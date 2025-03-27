В новом Камаловском вручили театральную премию «Тантана»

В топе — Челны и «Экият», а спецприз получила 99-летняя Альфия Айдарская

«Материнское поле» — лучший спектакль большой формы.. Фото: Мария Зверева

Сегодня в новом здании театра Камала в течение трех с лишним часов награждали победителей театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана». В поле зрения комиссии попали 74 спектакля. Триумфаторами стали Челнинский драматический театр и «Экият» со спектаклями «Дети 41-го» и «Материнское поле» о Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Реального времени».

Из 74 спектаклей — 15

В состав комиссии по присуждению этого года вошли министр культуры республики Ирада Аюпова, заместитель художественного руководителя Московского театра Et Cetera Дмитрий Мозговой, заведующая кабинетами драматических и национальных театров Союза театральных деятелей РФ Марина Корчак, руководитель творческо-информационного отдела Александринского театра Елена Герусова, главный редактор журнала «Сәхнә» Зиннур Хуснутдинов и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, председатель Общественного совета Минкульта Нияз Игламов, старший научный сотрудник центра искусствоведения Института языка, литературы и искусства Елена Шевченко, специалист по маркетингу театра имени Камала Гульназ Хасанова и ее коллега, заведующая литературной частью Гульшат Фаттахова.

На соискание премии было представлено 73 спектакля от театров Татарстана. Номинаций — 17, включая «Честь и достоинство» и «За выдающиеся достижения в сезоне». Призы жюри получили 15 спектаклей, причем часто в номинациях было по два победителя.

Лейсан Гатауллина разделила победу с Резедой Саляховой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто разделил победу

В номинации «Дебют» лучшими, по мнению комиссии, стали Ильназ Шакирзянов (роль Ломова в спектакле «Тәкъдим»/«Предложение» Атнинского театра) и Эльмира Мингазова (Лизонька в лайт-опере «Мертвые души» Зеленодольского музыкального театра)

Лучшими актрисами стали и камаловская Лейсан Гатауллина (главная роль в спектакле «Альфия Авзалова. Путь в вечность») и тинчуринская Резеда Саляхова (Шарифа в «Туган-тумача»/«Родные люди»).

А в «Эксперименте» были выделены иммерсивный «Йорт»/«Дом юности моей» Альметьевского драматического театра и «Гробовщик» нижнекамского ТЮЗа.

В номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)» победу разделили очень разные Михаил Тимаев (заглавная роль в балете «Грек Зорба» театра оперы и балета имени Мусы Джалиля) и Мария и Марсель Нуриевы («SoulKitchen» в MOÑ). «Грек Зорба» также стал «Лучшим музыкальным спектаклем».

А вот вопросов по присуждению «Лучшей роли в музыкальном спектакле» (опера, музыкальный спектакль, мюзикл) не было — здесь выиграла Винера Протасова с партией Микаэлы в опере «Кармен» из театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Ильфат Аскаров — лучшая мужская роль второго плана. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Многократные победители

«Лучшая женская роль второго плана» — это победа Альбины Гайзуллиной (Мама в «Куркак батыр»/«Трусливый батыр», театр Кариева). Также этот спектакль получил специальный приз проекта «Культура малой родины» (направление «Театры — детям») партии «Единая Россия».

Два раза зал аплодировал «Возвращению Тукая»/«Казанга Тукай кайткан», приз за «Лучшую мужская роль» достался Эмилю Талипову, а саму работу Айдара Заббарова и Резеды Губаевой признали «Лучшим спектаклем малой формы».

Четырежды на сцену поднимались представители челнинского драматического. В номинации «Лучшая эпизодическая роль» выиграл Рафик Каюмов (Гайфи в спектакле «Без — 41нче ел балалары»/«Дети 41-го»), а роль второго плана, Халиля Фатхиевича, в той же постановке прекрасно сыграл Ильфат Аскаров. Специальный же приз Союза театральных деятелей РТ получил их художественный руководитель Олег Канзягулов, а просветительский проект «Тут такое дело…» выиграл спецприз Национального музея РТ.

Главным событием года, по версии жюри, стала инсценировка Чингиза Айтматова «Материнское поле» — кажется, впервые приз за «Лучший спектакль большой формы» достался театру кукол «Экият». Также комиссия отметила исполнительницу роли Толганай и голоса Матери Эльвиру Гилемханову.

Наконец, эксперты отметили актерский ансамбль в «Картотеке» MOÑ, назвав лучшим спектакль для детей «Господина Скороходов» Набережночелнинского театра кукол.

Приз за долгую службу искусству «Честь и достоинство» получила актриса Камаловского театра Халима Искандерова, а «За выдающиеся достижения в сезоне» — Сергей Рябинин из «Экият».

Как мы и предсказывали, «Картотека» — это лучший ансамбль. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кто получил премию Сиразеева и череда спецпризов

Интересно были выбраны лауреаты премии имени Дамира Сиразиева. Ими стали Алексей Зильбер из казанского ТЮЗа, Миляуша Назмиева из Тинчуринского и журналистка сайта «Интертат» и «Татар-информ», самый активный театральный автор республики Рузиля Мухаметова. А спецприз имени Шамиля Закирова, учрежденный Салаватом Фатхетдиновым получила сотрудница отдела кадров театра Камала Роза Насыбуллина.

Да, традиционно вручалось и много спецпризов, в основном обделенным в номинациях спектаклям.



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Нашумевший спектакль «Табу» «Особняка Демидова» о татарских женщинах зацепил мэрию. И логичным образом Фонд поддержки развития культуры при раисе Татарстана отметил «за верность традициям, сохранение и популяризацию национального музыкального наследия» дочь Сары Садыковой балерину Альфию Айдарскую. В мае 2025 года ей исполняется 100 лет, что означает — она лишь на 18 с половиной лет младше татарского театра.