«Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает»

Кто обеспечивает тепло в наших домах зимой и как услышать музыку котельной

Фото: Реальное время

АО «Казэнерго» обслуживает 125 котельных по всей Казани. Как устроена котельная и какие работы в ней проходят при подготовке к отопительному сезону, наше издание уже рассказывало. Но душа и сердце каждой из них — это люди, которые в ней работают. Сегодня «Реальное время» знакомит вас с двумя операторами котельных АО «Казэнерго». Лариса Микалева посвятила этой работе 24 года, Рустем Хасибуллин в «Казэнерго» с 2016 года. Наши герои очень разные, но объединяет их одно — преданность и любовь к своей работе.

«С приборами была даже не на «вы», а на «будьте любезны»

Лариса Валентиновна Микалева работает оператором котельной вот уже почти четверть века. А попала в энергетику, по ее словам, нечаянно: в 2001 году ее сократили из детского сада, в котором она работала воспитательницей. Работу найти было сложно. Лариса услышала от знакомых, что есть возможность устроиться в «Казэнерго» оператором, — и пошла учиться. Ведь энергетика была одной из немногих отраслей, где в те непростые годы стабильно выплачивали заработную плату, да и работа эта никогда не останется невостребованной. В сентябре 2001 года, успешно сдав итоговые испытания после трехмесячного обучения, она отправилась работать в котельную.

— Изначально было очень сложно работать — я ведь не технарь, а гуманитарий, педагог дошкольного образования. С приборами была даже не на «вы», а на «будьте любезны, пожалуйста», — смеется наша героиня. — Но понемногу вошла в колею. Можно было, конечно, развернуться и уйти искать счастья в другой отрасли. Но я такой человек: раз уж пришла — буду работать. Я ведь когда сюда приходила, не думала о том, какие у меня карьерные перспективы и сколько мне будут платить. Мне просто нужна была работа, чтобы кормить детей, как и любой другой маме.

Разобраться во всем помогло строгое следование должностной инструкции. И если все делать как положено — все будет получаться, уверенно улыбается Лариса Валентиновна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно было, конечно, развернуться и уйти искать счастья в другой отрасли. Но я такой человек: раз уж пришла — буду работать.



За 24 года в устройстве котельных и в работе оператора многое изменилось: стало меньше ручного труда, появилась автоматика, усовершенствовались технологии. А еще АО «Казэнерго» — большая команда профессионалов, где разные службы друг другу помогают. Лариса Валентиновна от всей души благодарит и газовщиков, и электриков, и киповцев, и, конечно, слесарей, которые помогают обслуживать оборудование.

— Они ко всему очень профессионально относятся — и если они пришли, сделали свое дело, значит, у меня будет нестрессовая, безаварийная смена. Сейчас с этим намного проще — все уже отрегулировано, и я слежу за показателями. А раньше вручную много работали — например, ручной запальник был очень увлекательным объектом. Представляете, его нужно было горящей газетой разжигать. А мы же девочки! И все нужно было сделать правильно, у нас же газоопасные объекты, — вспоминает наша героиня. — А теперь нам только кнопочку нажать надо.

В течение рабочего дня оператор следит за параметрами оборудования и при необходимости их регулирует. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Из трубы котельной идет дым. Значит, мы работаем!»

В течение рабочего дня оператор следит за параметрами оборудования и при необходимости их регулирует. Например, давление и температуру теплоносителя нужно регулировать в зависимости от температуры воздуха «за бортом». В случае отключения электроэнергии оператор должен перекрыть газ и отключить насосы. Если на трассе прорвало трубу и начало падать давление — надо срочно на это реагировать: позвонить начальнику энергорайона и связаться с центральной диспетчерской службой.

Оператор котельной напрямую с населением не работает: здесь строгий пропускной режим, оператор не покидает своего места работы и все «общение» у него происходит с многочисленными приборами и, конечно, с коллегами. Но бывало за 24 года всякое. Наш человек мыслит прямолинейно: если дома холодно — значит, виноваты энергетики. Лариса Валентиновна объясняет:

— Мы все всегда вовремя делаем. Но наша задача — подвести тепло к дому. И вот там многое зависит от того, как оперативно работает управляющая компания, вовремя ли там открывают свои задвижки! Иногда в былые годы к воротам котельной подходили бабушки и дедушки и возмущались: «Почему вы нас морозите?» А я показывала: «Бабулечка, красотулечка, ну посмотри: из трубы котельной идет дым. Значит, мы работаем! Вам нужно идти в ЖКУ!»

Сегодня наша героиня работает в небольшой котельной в сердце Вахитовского района. Здесь Лариса Валентиновна одна управляется со всем хозяйством. Говорит, без дела сидеть не приходится, ведь, помимо того, что надо следить за приборами, необходимо и чистоту поддерживать, и даже какой-никакой уют. Это только нам кажется, что трубы — они и есть трубы. Люди, проработавшие в котельных десятки лет, видят в них и красоту, и потребность в заботе и уходе.

Люди, проработавшие в котельных десятки лет, видят в них и красоту, и потребность в заботе и уходе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свободные минуты, выдающиеся во время суточной смены, наша героиня любит почитать: говорит, нет никакого желания смотреть бесконечные видео. А вот книга — верный и всегда приятный собеседник.

«Ни разу не возникало мысли перейти в другую сферу — мне здесь очень хорошо»

До этого много лет Лариса Валентиновна проработала в огромной, мощной котельной на 50 гигакалорий в Приволжском районе Казани, где одновременно могли присутствовать до 15 сотрудников в день.

— Но знаете, с возрастом, наверное, подустала. И попросилась в маленькую, миленькую котельную, чтобы спокойно в ней работать и отвечать за свою работу. Вот и перешла сюда. У меня ни разу не возникало мысли перейти в другую сферу — мне здесь очень хорошо. Я уже хорошо знаю эту работу. И руководство уже все знакомое, и коллеги — весь коллектив замечательный. И не только в нашем энергорайоне, но и вообще во всем «Казэнерго»! — рассказывает наша героиня.

А еще ей очень нравится семейственный дух предприятия: сотрудников всегда поздравляют с праздниками, проводится множество мероприятий, в которых можно раскрыть и свои профессиональные таланты, и творческие. Сама Лариса Валентиновна трижды участвовала в конкурсах профессионального мастерства — и награды у нее имеются! Плюс к тому за 24 года наша героиня уже заработала достаточно стажа для того, чтобы через профсоюз предприятия иметь право на 60%-ную компенсацию стоимости путевки в санаторий.

Сама Лариса Валентиновна трижды участвовала в конкурсах профессионального мастерства — и награды у нее имеются!. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас еще сумасшедше сильная молодежная организация на предприятии! Что они только не делают! Я за этим слежу через телеграм-канал, — объясняет наша героиня. — И в «Гонке героев» бегают, и в командные игры играют, и разными общественными вещами занимаются.

Ее интерес к жизни молодого поколения понятен, ведь ее старший сын работает здесь же, в АО «Казэнерго»: Артем Микалев — главный инженер Советского энергорайона. В свое время он окончил КГЭУ и пришел работать в «Казэнерго» — начинал слесарем, за 13 лет вырос по карьерной лестнице. Но об этом факте своей семейной биографии Лариса Валентиновна не торопится распространяться. А на расспросы любопытствующих о том, не родственник ли ей главный инженер, отвечает, что однофамилец, чтобы не возникало вопросов. В общем, сыном гордится тихо. И, кстати, признается, что в свободное время никогда не разговаривает с ним о работе. Это строгое правило — дома надо отдыхать и переключаться — соблюдается неукоснительно.

А в свободное время наша героиня переходит в ипостась строгой бабушки — реализует свои педагогические таланты в области воспитания пятерых внуков. С удовольствием занимается своим садом, летом путешествует с семейством (очень любит туры на теплоходе), любит концерты и выставки.

Лариса Микалева, почти четверть века отдавшая АО «Казэнерго», признается: своим трудом гордится. Ведь благодаря многолетней, неусыпной работе нашей героини и ее многочисленных коллег из «Казэнерго» люди зимой не мерзнут в своих домах:

— С каждым годом все меньше жалоб становится. И когда мне соседи говорят, что в этом году совсем не было проблем с отоплением, знаете, какую гордость я испытываю? Вы представить себе не можете! — улыбается наша героиня.

1 / 33 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

«Если со сложного начинаешь, потом будет легче!»

Мы покидаем котельную в Вахитовском энергорайоне и едем на улицу Журналистов. Здесь, в большой просторной котельной, нас встречает Рустем Хасибуллин. Он работает оператором в котельных АО «Казэнерго» с 2016 года. До тех пор Рустем Рахимович вел бизнес по изготовлению изделий из бетона. Но в определенный момент решил подстраховаться с точки зрения дохода и найти стабильную работу в найме. Тут-то и пришлась кстати рекомендация соседа по участку.

— Он мне посоветовал рассмотреть возможность обучения на оператора котельной в «Казэнерго» — и я решил, что это мне подходит. В 2016 году я обучился, сдал экзамены и пришел работать в котельную на Зорге. Специально попросил, чтобы меня поставили на сложный участок, — объясняет оператор. — Ведь если со сложного начинаешь, потом будет легче!

Поначалу, как признается наш герой, пришлось нелегко. В каждой котельной свои сложности — многое зависит от мощности, от количества работающих котлов. В одной котельной могут одновременно работать четыре, пять котлов — и за всеми нужно следить, поддерживать требуемые параметры. В первое время Рустему Рахимовичу очень помогали опытные операторы и мастера — кстати, он с благодарностью отзывается об Артеме Микалеве, сыне первой героини нашей статьи.

— Артем очень здорово мне помог, научил инженерному языку. Постепенно я учился, поработал в разных котельных — и в 2018 году сдал экзамен на 5-й разряд и написал заявление, чтобы меня поставили подменным оператором, — объясняет наш герой.

Здесь, в большой просторной котельной, нас встречает Рустем Хасибуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Развитие ума приносит свои плоды»

Подменный оператор не прикреплен к какой-то отдельной котельной — он по мере необходимости выходит на работу в любую из многочисленных котельных, находящихся на балансе АО «Казэнерго». А это значит, что Рустем Рахимович должен отлично понимать принцип работы абсолютно всего спектра оборудования, которое используется в этой сфере в Казани. Должен знать все котельные и уметь разобраться в оборудовании каждой из них.

Он признается: интерес как раз в этом и был — не только поднять уровень материального благосостояния, но и постоянно развивать собственный ум и мышление. Ему неинтересно сидеть на одном месте — у него просто не получается.

— Мне, наоборот, интересно постоянно видеть новое. Интересно, когда происходят на работе разные ситуации — ты их решаешь, разбираешься, в конечном итоге все у тебя отлично работает. В этом и радость. По мере обучения постепенно познаешь и тонкости профессии, и язык инженерии, — объясняет Рустем Рахимович.

В 2023 году Рустем Хасибуллин окончательно закрыл свой бизнес — говорит, работать со временем стало сложнее, да и желания не осталось. Для него важна стабильность — а здесь, в «Казэнерго», она есть. И еще один большой плюс этой работы в том, что приходится перестраиваться и постоянно учиться.

— Решил, что для меня будет лучше работать на организацию, потому что тут все зависит от тебя. Если не будешь лениться, будешь работать и развиваться — у тебя и результат будет. Развитие ума приносит свои плоды. Я считаю, что необязательно стремиться к той сфере, где больше денег. Но обязательно развивать свой ум и свои навыки — и тогда, если в тебе будут нуждаться как в специалисте, ты обязательно будешь зарабатывать, — размышляет наш герой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если не будешь лениться, будешь работать и развиваться — у тебя и результат будет. Развитие ума приносит свои плоды.

Специалист из него получился вдумчивый и внимательный. Он признается: огромной ответственности, которая лежит на операторе, не боится. Как же здесь бояться, если знаешь котельную как свои пять пальцев? Если чувствуешь ее даже на слух? Да-да, в каждой котельной он по звуку работающего оборудования способен определить, если что-то вдруг идет не так.

— И шум бывает разный, и даже шелест! — говорит оператор. — А вообще, знаете, я научился слышать музыку котельной. Вы не поверите, она действительно есть, здесь звуки складываются в определенную мелодию, и я ее слышу.

«Сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов»

Наш герой размышляет: с одной стороны, в повседневных делах он уже разучился видеть сложность своей работы. Но если задуматься — то это все действительно сложно и очень ответственно. Однако многочисленная армия операторов справляется: аварийных ситуаций в котельных Казани уже не случается. К этому приводит и постепенная замена оборудования на более надежное и современное; и постоянное повышение квалификации операторов; и всеобщее понимание ответственности собственного труда.

— Минусы уходят из нашей работы, плюсы приходят, все делается! И не только нами, операторами, но и мастерами, и слесарями. Они огромную работу делают, без них нам никак, — с благодарностью отзывается о коллегах наш герой.

Очень нравится Рустему Рахимовичу то, что здесь, в котельных, постоянно идет развитие: меняется и модернизируется оборудование, оптимизируются процессы, сфера энергетики идет вперед. И нужно обязательно успевать за этим движением: в свою очередь и самому изучать новое оборудование, следить за его модернизацией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мне никогда не бывает скучно на этой работе. Постоянно что-то надо делать и изучать. И даже сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов.



Постоянно перемещаясь между котельными города, наш герой знает, как устроена каждая из них. Но признается: изменения все-таки замечает, каждый раз приходя после определенного перерыва.

— Всегда что-то новое находится. И опять начинаешь смотреть и читать документацию. Но это же прекрасно! Потому что мне никогда не бывает скучно на этой работе. Постоянно что-то надо делать и изучать. И даже сложные ситуации я воспринимаю не как неприятность, а как вызов. У тебя мозги начинают соображать, ты начинаешь думать, работать. И так двигаешься дальше. И когда с проблемой разберешься — у тебя праздник, — рассуждает наш герой.

«Ум приносит деньги, а безграмотность — нищету»

Рустем Рахимович — большой философ. Он уверен:

— Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает. Ведь все ее составляющие — тоже живые: подземный газ, природная вода, электричество, металл, который умеет сжиматься и расширяться. И этим всем нужно уметь руководить, — говорит наш герой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Котельная — живой организм, который все слышит и всех испытывает. Ведь все ее составляющие — тоже живые: подземный газ, природная вода, электричество, металл, который умеет сжиматься и расширяться.



Любимой котельной у него нет — ему нравится каждая. А работу свою очень любит — прежде всего за то, что здесь имеет возможность развиваться. А еще за возможность щедро делиться своими знаниями с другими операторами: на предприятии он считается очень талантливым наставником. Обучает новичков — и искренне гордится, когда те, в свою очередь, быстро растут в профессии и развиваются. Для него такие истории — бальзам на душу. Он приводит удачные примеры: например, один из новичков, который начал постигать профессию оператора лишь в ноябре, теперь уже готов обучать других!

В будущем Рустем Рахимович видит себя все тем же оператором котельных. Говорит, что хочет развиваться в этом направлении, продолжать учиться этой работе.

— Я думаю, что делаю свою работу так, как могу. Кто считает нужным, оценит ее, но я человек не амбициозный, мне важно для себя развиваться и работать. Стремиться улучшать свои навыки. Ум приносит деньги, а безграмотность — нищету! — улыбается он на прощание.

1 / 11 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

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