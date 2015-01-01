Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»
Сюжет 5 материалов
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» публикует отрывки из этого сочинения.
- Рафаэль Хакимов: «Татары превратились в угнетателей под влиянием официальной идеологии» «Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 5-я
- Рафаэль Хакимов: «Москве непременно нужна «победа» в эфемерной битве с татарами» «Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 3-я
- Рафаэль Хакимов: «Историки обслуживали тех, кто платил» «Исторический путь татар» казанского ученого