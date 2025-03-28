Евгений Уфимцев: «Ситуация на рынке автострахования стабильная: граждане защищены»

Президент Российского союза автостраховщиков об итогах прошлого года и новых тенденциях в страховании

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году в стране было заключено более 44 млн договоров автострахования на 301 млрд рублей. На 20% увеличились выплаты по страховым случаям, при этом стоимость полисов осталась прежней. Рынок автозапчастей насыщен, дефицита нет. А ДТП, начиная с прошлого года, можно урегулировать электронно, не дожидаясь ГИБДД. В таком случае страховые компании для большинства убытков обещают урегулировать ситуацию и произвести выплату в течение одного дня. Об этом и о многом другом «Реальному времени» рассказал Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков.

Год был удачный

— Евгений Владимирович, расскажите с какими результатами страховой рынок завершил минувший год?

— Страховой рынок 2024 года для автовладельцев, на мой взгляд, был удачным. Страховое сообщество по итогам года показало хороший результат по нескольким направлениям. Во-первых, увеличилось количество заключаемых договоров и составило 44,8 млн, из них только 1 млн был короткий, а остальные — долгосрочные годовые договоры ОСАГО, их рост составил 6%.

Во-вторых, увеличился общий сбор страховых компаний по ОСАГО и составил 301 млрд рублей. Это рост почти на 3%. Но при этом средняя премия, что очень важно для потребителя, немного уменьшилась, составила 7 616 руб. Таким образом ОСАГО получилось не то что выросло в цене, а, наоборот, даже несколько снизилось. При этом стоимость запасных частей росла, страховщики увеличивали выплаты. Это тоже плюс для потребителей: у нас выросла общая сумма выплат, она составила более 202 млрд руб., рост почти на 20%, также увеличилась средняя выплата, она стала почти 100 тыс. руб. Поэтому мне кажется итоги 2024 года хорошие и для страхового рынка, и для автовладельцев. Договоры заключаются больше, средняя премия стабильная, выплаты растут, отражают реалии сегодняшнего дня. Да, может быть в каких-то отдельных марках темп больше был по выплатам, в каких-то меньше. Но среднее увеличение выплат на 20% — это хорошая динамика.

— А какова динамика начала 2025-го?

— Первые два месяца этого года показывают, что ситуация сохраняется. Средняя премия примерно такая же, она составила 7610 рублей. При этом существенно увеличилась средняя выплата, ее рост уже прошел отметку 100 тыс. рублей и составил 106 179 рублей. Такая динамика говорит о том, что ситуация на рынке стабильная, страховщики выполняют свои обязательства, граждане защищены.

— Одна из тенденций российского авторынка — старение автопарка: 71% авто в стране старше 10 лет. Как на такую динамику реагирует рынок страхования?

— Для ОСАГО это не столь критично, потому что здесь идет страхование ответственности. Хотя, конечно, состояние транспорта влияет на безопасность дорожного движения. Больше эта ситуация коснулась каско, поэтому мы констатировали увеличение убытков. Тенденция, конечно, негативная, и хотелось бы, чтобы она менялась, потому что дальнейшее старение парка может привести к серьезным проблемам по безопасности дорожного движения, к росту средних выплат, проблемам с запасными частями.

Дефицита запасных частей нет

— Немало стареющих авто родом из стран, придерживающихся активной антироссийской санкционной политики. Иными словами, с запчастями дела обстоят не сказать что просто. Наверняка и это влияет на рынок страхования?

— Ситуация в 2024 году была стабильная. Рост выплат был связан больше с теми излишками, которые возникали при транспортировке запасных частей и из-за проблемы с расчетами.

Отвечая на этот вопрос, нужно выделить две положительные тенденции. Первая — в 2024 году запустился внутренний процесс производства определенных запасных частей в России. Вторая — поставщики смогли переориентироваться на китайский рынок. Поэтому рынок насыщен, дефицита нет. Есть некие проблемы, связанные как раз таки со старыми автомобилями. Но если мы для стареющего парка, как планируем, добавим возможность использования б/у запасных частей, то у нас не будет никаких проблем при ремонте автомобилей нашего российского парка.

Электронное урегулирование: удобно, быстро, качественно

— С 1 января текущего года стала обязательной опция электронного урегулирования убытков по ОСАГО. Понятно, что сначала система прошла тестирование в формате добровольной опции. Как была воспринята новация?

— Действительно, тестирование проходило в 2024 году. Мы прямо видели, как у нас увеличилось количество электронных урегулирований. По итогам 24-го года был пятикратный рост — 39 516 электронных урегулирований. Это не считая того, что у нас очень активно развивалась электронная фотофиксация. На сегодняшний день в месяц проходит примерно 25 тыс электронных фотофиксаций. Я считаю, это хорошая опция, потому что она дистанционно и оперативно помогает урегулировать убыток. Самый главный бич для крупных городов — это образование пробок из-за небольшого ДТП, как раз электронное урегулирование и хорошие сервисы по фотофиксации позволяют быстро разобрать дорожно-транспортное происшествие, разъехаться и быть уверенным, что страховая компания не откажет, данные сохранены, тем более использование сервиса госуслуг — это дополнительная гарантия, что ваша фотофиксация и ваше электронное извещение направлено страховщику.

Сегодня мы видим, как ряд страховщиков в своей рекламе четко говорят о том, что для большинства убытков у них срок урегулирования — в течение одного дня. Поэтому удобно, быстро, качественно. Фотофиксация позволяет делать европротокол в полном объеме, до 400 тыс. рублей. Мне кажется, это хороший сервис, это плюс для потребителя. Я думаю, это будет продолжать развиваться.

— А недостатки есть? Или она близка к идеальной?

— Конечно, недостатки есть. Первый — есть сложности с покрытием и с точной геолокацией. Второе — у нас по регионам различное проникновение этих электронных сервисов. Здесь, я думаю, активнее нужно включаться региональным властям в части пропаганды, внедрения, реализации, потому что региональные власти и ГИБДД заинтересованы, чтобы пробки быстрее разбирались и ДТП не тормозило движение, поэтому людям надо правильно объяснять, доводить информацию.

Бывают иногда проблемы, связанные со спецоперацией, когда в отдельных зонах идет глушение сигнала, это не позволяет сделать электронное урегулирование.

Но жалоб на саму систему практически нет. Проблем, связанных с тем, что человек электронно урегулировал и вдруг потом не нашли его фотографии или извещения, нет. Есть единичные случаи, но они решались, все данные восстанавливались.

Евгений Уфимцев: «Среднее на 20% увеличение выплат — это хорошая динамика». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

35% автовладельцев имеют максимальный КБМ

— До 10% автовладельцев в России год назад умудрялись игнорировать обязательность страхования автогражданской ответственности. Можно ли говорить, что за минувший год автосознательность все-таки улучшилась? Или перемены, напротив, обратные?

— Ситуация, к сожалению, остается примерно на том же уровне. Нам бы очень хотелось, чтобы она улучшилась, потому что в случае, когда законопослушный гражданин с полисом ОСАГО попал в ДТП и вдруг оказалось, что у виновника нет полиса, это, конечно, проблема.

Было предпринято несколько попыток для решения этой ситуации, но в 24 году так и не удалось их запустить. Первая попытка — постараться начать проверку с помощью камер. Вторая попытка была предпринята с 1 марта этого года — запустить эксперимент, когда через «Госуслуги» будут информироваться люди, у которых нет ОСАГО, что им нужно купить полис. К сожалению, опять срок перенесен. На 30 июня. Не успели госорганы организовать всю работу.

— В целом, опираясь на данные страхового рынка, что можно сказать о культуре вождения в стране? Меняемся ли мы к лучшему? И если да, какие бонусы (скидки) это дает законопослушным, аккуратным и вежливым автовладельцам?

—Да, мы видим, что есть большая группа автовладельцев, которые добросовестны, хорошо ездят. У нас за прошлый год почти на 5% увеличилась доля людей, получающих максимальный КБМ. Страхование сыграло определенную роль в этой части. Нарушители правил дорожного движения получают больший коэффициент, платят больше.

Если говорить о культуре, то в прошлом году в единицах убытков стало больше. Это, на мой взгляд, связано с тем, что поменялась раскладка по вождению автотранспорта: стало больше внутреннего туризма. Это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, когда человек ездит по незнакомой ему дороге, торопится, чтобы доехать, это приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Второе — больше стало грузовых автомобильных перевозок, которые тоже создают пробки на дорогах, затруднения движения, иногда провоцируют ДТП. Поэтому этот рост, я думаю, не проблема неаккуратных водителей, а увеличение трафика. Оно привело к росту в штуках количества убытков. Но хороших водителей, как я уже говорил, стало тоже больше. Поэтому нам бы побороться с теми маргиналами, которые больше двух ДТП совершают в год, и тогда ситуация на дорогах изменится. Для этого как раз надо включать проверку наличия полиса и надо более жестко штрафовать за отсутствие такового. Мы очень надеемся, что ГИБДД будет более качественно проверять этих лихачей, которые, посчитав, что раз он уже совершил два ДТП, у него повышающий коэффициент и он не будет покупать полис ОСАГО. Надо, чтобы его наказывали рублем и принуждали заключать полис.

Сейчас 35% людей имеют максимальную скидку, то есть у них КБМ самый лучший. Эти люди, которые, аккуратно ездят, они заинтересованы в том, чтобы если в них кто-то въехал, то он имел полис ОСАГО.

— Не могу не попросить уточнений по Указанию Банка России за №6949-у, что вступило в силу в конце января: понял, что страховые тарифы по ОСАГО несколько изменились, но для кого и насколько сильно?

— В этот раз Банк России очень точечно сделал изменения. В первую очередь эти изменения для мотоциклистов, водителей грузовых и некоторых категорий общественного транспорта, по нашим оценкам, не более 5% всех транспортных средств коснулись эти нововведения. Правда, по территориальным коэффициентам там было несколько больше изменений. Но в крупных городах в основном это было снижение территориального коэффициента, на небольших территориях был подъем небольшой.

В будущем Банк России будет еще делать дальнейшие корректировки. С 1 апреля по мотоциклистам будут дополнительные изменения, там появится коэффициент по мощности. Но в целом год был стабильный, эти корректировки — они были для небольшой группы автовладельцев и не сильно повлияли на стоимость. Как я уже говорил, услуга полиса очень социальная казалось бы, но ее стоимость, не изменилась. Мне кажется, это плюс для всего финансового рынка.

Что такое «свободный тариф» ОСАГО?

— И еще один момент: в декабре озвучивалось, что страховое общество готово к переходу на свободный тариф по ОСАГО. Что означает «свободный тариф»? И как это будет работать?

— Сейчас есть так называемые границы тарифного коридора, и страховая внутри него может устанавливать стоимость в зависимости от аварийности, категории, куда попадает клиент, и других коэффициентов. Вот этот коридор и сейчас частично является той свободной зоной, где страховая компания для своего клиента ставит индивидуальный тариф. И назначает его: кому-то 4 тыс. рублей, а кому-то, кто ездит на красной спортивной машине, 12 тыс. рублей, в зависимости от рисковых групп.

Но примерно 10% автовладельцев, которые, несмотря на то, что границы тарифного коридора достаточно широкие, получают сейчас максимальный тариф, его не хватает страховой компании для производства выплат. И те автовладельцы, которым не хватает сегодняшнего тарифного коридора, они отправляются в перестраховочный пул. И компенсация для страховщиков проходит через этот пул, который наполняют добросовестные автовладельцы. Поэтому свободный тариф нужен, чтобы все платили справедливо. Сейчас за 10% аварийных автовладельцев платят остальные 90%, пускай по чуть-чуть, но доплачивают. Мы бы хотели, чтобы рублем наказывали тех водителей, которые совершают ДТП, и не брали с добросовестных автовладельцев. Логика свободного тарифа, она как раз такая — справедливое получение тарифа.

— И в продолжение темы: 16% автовладельцев по состоянию на март 2024-го стремились иметь дополнительную защиту к ОСАГО Как следствие, каско демонстрировало уверенный рост. Каковы тенденции сегодня?

— Мы увидели такую реакцию, очень удивительную. Реакция эта коснулась не только моторного страхования. В это сложное время граждане начали активнее использовать страхование для защиты своего имущества, жизни и здоровья. каско как раз явилось одним из тех продуктов, который стал очень востребован гражданами. Сейчас, по нашим оценкам, каждый четвертый автовладелец имеет какой-то полис каско. Конечно, к этому приложили руку и страховщики, они начали делать много коробочных мини-каско-продуктов. Раньше пытались продавать классический продукт, который был достаточно дорогой, но зато все покрывал. Теперь, предлагая удобные для различных случаев варианты, страховщики добились того, что каждый четвертый автовладелец имеет полис каско. Считаю, это правильно, это хорошая тенденция. Мне кажется, сейчас каждый может для себя найти какой-то индивидуальный риск, поэтому я бы всех агитировал, покупать такие мини продукты. Полис ОСАГО, конечно, вас защищает. Но защищает только если это ДТП и есть виновник. А когда у виновника нет полиса ОСАГО или при падении инородных объектов: сосулек, БПЛА нужно иметь каско.

Мне кажется, сейчас автокаско в хорошем тонусе, количество договоров увеличивается, сборы премий и выплаты растут, граждане активно этим пользуются. И я думаю, эта тенденция должна будет продолжиться.

— Год исполнился с момента такой новеллы, как «короткие полисы ОСАГО». Как показало себя это предложение и насколько востребованным оказалось?

— Для одного сегмента, который и был инициатором, это таксисты, этот продукт оказался популярным. Мы примерно 400 тыс в месяц заключаем этих коротких полисов, львиная доля — таксисты.

Но мы увидели, что короткие полисы для других случаев не пользуются популярностью. Общее количество не таксистских полисов всего около 100 тыс. В первую очередь это делается для детей. Когда условно говоря у человека есть автомобиль, есть годовой полис, вдруг приехал к нему ребенок на каникулы, он хочет дать ему возможность управлять автомобилем. У ребенка очень маленький стаж и повышающий коэффициент, поэтому, конечно, годовой полис не выгоден, а вот купить его на неделю или месяц такой краткосрочный и дать поездить, это выгодно. Но пока таких договоров, как я уже сказал, не очень много. У них чуть более сложная тарификация, проблемная. Для таксиста проще, если у него есть годовой полис ОСАГО, он решил сегодня поработать таксистом, докупает себе расширение за 100 руб и работает.

Я думаю, потенциал коротких полисов не исчерпан, он будет и дальше развиваться.

Беседовал Арсений Фавстрицкий. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Чего ждать в 2025 году?

— И в продолжение темы новелл на рынке страхования: что уже меняется и что, возможно, появится нового в текущем году, о чем стоит знать потребителям услуг страхования?

— Первое — сейчас вступает в силу совместный полис с Белоруссией, это первый звоночек, чтобы у нас появилась возможность заключать с нашими соседями вот такие совместные продукты, когда наш полис ОСАГО признается где-то за рубежом. Такая услуга не очень дорогая, это хорошая вещь. С 1 апреля она начинает действовать, эта практика однозначно будет расширяться, переговоры мы ведем по всей приграничной зоне: и Китай, и Казахстан, чтобы у наших автомобилистов была возможность ездить со стандартным полисом ОСАГО не только по России, но и по ближнему зарубежью.

Второе — электронное урегулирование убытков. Как я уже сказал, законом все уже определено, мы переходим в тактику уже более активной реализации этого продукта. Я думаю, что страховые компании будут наращивать для граждан какие-то удобные сервисы.

Кроме того, в ближайшей разработке у нас совершенствование натурального возмещения, мы видим и понимаем, что гражданам очень важно и по каско, и по ОСАГО ремонтировать машину. Сейчас есть ряд сдерживающих элементов, которые не позволяют страховщикам активно направлять машины в ремонт. Есть очень жесткая формулировка в законе, которая требует у страховщика ограничения по сроку, по расстоянию, где должна находиться эта станция и т. д. И страховая компания, когда пытается заключить договор, она не может найти станцию, которая бы подходила. А человек готов на более простые условия, например, на более удаленный сервис или на увеличение срока исполнения, главное — машину отремонтируйте. А страховщик, если он на это пойдет, он нарушит закон.

Поэтому мы предлагаем внести опцию, когда у потребителя появится право самому выбрать станцию, которая будет урегулировать данный убыток. Сейчас такие предложения разрабатываются, надеемся эта инициатива в 2025 году уже будет действовать. А в случае натурального возмещения, то есть ремонта на станции, убыток производится без износа, что очень актуально для автомобилистов: не надо доплачивать за износ запасных частей.

Еще один момент в проработке — это использование б/у запасных частей для старых машин. Сейчас получается, покупать и ездить на семилетней машине можно. Но, когда у этой семилетней машины вдруг при ДТП поврежден бампер, он почему-то пятилетний бампер на него поставить не может по закону об ОСАГО. А новый не производят, поставки сложные, его сейчас в наличии нет. Поэтому правильное регламентированное использования б/у запасных частей для старых машин, это вектор, который мы будем продолжать реализовывать.

Следующий момент — я надеюсь, что в ближайшее время будут запущены проверки камер по наличию полиса. Это позволит добросовестному автовладельцу быть уверенным, что при столкновении у виновника точно будет полис, ему не нужно будет за кем-то бегать, ходить в суд и получать возмещение.

Еще из новинок — у нас появились четыре новых региона. С 1 января ОСАГО действует по всей территории. Раньше было исключение, это тоже дополнительный плюс.

Это вот такие моменты, которые либо уже начали внедряться, либо будут в ближайшее время. Все это на пользу автовладельцев. Я не говорю, что все идеально, есть какие-то недочеты. Но Банк России отмечает, что количество жалоб на страховое сообщество в 24 году упало. Это хорошо. Мне кажется мы нашли баланс. Будем двигаться дальше. Надеюсь, 25-й год будет таким же хорошим. Но напоминаю, как бы хорошо страховщики не работали, лучше в ДТП не попадать.

Официальный партнер онлайн-конференции:

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

