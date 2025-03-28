Гид по французской литературе XXI века

От путешествия с неизлечимо больным и парижских улочек до психоневрологического интерната и мусульманской Франции

Фото: Реальное время

Каждый месяц «Реальное время» готовит литературный гид по разным странам и периодам. В этот раз литературный обозреватель Екатерина Петрова и заместитель главного редактора издательства «Бель Летр» Дарья Башкова собрали книги современных французских авторов.

Женщины в топе

В последние десятилетия французская женская проза переживает настоящий расцвет и отражает глубокие изменения в обществе и литературе Франции. Современная французская женская проза отличается разнообразием тем и стилей, глубиной психологического анализа и тонким исследованием человеческих отношений. Писательницы смело обращаются к вопросам идентичности, памяти, социальных норм и личной свободы, предлагая читателям многогранные и эмоционально насыщенные произведения.

Если XX век запомнился такими именами, как Франсуаза Саган, Маргерит Дюрас, Маргерит Юрсенар и Симона де Бовуар, то в XXI веке женщины-писательницы не только упрочили свои позиции, но и достигли равенства с мужчинами по коммерческому успеху и признанию. Примечательно, что в 2024 году шесть из десяти самых продаваемых авторов во Франции — женщины. Лидером стала Мелисса Да Коста, обойдя таких признанных авторов, как Гийом Мюссо и Франк Тилье. На четвертом месте находится Виржини Гримальди, которая стабильно входит в топ-10 на протяжении последних десяти лет, а девятое место занимает Валери Перрен.

Мелисса Да Коста. «Вся синева неба», «КомпасГид» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Молодой человек, узнав о смертельном диагнозе, решает отправиться в последнее путешествие, чтобы прожить оставшееся время по-настоящему. Он ищет попутчика и неожиданно встречает девушку, которая скрывает собственную боль. Вместе они отправляются в путь. Это не только физическое, но и внутреннее путешествие к принятию и осознанию. За панорамами бескрайнего неба, горных дорог и случайных встреч скрываются сложные эмоции — страх, надежда, тоска и любовь. Эта история заставляет задуматься о ценности времени, силе выбора и смысле жизни. Сюжет, полный философских размышлений, переплетается с поэтичными описаниями природы и глубокими переживаниями. Книга поднимает темы утраты и принятия, но при этом наполнена жизнью и теплотой. В финале остается не только печаль, но и тихая надежда, которая делает этот путь незабываемым.

Виржини Гримальди. «Океан на двоих», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Две сестры, Эмма и Агата Делорм, после долгого молчания вновь встречаются в доме своей покойной бабушки, чтобы провести там неделю. В их прошлом скрыто много боли: развод родителей, трагическая гибель отца, материнская зависимость. Погружаясь в воспоминания, они заново открывают друг друга, учатся говорить, что казалось непростительным, и находят путь к примирению. На фоне океана, летнего солнца и шумящих волн оживают детские радости и старые раны. Чередование прошлого и настоящего раскрывает историю о потере, семейных тайнах и силе любви. Простота повествования сочетается с глубиной эмоций, делая роман трогательным и пронзительным. Это книга о сложных узах семьи, о боли и исцелении, о том, как даже разбитое детство может стать основой для новой близости.

Валери Перрен. «Поменяй воду цветам», «Эксмо» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

История смотрительницы кладбища Виолетты Туссен разворачивается на границе жизни и смерти, памяти и настоящего. Оказавшись в мире, полном потерь, она постепенно учится находить в нем свет, осмысляя собственное прошлое. В повествовании переплетаются детективные элементы, глубокая драма и тонкая философия. Перре исследует темы одиночества, предательства, надежды и принятия. Сюжет раскрывается через сложную структуру — настоящие события соседствуют с воспоминаниями, дневниковыми записями и историями других людей. Постепенно становится ясно, что даже среди мрачных декораций кладбища есть место любви, доброте и неожиданным встречам. Произведение наполнено тонкими психологическими наблюдениями, а яркий язык делает его эмоционально захватывающим. Это роман о жизни, которая, несмотря на трагедии, продолжает пробиваться сквозь боль, как цветы сквозь камень.

Книги для хорошего настроения

Французская литература славится своими светлыми и романтическими произведениями, которые наполнены особым шармом и изяществом. Эти книги можно отнести к жанру «филгуд». Читатели окунаются в мир, где повседневные радости и тонкие нюансы человеческих отношений становятся центральными темами повествования. Популярность таких произведений во Франции остается неизменно высокой, отражая стремление читателей к историям, которые дарят тепло и надежду. Особенность французской филгуд и романтической прозы — внимание к деталям, умение передать атмосферу и эмоции через тонкие описания и диалоги. Эти произведения часто сочетают легкость повествования с глубиной мысли, позволяя читателю не только отдохнуть, но и задуматься о важных аспектах жизни и отношений.

Анна Гавальда. «Просто вместе», АСТ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Трое незнакомцев случайно оказываются под одной крышей в огромной парижской квартире. Камилла — художница, которая потеряла вдохновение, теперь она работает уборщицей и живет в крошечной комнате. Филибер — застенчивый аристократ, увлеченный историей, страдает от неуверенности. Франк — талантливый, но резкий шеф-повар, изнурен заботой о бабушке. Их встреча кажется случайностью, но постепенно между ними рождается настоящая дружба, способная исцелить душевные раны. Теплая и трогательная история о самопознании, сострадании и новой семье, которая создается не по крови, а по выбору. Легкий стиль и живые диалоги делают роман Анны Гавальда особенным.

Лоран Гунель. «Бог всегда путешествует инкогнито», «Азбука» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В центре сюжета — молодой человек, оказавшийся на грани отчаяния, чья встреча с таинственным наставником становится отправной точкой внутренних перемен. Неожиданные испытания, которые ему приходится пройти, превращаются в ключи к переосмыслению жизни, личностному росту и поиску уверенности в себе. Повествование соединяет в себе элементы психологического романа и детективной интриги, постепенно раскрывая истинные мотивы наставника и глубину преображения героя. Автор создает живой фон для эмоциональной и интеллектуальной трансформации персонажей. Книга затрагивает важные экзистенциальные вопросы, побуждая к саморефлексии и переоценке привычного взгляда на мир.

Анн-Гаэль Юон. «Палома», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман переносит в Испанию 1920-х годов, где юная Роза отправляется в опасное путешествие через Пиренеи, чтобы найти работу во Франции. Судьба сводит ее с эксцентричными парижанками, которые живут по собственным правилам и ценят свободу превыше всего. Новый мир открывает перед Розой двери к заветным мечтам, дружбе и творчеству, но не обходит стороной испытания. История охватывает не только эпоху роскоши, джаза и богемных вечеров, но и трагические события Второй мировой войны. Это рассказ о женской стойкости, поиске себя и выборе собственного пути, несмотря на все препятствия. Вдохновляющая, эмоциональная книга, наполненная атмосферой прошлого и отголосками реальных событий.

Софи Астраби. «Сумма наших жизней», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

На узкой парижской улочке два окна разделяют жизни, которые однажды пересекаются. Молодая флорист Камилла посещает квартиры, которые не собирается покупать, а 86-летняя Маргарита выставляет на продажу жилье, которое никогда не покинет. Ложь и тайны, пронесенные через годы, эхом откликаются друг в друге, заставляя переосмыслить прошлое. Между страхом перемен и грузом прожитых лет рождается тонкая связь, в которой отражается поиск себя. Париж становится свидетелем этой невидимой игры судеб, наполняя ее теплотой воспоминаний и ожиданием будущего. История о принятии жизни без масок, о хрупкости истины и о том, как трудно переступить границы собственного мира.

Рассказать свою историю

Во французской литературе автофикшн давно занял особое место. Этот жанр, балансирующий между художественным вымыслом и автобиографией, позволяет авторам глубже исследовать собственный опыт и превратить его в универсальную историю. Франция здесь идет в ногу с мировыми тенденциями: книги, основанные на личных переживаниях, вызывают огромный интерес у читателей, которые ищут в литературе искренность и подлинность. Автофикшн во Франции — это не просто рассказы о себе, а попытка через личный опыт говорить о важных социальных темах: классовом неравенстве, гендерных вопросах, травмах прошлого. Это литература, где границы между правдой и вымыслом стираются, а эмоции и память становятся главным художественным инструментом.

В последние годы среди французских писателей набирает популярность откровенный и даже шокирующий автофикшн. Так, роман Neige Sinno Triste tigre, посвященный теме инцеста, вызвал широкий общественный резонанс и собрал множество премий, но такие книги редко доходят до российского читателя.

О том, что такое автофикшн, читайте здесь.

Анни Эрно. «Свое место», No Kidding Press (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Свое место» Анни Эрно раскрывает историю о жизни отца писательницы, простого рабочего, который преодолел трудности своего времени, чтобы обеспечить лучшее будущее для своей дочери. Через сдержанный, почти документальный стиль Эрно исследует социальные и классовые различия, проходящие через поколение. В книге отражены отношения отца и дочери, их культурное и социальное разделение, а также конфликты, которые возникают на стыке разных миров. Эрно показывает, как жизнь ее отца, родившегося в конце XIX века и прошедшего через войны и экономические перемены, переплетается с ее собственным опытом, возникшим в другой социальной среде. Это не только мемуары о семье, но и социальный анализ изменений французского общества XX века.

Амели Нотомб. «Аэростаты. Первая кровь», Corpus (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Первая кровь» Амели Нотомб — это проникновенная и увлекательная история о жизни ее отца, бельгийского дипломата Патрика Нотомба, который оказался в плену у повстанцев в Конго в 1964 году. Роман повествует о его детстве, отношениях с родителями, первых шагах в карьере дипломата и нелегких испытаниях в экстремальных условиях. Амели реконструирует события с детальной точностью, при этом фокусируясь на эмоциональных переживаниях и внутренних изменениях героя. Произведение представляет собой не только триллер, но и глубокую личную исповедь, где каждый момент наполнен любовью и уважением к отцу. Эта книга — своего рода эпитафия, которая воздает дань уважения великому человеку.

Орели Валонь. «Полет», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман раскрывает сложные и многогранные отношения между матерью и дочерью, которых с каждым годом все больше разъединяет стремление к независимости и внутренние противоречия. Габриэль, мать-одиночка, отдает все силы воспитанию дочери, надеясь, что ее забота обеспечит Лили счастливое будущее. Однако взрослая Лили, поглощенная карьерой, отдаляется от матери, уверенная, что ее путь — единственно правильный. Габриэль переживает за решения дочери, считая, что они приведут к несчастью. Сложное и болезненное событие в жизни обеих заставляет их пересмотреть свое отношение друг к другу, поставив перед Лили трудный выбор между карьерными амбициями и привязанностью к семье. Книга проникнута эмоциями, тонким психологизмом и глубокими размышлениями о том, как сложно понять другого человека, даже если он — самый близкий.

Ян Муакс. «Орлеан», ИД «Городец» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Яна Муакса погружает в мир детских травм и психических переживаний, которые остаются с человеком на всю жизнь. Через две противоположные части автор описывает свои годы детства и юности — глазами ребенка и взрослого человека. В первой части «Внутри» читатель видит жестокость и унижения, с которыми сталкивался молодой Муакс в своем доме, а во второй части «Снаружи» он обретает взрослую перспективу, оценивая эти переживания. Тема насилия, боли и психического разрушения проходит через всю книгу, заставляя задуматься о том, как детские травмы формируют личность и влияют на будущее. Произведение раскрывает суть того, как память о пережитых унижениях преследует человека, несмотря на его успехи и признание в жизни.

Разобраться в прошлом

Французская историческая проза продолжает оставаться важным жанром, который помогает не только понять события прошлого, но и осмыслить их влияние на настоящее. В последние десятилетия во Франции особенно популярны произведения, посвященные ключевым периодам истории, таким как Вторая мировая война и колониальное прошлое страны. Эти книги помогают увидеть и осознать сложность истории и трагедии, через которые прошла Франция, а также ее бывшие колонии, в том числе алжирскую войну и процессы деколонизации.

Однако историческая проза в современной французской литературе не всегда ограничивается мрачными темами. Несмотря на сложность затрагиваемых событий, авторы часто подходят к ним с неожиданной легкостью, используя элементы иронии и даже юмора. Это позволяет создавать произведения, которые не только заставляют задуматься, но и предлагают новый взгляд на историю, избегая трагичного клише.

Лейла Слимани. «Рождество под кипарисами», Corpus (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рождество под кипарисами» — первая книга трилогии Лейлы Слимани «Страна других». Она рассказывает историю любви и конфликтов, которые происходили в условиях культурного и политического столкновения. Матильда, француженка из Эльзаса, после войны вышла замуж за марокканца Амина и переехала с ним в Марокко. В стране, где жизнь женщин ограничена строгими правилами ислама, Матильда столкнулась с бедностью, социальной изоляцией и напряженной политической ситуацией, в которой террор и насилие стали частью повседневной жизни. Роман исследует угнетение женщин, конфликт между культурами и поколениями, а также внутренние разрывы героев, чьи судьбы переплетены с историей колонизации и национальной борьбы. Слимани создала мир, где даже свобода оказывается подчинена жестким ограничениям.

Рецензию на книгу Лейлы Слимани «Рождество под кипарисами» читайте здесь.

Камель Дауд. «Гурии», No Age (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Гурии» Камеля Дауда рассказывает историю молодой алжирки по имени Ауд, которая пережила ужасы Гражданской войны 1990-х годов. В поисках своей утраченной идентичности она несет в себе не только физические, но и душевные травмы, оставленные трагедией прошлого. Ауд, лишенная родных и с поврежденным горлом, становится немой свидетельницей тех событий, которые страна пытается забыть. Ее монолог — это внутренний диалог с будущим ребенком, с которым она делится своей историей боли, страха и надежды. В условиях общественного молчания о травмах войны Ауд решает вернуть память, отправившись в родное село, где началась ее трагедия. Роман исследует темы забытых жертв войны, мужского насилия, а также символику женского сопротивления и желание передать будущим поколениям правду о прошлом. Этот роман — победитель Гонкуровской премии в 2024 году. В России книга выйдет в декабре.

Дамиан Роже. «Почетные арийки», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Дамьена Роже «Почетные арийки» рассказывает о судьбе трех женщин еврейского происхождения, которые выросли в буржуазной среде Франции начала XX века. Мари-Луиза, Люси и Сюзанна, став аристократками, приняли католичество и полностью отреклись от своей еврейской идентичности. Их жизнь, наполненная светскими приемами и роскошью, меняется с приходом нацистов в 1940 году. Несмотря на высокое положение в обществе, женщины снова становятся объектами гонений из-за своей еврейской крови, что ставит их перед выбором: выжить ценой сотрудничества с оккупантами или встать на сторону своего народа. Автор, используя реальные исторические события, описывает их переживания и дилеммы, отражая сложность человеческого выбора в условиях войны.

Жан-Мишель Генассия. «Клуб неисправимых оптимистов», «Азбука» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Жан-Мишеля Генассии «Клуб неисправимых оптимистов» — это история о взрослении, поиске себя и столкновении с трудностями жизни в Париже 1960-х годов. Главный герой, двенадцатилетний Мишель, ищет утешение от семейных проблем в компании эмигрантов, которые собрались в задней комнате парижского бистро. Здесь, среди мужчин старшего возраста, Мишель учится шахматам и жизни, наблюдая за страданиями, надеждами и разочарованиями. Сюжет романа охватывает как личные проблемы героя, так и более широкие вопросы, связанные с эмиграцией, политикой и утратой родины. Автор передает атмосферу эпохи, где судьбы людей переплетаются на фоне исторических перемен и социальных конфликтов.

Вскрыть проблемы настоящего

Современная французская литература активно обращается к вопросам, которые волнуют общество сегодня. Социальные и политические темы — важный элемент художественного нарратива. Литература стала не только способом выражения, но и мощным инструментом для обсуждения актуальных проблем. От социальных романов до утопий и научной фантастики — литература как зеркало, в котором отражаются проблемы нашего времени. Французские писатели все чаще затрагивают в своих произведениях такие вопросы, как неравенство, экология, миграция, насилие, политические репрессии, а также кризисы идентичности и глобализации. Литературные произведения, которые ставят на повестку дня эти важнейшие темы, часто опережают время, прогнозируя возможные сценарии развития событий.

Валери Тонг Куонг. «Бей. Беги. Замри», «Бель Летр» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Валери Тонг Куонг «Бей. Беги. Замри» — это история Анны Готье, женщины, чья жизнь казалась идеальной. Но мир рушится, когда ее сын, Лео, оказывается в тюрьме за нападение на полицейского во время протестов. Эта трагедия открывает давно скрытые драмы и внутренние переживания, связанные с травмами прошлого Анны, о которых она пыталась забыть. Повествование ведется через поток сознания героини, что позволяет глубже понять ее страхи, сомнения и внутренние конфликты. В центре романа — борьба за справедливость и попытка примирения с собственным прошлым, а также столкновение с жестокой реальностью социального неравенства и классовых различий. Финал романа ставит перед читателем вопросы о возможности настоящей свободы и принятия своего прошлого.

Мишель Уэльбек. «Покорность», Corpus (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Мишеля Уэльбека «Покорность» — это мрачная политическая фантастика, которая разворачивается в будущем Франции, где на выборах побеждает мусульманский президент. Сюжет сосредоточен на жизни Франсуа, ученого-филолога, который сталкивается с изменениями в обществе и вынужден решать, как реагировать на трансформацию своей страны. Франция, изменяющаяся под влиянием нового правительства, становится местом, где уважение к традициям и новой религии преобладает, а люди, включая главного героя, постепенно принимают эту реальность. Уэльбек исследует утрату старых ценностей, проблемы европейского общества, как индивидуальные, так и культурные, что заставляет читателя задуматься о границах свободы и личных жертвах. Тема покорности и самоопределения пронизывает не только действия персонажей, но и общественную атмосферу, отражая тревожные изменения, которые угрожают привычному мировоззрению.

Лоранс Потт-Бонвиль. «Жан-Люк и Жан-Клод», NoAge (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Два друга, Жан-Люк и Жан-Клод, живут в психоневрологическом интернате и каждый четверг отправляются в местное кафе, чтобы провести время вне стен учреждения. Это их единственная возможность почувствовать себя свободными, но однажды обыденный ритуал нарушается неожиданным поворотом. В кафе появляется незнакомец. Через призму простых, но трогательных событий, автор раскрывает тему уязвимости, человеческих ошибок и того, как порой именно случайности приводят к важным поступкам. В центре повествования — нежность и юмор, с которым изображены герои, их внутренние переживания и отношения с окружающим миром.

Триллеры и детективы в центре внимания

Уже много лет подряд ведущими фигурами в этих жанрах остаются такие авторы, как Мишель Бюсси, Франк Тилье и Гийом Мюссо, чьи произведения неизменно пользуются спросом не только в Франции, но и за ее пределами. Эти писатели — мастера напряженного, захватывающего повествования, где каждая деталь имеет значение, а сюжетные повороты держат читателя в напряжении до последней страницы. Французские триллеры и детективы — это не только преступления и расследования. Это также тонкие социальные наблюдения, критика общества и исследование личных драм. Французские авторы создают богатые на атмосферу произведения, где каждый персонаж, каждое место, каждое событие способствует созданию напряженной и интригующей картины.

Франк Тилье. «Головоломка», «Азбука» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В триллере Франка Тилье «Головоломка» восемь участников оказываются втянутыми в опасную игру с высоким призом — триста тысяч евро. Игра, называемая «Паранойя», проходит в заброшенной психиатрической лечебнице, где игроки должны справляться с собственными страхами, чтобы найти десять черных хрустальных лебедей и открыть сейф с деньгами. Однако один за другим начинают погибать участники. Илан и его бывшая подруга Хлоэ, пытаясь разгадать загадку игры, сталкиваются с потерей памяти и изменяющейся реальностью. Лабиринт страха и неразрешимых тайн постепенно превращается в кошмар, где разгадка требует не только смелости, но и жизнь участника.

Мишель Бюсси. «Черные кувшинки», «Фантом Пресс» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В деревушке Живерни найдено тело ребенка, и молодой полицейский Лоран Салиньяк приступает к своему первому расследованию. Убийство напоминает преступление, произошедшее более 70 лет назад, что приводит к подозрению в связи между двумя трагедиями. Среди подозреваемых — девочка, которая любит рисовать, красивая школьная учительница и старуха с таинственными знаниями о прошлом. Во время расследования герои сталкиваются с загадками и темными секретами местности, а история переплетается с искусством, вплетая в сюжет мистику. Загадочные события раскрываются не сразу, и концовка оказывается неожиданной, переворачивая восприятие всего произошедшего.

Гийом Мюссо. «Квартира в Париже», «Эксмо» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Маделин Грин и Гаспар Кутанс случайно оказываются в одной и той же парижской квартире, ранее принадлежащей известному художнику Шону Лоренцу. Этот дом скрывает прошлое своего владельца и загадки, связанные с исчезновением его сына. Во время совместного расследования, которое разворачивается на фоне личных трагедий главных героев, читатель погружается в историю, полную боли, одиночества и призраков прошлого. Несмотря на разные взгляды персонажей на жизнь, они оказываются связанными не только с мистической историей художника, но и друг с другом. Книга поднимает темы одиночества, одержимости чужой жизнью и поиска себя.

Бернар Миньер. «Гребаная история», «Эксмо» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман рассказывает о 16-летнем Генри, чье прошлое окутано тайнами. Он растет в приемной семье и сталкивается с трагической утратой — его девушку находят мертвой после ссоры. Жизнь героя осложняется подозрениями, секретами и шантажистами, а также наркоторговцами на тихом острове. История насыщена неожиданными поворотами, в которых каждый персонаж может быть причастен к трагедии. Сюжет развивается медленно, однако концовка кардинально меняет восприятие всей истории. Автор погружает читателя в атмосферу изоляции и напряженности, где до самого конца неясно, кто стоит за произошедшими событиями.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».