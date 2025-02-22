Минсельхоз Татарстана сообщил о нехватке механизаторов в республике

Фото: Илья Репин

В сельскохозяйственном секторе Татарстана наблюдается нехватка механизаторов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

На начало 2025 года в Татарстане имеется нехватка в 759 механизаторах. С каждым годом недостаток рабочих кадров в сельском хозяйстве становится хуже.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Руководитель Минсельхоза считает, что для привлечения квалифицированных кадров чрезвычайно важно обеспечить конкурентоспособную заработную плату и достойные условия труда.

В прошлом году на весенне-полевые работы в Татарстане было привлечено 14 студенческих отрядов по различным направлениям, с общей численностью 580 студентов.

Ранее власти республики обещали усилить меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции.

Зульфат Шафигуллин