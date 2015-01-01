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Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

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Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» публикует отрывки из этого сочинения.

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