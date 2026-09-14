Креативная экономика займет 7,7% ВВП России к 2036 году

Такая цель заложена в стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года

Доля креативной экономики в структуре ВВП России должна вырасти с 4,2% по итогам 2025 года до 7,7% к 2036 году. Такая цель заложена в стратегии развития креативной экономики, которую утвердил Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства страны.

За 2020–2025 годы объем валовой добавленной стоимости креативных индустрий без учета инфляции вырос на 55,8%. В сектор входят индустрия отдыха, программирование, музыка, кино, телевидение, видеоигры, книжное дело, архитектура, реклама, мода и дизайн.

За ближайшие 10 лет число компаний и индивидуальных предпринимателей в отрасли должно увеличиться на 22% к уровню 2025 года. Креативная инфраструктура, включая кластеры, появится не менее чем в 45 регионах.

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Отдельное внимание в стратегии уделено кадрам. К 2036 году число выпускников колледжей и вузов по креативным специальностям планируется увеличить почти на четверть. Приоритетом станет практико-ориентированное обучение, включая проектную работу, стажировки и наставничество.

План мероприятий по реализации стратегии разработает Минэкономразвития и представит в правительство в марте 2027 года.

— Среди задач — формирование необходимой инфраструктуры в регионах, в том числе через профильные площадки, институты развития и креативные кластеры. Такой подход позволяет активнее продвигать локальные бренды, — отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Росстат подтвердил рост ВВП России на 1,3% во втором квартале. На него в наибольшей степени повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в ряде отраслей.

Алсу Сабирзанова