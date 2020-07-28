«Самое интересное только начинается»: Эрика Гафарова заочно арестовали в Татарстане

Набережночелнинский горсуд заочно заключил под стражу Эрика Гафарова и его компаньона

Сегодня на сайте Прокуратуры Татарстана появилось сообщение о том, что двоих руководителей фонда Gafarov and Partners LTD — 24- и 32-летнего жителей Набережных Челнов — вчера объявили в международный розыск, а сегодня Набережночелнинский суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Правда, пока заочно: по имеющимся сведениям, оба пребывают за пределами страны. Срок содержания их под стражей начнет исчисляться с того момента, когда их фактически задержат на территории России (или с момента их экстрадиции в РФ, в случае если международный розыск увенчается успехом).

УМВД России по г. Набережные Челны расследует уголовное дело в отношении руководителей фонда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Инвестиционный фонд, который они создали, имеет признаки финансовой пирамиды, и сейчас по уголовному делу признано уже более 50 потерпевших.

Статус обвиняемых по уголовному делу двое указанных мужчин (судя по всему, это сам Гафаров и один из его «партнеров») получили вчера, 27 июля. В федеральном розыске они находятся с мая.

Десятки «наследников Лёни Голубкова»

Деятельность инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD (зарегистрированного в оффшоре) прокуратура начала проверять в начале мая — по сообщениям и в соцсетях о том, что люди не могут вернуть вложенные деньги. На прием в прокуратуру Набережных Челнов пригласили всех, кто пострадали от деятельности этого предприятия.

20 мая по итогам прокурорской проверки МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD — статус подозреваемых получили сам Гафаров, его давний друг Владимир Сухоплюев и еще двое «партнеров» (Денис Ахметшин и Ренат Галиев). Их подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.



Надзорное ведомство установило: с октября 2019 года по май 2020 года челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами нескольких граждан. Об этом сообщали «Реальному времени» в прокуратуре республики. К тому моменту в правоохранительные органы обратились 12 пострадавших.



К 26 мая в полицию обратились уже 36 заявителей, их ущерб предварительно оценили в 43 млн рублей. Прокурор РТ Илдус Нафиков тогда заявлял: «Фондом применялись рискованные схемы привлечения денежных средств граждан... Ожидаем рост обращений со всех регионов страны».



«У петушков бомбит — жизнь удалась»

Гафаров с своим другом Сухоплюевым еще до истории с финансовой пирамидой «прославились» в Челнах как скандальные персоны. В 2018 году Гафаров судился с начальником допофиса Энергобанка Айратом Газимьзяновым за невозвращенную личную ссуду — и был признан банкротом по решению Арбитража Татарстана. В его отношении ввели процедуру конкурсного производства, причем Гафаров скрыл информацию о доходах от арбитражного управляющего. Материалы об этом уже направлены следствию для уголовного преследования по факту неправомерных действий при банкротстве.

В 2016 году Гафаров и Сухоплюев были приговорены к исправительным работам на 8 и 4 месяца, соответственно — за то, что избили 17-летнего официанта ресторана Sky Lounge, обвинив в хищении части выручки.

Сам Гафаров известен своей тягой к красивой жизни: в его аккаунте в Инстаграм множество фотографий с дорогих курортов, с шикарными машинами. Очень теплые чувства он питает к своей маме: часто с ней фотографируется и путешествует. 6 недель назад в аккаунте Гафарова появился пост, судя по геотэгу, из Дубая (ОАЭ) с подписью «У петушков бомбит — жизнь удалась», а неделю назад он написал «Самое интересное только начинается».

И действительно, похоже, начинается что-то действительно интересное.



Людмила Губаева