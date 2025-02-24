В Татарстане весной начнется строительство фабрики по производству мороженого «Славица»
В Татарстане в марте начнется строительство фабрики по производству мороженого «Славица», сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на районной сессии с участием премьер-министра Алексей Песошина.
Фабрика разместится на территории промпарка «Дружба» внутри «Туры.2.0». В рамках первой очереди будут возведены производства «Нэфиса», «Когена», дилерские центры «Ростсельмаша» и «Амкадора».
Общие инвестиции в промпарк «Тура.2.0» составят 30 млрд, инфраструктура строится за счет республиканского бюджета (1,3 млрд).
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