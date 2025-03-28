«Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает»
Кто обеспечивает тепло в наших домах зимой и как услышать музыку котельной
АО «Казэнерго» обслуживает 125 котельных по всей Казани. Как устроена котельная и какие работы в ней проходят при подготовке к отопительному сезону, наше издание уже рассказывало. Но душа и сердце каждой из них — это люди, которые в ней работают. Сегодня «Реальное время» знакомит вас с двумя операторами котельных АО «Казэнерго». Лариса Микалева посвятила этой работе 24 года, Рустем Хасибуллин в «Казэнерго» с 2016 года. Наши герои очень разные, но объединяет их одно — преданность и любовь к своей работе.
«С приборами была даже не на «вы», а на «будьте любезны»
Лариса Валентиновна Микалева работает оператором котельной вот уже почти четверть века. А попала в энергетику, по ее словам, нечаянно: в 2001 году ее сократили из детского сада, в котором она работала воспитательницей. Работу найти было сложно. Лариса услышала от знакомых, что есть возможность устроиться в «Казэнерго» оператором, — и пошла учиться. Ведь энергетика была одной из немногих отраслей, где в те непростые годы стабильно выплачивали заработную плату, да и работа эта никогда не останется невостребованной. В сентябре 2001 года, успешно сдав итоговые испытания после трехмесячного обучения, она отправилась работать в котельную.
— Изначально было очень сложно работать — я ведь не технарь, а гуманитарий, педагог дошкольного образования. С приборами была даже не на «вы», а на «будьте любезны, пожалуйста», — смеется наша героиня. — Но понемногу вошла в колею. Можно было, конечно, развернуться и уйти искать счастья в другой отрасли. Но я такой человек: раз уж пришла — буду работать. Я ведь когда сюда приходила, не думала о том, какие у меня карьерные перспективы и сколько мне будут платить. Мне просто нужна была работа, чтобы кормить детей, как и любой другой маме.
Разобраться во всем помогло строгое следование должностной инструкции. И если все делать как положено — все будет получаться, уверенно улыбается Лариса Валентиновна.
Можно было, конечно, развернуться и уйти искать счастья в другой отрасли. Но я такой человек: раз уж пришла — буду работать.
За 24 года в устройстве котельных и в работе оператора многое изменилось: стало меньше ручного труда, появилась автоматика, усовершенствовались технологии. А еще АО «Казэнерго» — большая команда профессионалов, где разные службы друг другу помогают. Лариса Валентиновна от всей души благодарит и газовщиков, и электриков, и киповцев, и, конечно, слесарей, которые помогают обслуживать оборудование.
— Они ко всему очень профессионально относятся — и если они пришли, сделали свое дело, значит, у меня будет нестрессовая, безаварийная смена. Сейчас с этим намного проще — все уже отрегулировано, и я слежу за показателями. А раньше вручную много работали — например, ручной запальник был очень увлекательным объектом. Представляете, его нужно было горящей газетой разжигать. А мы же девочки! И все нужно было сделать правильно, у нас же газоопасные объекты, — вспоминает наша героиня. — А теперь нам только кнопочку нажать надо.
«Из трубы котельной идет дым. Значит, мы работаем!»
В течение рабочего дня оператор следит за параметрами оборудования и при необходимости их регулирует. Например, давление и температуру теплоносителя нужно регулировать в зависимости от температуры воздуха «за бортом». В случае отключения электроэнергии оператор должен перекрыть газ и отключить насосы. Если на трассе прорвало трубу и начало падать давление — надо срочно на это реагировать: позвонить начальнику энергорайона и связаться с центральной диспетчерской службой.
Оператор котельной напрямую с населением не работает: здесь строгий пропускной режим, оператор не покидает своего места работы и все «общение» у него происходит с многочисленными приборами и, конечно, с коллегами. Но бывало за 24 года всякое. Наш человек мыслит прямолинейно: если дома холодно — значит, виноваты энергетики. Лариса Валентиновна объясняет:
— Мы все всегда вовремя делаем. Но наша задача — подвести тепло к дому. И вот там многое зависит от того, как оперативно работает управляющая компания, вовремя ли там открывают свои задвижки! Иногда в былые годы к воротам котельной подходили бабушки и дедушки и возмущались: «Почему вы нас морозите?» А я показывала: «Бабулечка, красотулечка, ну посмотри: из трубы котельной идет дым. Значит, мы работаем! Вам нужно идти в ЖКУ!»
Сегодня наша героиня работает в небольшой котельной в сердце Вахитовского района. Здесь Лариса Валентиновна одна управляется со всем хозяйством. Говорит, без дела сидеть не приходится, ведь, помимо того, что надо следить за приборами, необходимо и чистоту поддерживать, и даже какой-никакой уют. Это только нам кажется, что трубы — они и есть трубы. Люди, проработавшие в котельных десятки лет, видят в них и красоту, и потребность в заботе и уходе.
В свободные минуты, выдающиеся во время суточной смены, наша героиня любит почитать: говорит, нет никакого желания смотреть бесконечные видео. А вот книга — верный и всегда приятный собеседник.
«Ни разу не возникало мысли перейти в другую сферу — мне здесь очень хорошо»
До этого много лет Лариса Валентиновна проработала в огромной, мощной котельной на 50 гигакалорий в Приволжском районе Казани, где одновременно могли присутствовать до 15 сотрудников в день.
— Но знаете, с возрастом, наверное, подустала. И попросилась в маленькую, миленькую котельную, чтобы спокойно в ней работать и отвечать за свою работу. Вот и перешла сюда. У меня ни разу не возникало мысли перейти в другую сферу — мне здесь очень хорошо. Я уже хорошо знаю эту работу. И руководство уже все знакомое, и коллеги — весь коллектив замечательный. И не только в нашем энергорайоне, но и вообще во всем «Казэнерго»! — рассказывает наша героиня.
А еще ей очень нравится семейственный дух предприятия: сотрудников всегда поздравляют с праздниками, проводится множество мероприятий, в которых можно раскрыть и свои профессиональные таланты, и творческие. Сама Лариса Валентиновна трижды участвовала в конкурсах профессионального мастерства — и награды у нее имеются! Плюс к тому за 24 года наша героиня уже заработала достаточно стажа для того, чтобы через профсоюз предприятия иметь право на 60%-ную компенсацию стоимости путевки в санаторий.
— У нас еще сумасшедше сильная молодежная организация на предприятии! Что они только не делают! Я за этим слежу через телеграм-канал, — объясняет наша героиня. — И в «Гонке героев» бегают, и в командные игры играют, и разными общественными вещами занимаются.
Ее интерес к жизни молодого поколения понятен, ведь ее старший сын работает здесь же, в АО «Казэнерго»: Артем Микалев — главный инженер Советского энергорайона. В свое время он окончил КГЭУ и пришел работать в «Казэнерго» — начинал слесарем, за 13 лет вырос по карьерной лестнице. Но об этом факте своей семейной биографии Лариса Валентиновна не торопится распространяться. А на расспросы любопытствующих о том, не родственник ли ей главный инженер, отвечает, что однофамилец, чтобы не возникало вопросов. В общем, сыном гордится тихо. И, кстати, признается, что в свободное время никогда не разговаривает с ним о работе. Это строгое правило — дома надо отдыхать и переключаться — соблюдается неукоснительно.
А в свободное время наша героиня переходит в ипостась строгой бабушки — реализует свои педагогические таланты в области воспитания пятерых внуков. С удовольствием занимается своим садом, летом путешествует с семейством (очень любит туры на теплоходе), любит концерты и выставки.
Лариса Микалева, почти четверть века отдавшая АО «Казэнерго», признается: своим трудом гордится. Ведь благодаря многолетней, неусыпной работе нашей героини и ее многочисленных коллег из «Казэнерго» люди зимой не мерзнут в своих домах:
— С каждым годом все меньше жалоб становится. И когда мне соседи говорят, что в этом году совсем не было проблем с отоплением, знаете, какую гордость я испытываю? Вы представить себе не можете! — улыбается наша героиня.
«Если со сложного начинаешь, потом будет легче!»
Мы покидаем котельную в Вахитовском энергорайоне и едем на улицу Журналистов. Здесь, в большой просторной котельной, нас встречает Рустем Хасибуллин. Он работает оператором в котельных АО «Казэнерго» с 2016 года. До тех пор Рустем Рахимович вел бизнес по изготовлению изделий из бетона. Но в определенный момент решил подстраховаться с точки зрения дохода и найти стабильную работу в найме. Тут-то и пришлась кстати рекомендация соседа по участку.
— Он мне посоветовал рассмотреть возможность обучения на оператора котельной в «Казэнерго» — и я решил, что это мне подходит. В 2016 году я обучился, сдал экзамены и пришел работать в котельную на Зорге. Специально попросил, чтобы меня поставили на сложный участок, — объясняет оператор. — Ведь если со сложного начинаешь, потом будет легче!
Поначалу, как признается наш герой, пришлось нелегко. В каждой котельной свои сложности — многое зависит от мощности, от количества работающих котлов. В одной котельной могут одновременно работать четыре, пять котлов — и за всеми нужно следить, поддерживать требуемые параметры. В первое время Рустему Рахимовичу очень помогали опытные операторы и мастера — кстати, он с благодарностью отзывается об Артеме Микалеве, сыне первой героини нашей статьи.
— Артем очень здорово мне помог, научил инженерному языку. Постепенно я учился, поработал в разных котельных — и в 2018 году сдал экзамен на 5-й разряд и написал заявление, чтобы меня поставили подменным оператором, — объясняет наш герой.
«Развитие ума приносит свои плоды»
Подменный оператор не прикреплен к какой-то отдельной котельной — он по мере необходимости выходит на работу в любую из многочисленных котельных, находящихся на балансе АО «Казэнерго». А это значит, что Рустем Рахимович должен отлично понимать принцип работы абсолютно всего спектра оборудования, которое используется в этой сфере в Казани. Должен знать все котельные и уметь разобраться в оборудовании каждой из них.
Он признается: интерес как раз в этом и был — не только поднять уровень материального благосостояния, но и постоянно развивать собственный ум и мышление. Ему неинтересно сидеть на одном месте — у него просто не получается.
— Мне, наоборот, интересно постоянно видеть новое. Интересно, когда происходят на работе разные ситуации — ты их решаешь, разбираешься, в конечном итоге все у тебя отлично работает. В этом и радость. По мере обучения постепенно познаешь и тонкости профессии, и язык инженерии, — объясняет Рустем Рахимович.
В 2023 году Рустем Хасибуллин окончательно закрыл свой бизнес — говорит, работать со временем стало сложнее, да и желания не осталось. Для него важна стабильность — а здесь, в «Казэнерго», она есть. И еще один большой плюс этой работы в том, что приходится перестраиваться и постоянно учиться.
— Решил, что для меня будет лучше работать на организацию, потому что тут все зависит от тебя. Если не будешь лениться, будешь работать и развиваться — у тебя и результат будет. Развитие ума приносит свои плоды. Я считаю, что необязательно стремиться к той сфере, где больше денег. Но обязательно развивать свой ум и свои навыки — и тогда, если в тебе будут нуждаться как в специалисте, ты обязательно будешь зарабатывать, — размышляет наш герой.
Если не будешь лениться, будешь работать и развиваться — у тебя и результат будет. Развитие ума приносит свои плоды.
Специалист из него получился вдумчивый и внимательный. Он признается: огромной ответственности, которая лежит на операторе, не боится. Как же здесь бояться, если знаешь котельную как свои пять пальцев? Если чувствуешь ее даже на слух? Да-да, в каждой котельной он по звуку работающего оборудования способен определить, если что-то вдруг идет не так.
— И шум бывает разный, и даже шелест! — говорит оператор. — А вообще, знаете, я научился слышать музыку котельной. Вы не поверите, она действительно есть, здесь звуки складываются в определенную мелодию, и я ее слышу.
«Сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов»
Наш герой размышляет: с одной стороны, в повседневных делах он уже разучился видеть сложность своей работы. Но если задуматься — то это все действительно сложно и очень ответственно. Однако многочисленная армия операторов справляется: аварийных ситуаций в котельных Казани уже не случается. К этому приводит и постепенная замена оборудования на более надежное и современное; и постоянное повышение квалификации операторов; и всеобщее понимание ответственности собственного труда.
— Минусы уходят из нашей работы, плюсы приходят, все делается! И не только нами, операторами, но и мастерами, и слесарями. Они огромную работу делают, без них нам никак, — с благодарностью отзывается о коллегах наш герой.
Очень нравится Рустему Рахимовичу то, что здесь, в котельных, постоянно идет развитие: меняется и модернизируется оборудование, оптимизируются процессы, сфера энергетики идет вперед. И нужно обязательно успевать за этим движением: в свою очередь и самому изучать новое оборудование, следить за его модернизацией.
Мне никогда не бывает скучно на этой работе. Постоянно что-то надо делать и изучать. И даже сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов.
Постоянно перемещаясь между котельными города, наш герой знает, как устроена каждая из них. Но признается: изменения все-таки замечает, каждый раз приходя после определенного перерыва.
— Всегда что-то новое находится. И опять начинаешь смотреть и читать документацию. Но это же прекрасно! Потому что мне никогда не бывает скучно на этой работе. Постоянно что-то надо делать и изучать. И даже сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов. У тебя мозги начинают соображать, ты начинаешь думать, работать. И так двигаешься дальше. И когда с проблемой разберешься — у тебя праздник, — рассуждает наш герой.
«Ум приносит деньги, а безграмотность — нищету»
Рустем Рахимович — большой философ. Он уверен:
— Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает. Ведь все ее составляющие — тоже живые: подземный газ, природная вода, электричество, металл, который умеет сжиматься и расширяться. И этим всем нужно уметь руководить, — говорит наш герой.
Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает. Ведь все ее составляющие — тоже живые: подземный газ, природная вода, электричество, металл, который умеет сжиматься и расширяться.
Любимой котельной у него нет — ему нравится каждая. А работу свою очень любит — прежде всего за то, что здесь имеет возможность развиваться. А еще за возможность щедро делиться своими знаниями с другими операторами: на предприятии он считается очень талантливым наставником. Обучает новичков — и искренне гордится, когда те, в свою очередь, быстро растут в профессии и развиваются. Для него такие истории — бальзам на душу. Он приводит удачные примеры: например, один из новичков, который начал постигать профессию оператора лишь в ноябре, теперь уже готов обучать других!
В будущем Рустем Рахимович видит себя все тем же оператором котельных. Говорит, что хочет развиваться в этом направлении, продолжать учиться этой работе.
— Я думаю, что делаю свою работу так, как могу. Кто считает нужным, оценит ее, но я человек не амбициозный, мне важно для себя развиваться и работать. Стремиться улучшать свои навыки. Ум приносит деньги, а безграмотность — нищету! — улыбается он на прощание.
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