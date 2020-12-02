Бизнес казанца-лихача Купцова: 120% в год, ущерб в полмиллиарда и 2 тысячи томов уголовного дела

После шести лет следствия МВД готовит к отправке в суд дело 1,4 тысяч пайщиков из городов Татарстана, а также Екатеринбурга и Ижевска

Фото: Ирина Плотникова

В 2010-м он ославился, протаранив под кайфом 14 машин в Казани, в 2014-м загремел в колонию за незаконный оборот наркотиков и уже за решеткой получил статус обвиняемого в аферах на 448,5 млн рублей. 36-летнему Сергею Купцову, лидеру обанкротившихся потребительских кооперативов «Кредитный центр» в тридцати городах страны предъявили хищения средств 1407 пайщиков. Как выяснило «Реальное время», будущему подсудимому осталось прочитать последний том своего дела. А одолел он уже 2392 тома! И настаивает — там доказательства его невиновности.

Больше всего потерпевших в Казани, меньше — в Екатеринбурге



Выпускник КХТИ, разведен, детей нет. Так накануне представился в Верховном суде Татарстана Сергей Купцов, экс-руководитель 63-х и учредитель 113-ти организаций. Ранее проживал в коттеджном поселке «Ореховка» Зеленодольского района, хотя имел казанскую прописку.

Отсидел четырехлетний срок за наркотики, но на волю в 2018-м так и не вышел. Поскольку еще в июле 2016-го ему предъявили окончательное обвинение по делу КПКГ «Кредитный центр» и начали знакомить с его материалами.

Уголовное дело обманутых пайщиков КПКГ в УВД Казани возбудили еще в ноябре 2014-го года. Сегодня в нем объединены 19 эпизодов по всем городам Татарстана и еще два — по потерпевшим из столиц Удмуртии и Свердловской области. В Ижевске статус потерпевших получили 134 пайщика (48 млн рублей), в Екатеринбурге всего 11 (3,4 млн рублей).

Сергей Купцов — экс-руководитель 63-х и учредитель 113-ти организаций. Фото: tatbank.ru

Больше всего пострадавших казанцев — 625 человек (ущерб оценен в 264 млн рублей). Для сравнения: в Набережных Челнах от деятельности «Кредитного центра» и его директора пострадали 95 пайщиков (36,6 млн), в Нижнекамске — 76 (40 млн).

Всего же в «татарстанско-удмуртско-уральском» деле 1407 потерпевших. Их ущерб оценен в 448 млн 534 тысячи рублей. Чтобы разобраться с таким объемом, в УВД Казани была создана отдельная следственная группа.



По версии полицейских, люди несли в кооператив и его подразделения деньги с декабря 2006 года. КПКГ у одних принимал, а другим выдавал займы. Причем, если поначалу пайщикам гарантировали 18 процентов годовых, то по мере раскрутки эта цифра выросла до нереальных 120-ти. К лету 2014-го в сеть «КЦ» входили 33 города России, включая Москву, Уфу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару и Пензу. Как раз в это время пошли жалобы на невозврат средств. А когда в офисы пришли силовики — денег там не оказалось.



Уголовные дела о деятельности «КЦ» возбуждались также в Ульяновске, Краснодаре, Йошкар-Оле и Саратове. Но следователи не успели закончить работу к моменту предъявления окончательного обвинения Купцову в Казани, поэтому их эпизоды в основное дело не вошли.

К лету 2014-го в сеть «КЦ» входили 33 города России. Фото: tatbank.ru

Меры по возмещению ущерба обвиняемым не принимаются

На заседании Верховного суда РТ руководитель следственной группы, подполковник юстиции Сирень Галялетдинова просила продлить срок ареста обвиняемому на три месяца до 8 марта 2021 года. Она рассказала, что по данному делу Купцов не задерживался — на момент привлечения к ответственности он уже отбывал срок за наркотики, но переведен в СИЗО Казани и арестован в августе 2015-го. Почти через два года, в июне 2017-го суд отказал в продлении этой меры пресечения, посчитав, что как осужденный он уже изолирован от общества, но это не мешает процедуре ознакомления с материалами дела (что началась в 2016-м).

Следующие два года бизнесмен отбывал наказание в Нижнекамске, а ближе к концу срока его вновь этапировали в Казань, и суд дал санкцию на его арест. С тех пор Купцов остается в СИЗО, где его знакомят с материалами дела. К слову, полный объем занимает целую комнату в здании УВД города. Даже по делу КПК «Рост» материалов было значительно меньше.

— На данный момент он ознакомился с 2 тысячи 391 томом, сообщила суду старший следователь по особо важным делам следственной части УВД Казани.

— Один том не прочитал? — уточнил судья Айрат Ибатуллин.

— Да, один том. Еще ему осталось ему ознакомиться с информацией на одном ноутбуке и одном жестком диске, знакомится по 1 гигабайту в день, — пояснила Сирень Галялетдинова, поделившись расчетами — осталось менее 10-ти гигабайтов.

По мнению следователя, менять меру пресечения обвиняемому в 22 тяжких преступлениях нельзя. Он может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательство. «Похищенное имущество не обнаружено и не изъято», — добавила она. А еще рассказала, что во время расследования зеленодольского дела о наркотиках Купцову избирали домашний арест, однако он его нарушил — подался в бега и в итоге был объявлен в розыск, задержан и водворен под стражу.

Представитель прокуратуры РТ Денис Марданшин ходатайство следствия поддержал.

Представитель прокуратуры РТ Денис Марданшин ходатайство следствия поддержал

«Какие-то меры по возмещению ущерба предпринимаются?" — поинтересовался судья. Ответ обвиняемого был отрицательным:

— Я деньги не похищал и материалами уголовного дела указано — не найдены похищенные средства. Но в материалах дела есть сведения, что все денежные средства находятся на руках у людей. И я неоднократно писал в Следственный департамент МВД РФ, чтобы наладили взыскание средств на счетах у заемщиков...

Ходатайство следователя Сергей Купцов назвал необоснованным, просил смягчить меру пресечения. Назвал огромным трехмесячный срок продления: «Так как ознакомление с материалами дела я закончу на этой неделе — в четверг».

Адвокат обвиняемого Ирина Князева, в прошлом следователь ГСУ МВД РТ, просила отказать следствию, поскольку одна тяжесть обвинения не основания. Она отметила, что после жалоб на прошлые продления Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции поправил решения, исключив ссылки на отсутствие у арестованного источников дохода и на его побег от домашнего ареста по преступлению, за которое он уже отсидел.

Адвокат обвиняемого Ирина Князева, в прошлом следователь ГСУ МВД РТ, просила отказать следствию

Что арестовали у Купцова и его жен

Как выяснило «Реальное время», в рамках татарстанского дела «Кредитного центра» под арест попал 1 млн рублей наличными, изъятый у самого Купцова. Его экс-работники свидетельствовали — в офисах он в последнее время появлялся редко, но имел привычку брать из кассы по 1-1,5 млн рублей за раз. Куда уходили эти деньги экс-подчиненным неведомо.

Также под арестом оказались шесть иномарок — три BMW, Porsche Boxster, Opel Astra и Audi. При этом одна машина была оформлено на Купцова, две — на его бывшую жену, а три — на сожительницу, без регистрации. Общий объем арестованного на 15 млн рублей. Это меньше пяти процентов от установленного ущерба.

Ранее сумма была больше, однако суд освободил из-под ареста коттеджик с участком в Ореховке, купленные в период работы «Кредитных центров» и оформленные на мать-пенсионерку Купцова. Не дожидаясь окончания следствия, владелица их продала.

К слову, 10 лет назад ныне обвиняемый прогремел на всю страну историей гонок в центре Казани. За час лихой езды в состоянии наркотического опьянения он успел повредить 14 машин, причем, большую часть — уходя от полицейской погони. Когда его-таки задержали — лишь улыбался. За этот прокат под кайфом и без водительских он получил 15 суток административного ареста и лишение прав. Причем, как сообщал «Интерфакс», в 2008-м году он был участником ДТП, в котором погиб один человек и двое получили ранения.



Обвиняемый о заемщиках КПКГ: «Все спрятались, все ушли в тень!»

Когда судья удалился в совещательную комнату, создатель сети «КЦ» сообщил «Реальному времени», почему не признает вину:

— Моя компания занималась выдачей кредитов населению с 2006 года, привлекая денежные средства от вкладчиков. А в 2014-м году получилось так, что меня арестовали. И только с этого момента начались проблемы у компании. Появились потерпевшие.

Сергей Купцов утверждает — потерпевшие заблуждаются, что именно он должен вернуть их деньги и что они получат их сразу после суда. «Эти средства находятся у населения — у заемщиков, кому они были выданы», — говорит он. На замечание журналиста «Реального времени», что эта версия не подтверждена экспертизами по делу, обвиняемый заявил о грубых нарушениях при проведении этих экспертиз. И вновь повторил, что в деле есть материалы, подтверждающие местонахождение «пропавших» денег. «По моим подсчетам, денежных средств выдано в несколько раз больше, чем потерпевшим причинен вред», настаивает он.

Об общем обороте «Кредитного центра» по стране Купцов говорить не захотел. Но уценил сумму установленного следствием ущерба по 22 городам в полтора раза — до 300 млн рублей. «В материалах уголовного дела есть договора займов и залогов заемщиков на сумму, в 3 раза превышающую эти 300 млн рублей», — заявил кооператор. И подтвердил, что арестованного имущества по делу на погашение не хватит:

— Я неоднократно заявлял, где денежные средства нужно было взыскивать — с заемщиков, пока не истекли 3 года по гражданскому судопроизводству. С заемщиков и так трудно деньги собрать, а когда он знает, что у компании проблемы и генеральный директор сидит под арестом — естественно никто не стал платить. Все спрятались, все ушли у тень.

После этого выпада следователь уточнила — взысканием средств сотрудники МВД в принципе не занимаются. Эту работу выполняли конкурсные управляющие, когда «Кредитные центры» проходили процедуру банкротства через арбитраж. К слову, в ходе этой процедуры и уголовного следствия выяснилось — значительная часть учредителей в КЦ были подставными — из числа рядовых пайщиков либо совершенно посторонних людей. Часть узнали о своих долях в бизнесе от полицейских, часть от фискальных органов.

Так казанскому пенсионеру-инвалиду Владимиру Гришину в 2016-м стала слать претензии налоговая, требуя рассчитаться с казной за работу «Кредитного центра-Бугульма» и таких же центров в Елабуге, Зеленодольске, Буинске. И далеко не сразу Гришин припомнил, что в 2008-м обращался в «Кредитный центр-Казань», просил заем. У него взяли копию паспорта, а вот денег не дали.

«Я данного гражданина не знаю, и услышал эту историю, уже находясь под стражей. Ничего прокомментировать не могу», — сообщил вчера Сергей Купцов. И добавил, что «учредителями в городах» он не занимался.

Вернувшись в зал суда председательствующий Айрат Ибатуллин продлил обвиняемому арест на 3 месяца. Разбираться по существу в этом деле предстоит Советскому райсуду Казани — именно на его территории располагалась штаб-квартира кооператоров на улице Шуртыгина.