентов.

Справедливости ради заметим, что в интернете можно найти и восторженные отзывы о деятельности компании — зачастую от неидентифицированных пользователей. Ожидаемо их много на сайте «Лиона» и в пабликах фирмы в соцсетях.

За короткое время фирма с казанской регистрацией умудрилась привлечь блогеров с немалой аудиторией — Макса Жлуктова, Андрея Тиртху, Эдварда Била, Вику Трэп, Макса Ващенко (Ващенко Лайв), Лелю Такси, Гаджи Гаджиева, Котейку Гуччи, Супер Суса, Заминированного Тапка и других. Все они в своих видео между делом заявляют о необходимости инвестировать свои кровные именно в «Лион» или под постами ставят гиперссылку на сайт с призывом к тысячам подписчиков: «Зарабатывай с LTDLION».

Несмотря на указанную на сайте «Лиона» «прописку» в Ново-Савиновском районе Казани (на проспекте Х. Ямашева, 69, офис 3в), там никакого офиса компании не оказалось. Фото Тимура Рахматуллина

Без крыши над головой

Как выяснил корреспондент «Реального времени», несмотря на указанную на сайте «Лиона» «прописку» в Ново-Савиновском районе Казани (на проспекте Х. Ямашева, 69, офис 3в), там никакого офиса компании не оказалось. В многоквартирной кирпичной 10-этажке, построенной 20 лет назад, на первом этаже располагаются супермаркет «Пятерочка», автошкола, курьерская служба, парикмахерская, фотоателье, копировальный центр, салоны и магазины, но нет ни одного незанятого помещения или кабинета, который могла бы снимать данная фирма. Журналист поспрашивал у работающих здесь сотрудников и местных жителей, где находится инвестиционная фирма. Никто не смог ответить.

Тогда где они работают? Где-то же должны находиться сотрудники.

— Это юридический адрес, а фактического нет, — ответили на наш вопрос в компании.

На сайте указан еще один адрес — в Лондоне. В «Лионе» сообщили, что «прописка» в Великобритании нужна для работы на международном рынке. И как бы невзначай добавили, что собираются открывать офис в Москве, уже реальный. И такое долгожданное событие ожидается после Нового года. Однако где конкретно или хотя бы в каком районе столицы его можно найти, отвечать не стали. Вероятно, уточняющие вопросы немного вывели из себя представителя «ЛТДЛиона», так что отвечать он стал довольно эмоционально.

— Фактический офис будет открыт в Москве, и туда вы сможете прийти ножками и пообщаться с сотрудниками, на юридический адрес прийти ножками нельзя. Фактический — можно прийти, юридический — нельзя прийти, — отчеканил он.

По его словам, никто из персонала компании в Татарстане не живет, все находятся в Первопрестольной. Тогда почему именно Казань выбрана для регистрации, а не Москва или другой город России? Но на этот вопрос сотрудник внятно ответить не смог.

«Это юридический адрес, а фактического нет», — ответили на наш вопрос в компании. Фото Тимура Рахматуллина

Никому не известные учредители, высокий риск

Что касается руководства «Лиона», то на сайте указана Елена Жучкова как директор по работе с инвесторами РФ. К должности прикреплена фотография симпатичной женщины. В отличие, например, от Кирилла Доронина — создателя еще одной казанской инвесткомпании «Финико», о ней вообще нет никакой информации в Сети.

Система «СПАРК-Интерфакс» лишь немного приоткрывает завесу. Жучкова Елена Александровна в ООО «Лион» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей значится как генеральный директор и бенефициар. Именно она является 100-процентным владельцем фирмы. Больше за ней никаких организаций не числится.

На сайте указан еще один руководитель — Джозеф Кэролл. Бородатый седовласый мужчина (на вид — под 50 лет) значится как директор по работе с инвесторами за рубежом. Согласно ресурсам раскрытия информации Соединенного Королевства, 39-летний британец Joseph Carroll (родился в октябре 1981 года) является директором компании Ltdlion Limited, зарегистрированной в сентябре 2020 года в Лондоне. Больше об этом господине ничего не известно.

Наши собеседники в «Лионе» тоже затруднились рассказать, кто их начальники.

При этом по фактору риска ООО «Лион» в «СПАРКе» отводится «красная» зона (высокий риск): обращается внимание на недавнюю регистрацию компании (29 сентября 2020 года) и «недостоверные сведения» в ЕГРЮЛ (в частности, отсутствие по юридическому адресу). Довольно большой и ИДО (индекс должной осмотрительности) — 75. Высокий показатель может означать, что фирма создана «не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом».

Впрочем, ряд блогеров сумели разоблачить учредителей фирмы. Так, к примеру, ютьюб-канал НН, позиционирующий себя как «первое сообщество СНГ по спасению чужих бумажников», раскрыл личность Елены Жучковой:



«Компания ООО «Лион» зарегистрирована на дропа*, имеющего большой багаж опыта, правда, лишь в нарушениях действующего законодательства РФ», — сообщают авторы ролика.

По их словам, что касается Джозефа Кэролла, «никакой информации, связывающей инвестиционный проект с этим человеком, нет». На своем сайте компания указала, что не предоставляет банковские или брокерские услуги, так как не имеет на это необходимых лицензий.

«Это значит, что, принимая деньги у частных лиц, Ltdlion Limited занимается незаконной деятельностью. Правда, это не имеет особого значения. Указанный адрес в Лондоне не имеет никакого отношения к профессиональной команде трейдеров. Прогуливаемся мимо Тауэрского моста, находим указанную точку и не наблюдаем никаких признаков красивого логотипа на сайте», — указывают разоблачители.

«Прогуливаемся мимо Тауэрского моста, находим указанную точку и не наблюдаем никаких признаков красивого логотипа на сайте», — указывают разоблачители. Фото: скриншот видео.

* дроп — подставное лицо — прим. ред.

«Похоже на очередной проект для добровольного отъема денег у населения»

«Реальное время» попросило профессионального трейдера, экономиста Вячеслава Зайченко высказать свое мнение о фирме LTDLION и методах ее работы. Специалист изучил сайт компании, его информацию и указал на три фактора, которые его насторожили.

— Первое: в компании заявлено о гарантированной прибыли, которая не аргументирована страховыми инструментами, — рассказывает эксперт «Реальному времени». — В любых инвестициях существуют два критерия. Если вы гарантируете прибыль, значит, вы покупаете так называемую инвестиционную страховку (опцион). И за этот опцион надо платить деньги. У них я подобных инструментов не увидел.

Второй момент, вызвавший вопросы экономиста, касается системы инвестиций.

— Сейчас все стараются работать через крупные брокерские дома. По факту никто деньгами клиентов не пользуется, их деньги никто не принимает. Люди сами открывают брокерские счета в банке и просто дают в управление свои деньги. Это сильно отличается от того, как здесь [в ООО «Лион»] выстроена система: «Дайте нам деньги, мы сами все разрулим». Такого сейчас нет, что уже настораживает, — отмечает Зайченко.

В-третьих, он не нашел публичной онлайн-истории их трек-листа.

— Нет никаких ссылок на международные площадки, где есть публикации в трек-листах (история торговли на акциях, фьючерсах). У них этого не увидел, нет никакой отчетности — это ни в какие ворота не лезет. Они не могут свои слова подкрепить фактами, — говорит эксперт.

Кроме того, наш собеседник обращает внимание на добровольность внесения средств в фирме. И привлечь ее к ответственности в случае возникновения конфликта будет крайне сложно.

— Система довольно ловкая, потому что все построено на добровольных основах. «Подтянуть» их за что-то нельзя. В этом плане ребята — молодцы, — иронизирует он.

Зайченко считает, что данная компания не соответствует критериям безопасности инвестиций.

— Это похоже на очередной проект для добровольного отъема денег у населения. Людям нужно быть самостоятельно ответственными и финансово грамотными. И прежде чем во что-то влезать, нужно внимательно это изучать. Незнание информации, к сожалению, не освобождает от ответственности и последствий, в которые человек может просто влететь, — предупреждает эксперт.