Минсельхоз Татарстана сообщил о нехватке механизаторов в республике
В сельскохозяйственном секторе Татарстана наблюдается нехватка механизаторов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.
На начало 2025 года в Татарстане имеется нехватка в 759 механизаторах. С каждым годом недостаток рабочих кадров в сельском хозяйстве становится хуже.
Руководитель Минсельхоза считает, что для привлечения квалифицированных кадров чрезвычайно важно обеспечить конкурентоспособную заработную плату и достойные условия труда.
В прошлом году на весенне-полевые работы в Татарстане было привлечено 14 студенческих отрядов по различным направлениям, с общей численностью 580 студентов.
Ранее власти республики обещали усилить меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции.
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