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В Татарстане весной начнется строительство фабрики по производству мороженого «Славица»

16:21, 24.02.2025
В Татарстане весной начнется строительство фабрики по производству мороженого «Славица»
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в марте начнется строительство фабрики по производству мороженого «Славица», сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на районной сессии с участием премьер-министра Алексей Песошина.

Фабрика разместится на территории промпарка «Дружба» внутри «Туры.2.0». В рамках первой очереди будут возведены производства «Нэфиса», «Когена», дилерские центры «Ростсельмаша» и «Амкадора».

Общие инвестиции в промпарк «Тура.2.0» составят 30 млрд, инфраструктура строится за счет республиканского бюджета (1,3 млрд).

Луиза Игнатьева

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