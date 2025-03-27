Риелторы против: «Любой закон, ограничивающий рыночные отношения, обречен на неудачу»

Госдума предлагает ограничить комиссионные вознаграждения для риелторов

Рынок недвижимости в России давно стал ареной для жарких дискуссий. Одна из самых острых тем последних лет — высокие комиссии риелторов. Они, по мнению многих граждан, делают аренду и покупку жилья финансово невыгодной. На этой неделе депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил законодательно ограничить размер комиссионных риелторов, предложив установить верхний порог в 50% от гонорара арендатора и арендодателя. «В принципе вообще любой закон, ограничивающий рыночные отношения, однозначно обречен на неудачу», — прокомментировал идею вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. Плюсы и минусы инициативы — в материале «Реального времени».

Риелторы под прицелом: депутат предлагает обуздать аппетиты посредников

Депутат Государственной думы Ярослав Самылин от фракции «Новые люди» предложил законодательно ограничить размер комиссионного вознаграждения риелторов, направив соответствующее обращение министру экономического развития России Максиму Решетникову.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс на фоне многочисленных жалоб граждан на высокие комиссии, которые могут достигать 100% от стоимости месячной аренды квартиры или 7—10% от суммы сделки с недвижимостью. По мнению депутата, такие ставки делают многие сделки финансово невыгодными для клиентов, особенно в сегменте загородного строительства, где вопрос стоимости услуг риелторов уже поднимался заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным.

Ярослав Самылин предлагает установить верхнюю границу комиссионного вознаграждения риелторов на уровне 50% от гонорара как арендатора, так и арендодателя, что, по его мнению, защитит права потребителей и исключит неоправданно высокие платежи.



Рыночные отношения никто не отменял

Как заявил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев, инициатива не дойдет даже до первого чтения в Госдуме. Сам он к ней относится отрицательно:



— Не с точки зрения того, что мы боимся за наши комиссионные, а в принципе вообще любой закон, ограничивающий рыночные отношения, однозначно обречен на неудачу! Есть рыночные отношения, и комиссия устанавливается исходя из объема знаний и опыта специалиста.

Он рассказал, что обычно входит в стоимость:

— Смотря какие услуги, если мы говорим о продаже квартиры, то это достаточно большой комплекс, начиная от юридического сопровождения и рекламы, заканчивая самой сделкой.



Профессионализм под вопросом: кто на самом деле работает в сфере недвижимости

В обращении также подчеркивается проблема нелегальных доходов риелторов, которые часто не платят налоги в полном объеме, а также низкий уровень профессионализма некоторых участников рынка, где работать может любой человек без квалификации или опыта. Депутат акцентирует внимание на том, что граждане зачастую не понимают, за что они платят крупные суммы, например, за составление типового договора аренды или продажи недвижимости, при этом нет гарантии качественного оказания услуг.

— При этом многие граждане, как покупатели, так и продавцы недвижимости, не понимают, почему они должны отдавать сотни тысяч или миллионы рублей риелторам за составление типового договора аренды или продажи недвижимости, особенно учитывая отсутствие возможности проверки квалификации риелтора и его добросовестности, ведь в качестве риелтора может работать любой человек, даже если у него нет соответствующей квалификации, — заявил Ярослав Самылин в разговоре с РИА «Новости».

За обязательную сертификацию риелторов выступил и Андрей Савельев:

— Она в принципе существует. У нас есть профессиональный стандарт, утвержденный Минтрудом, который действует. Иной вопрос, как этот стандарт контролируется, но сам стандарт — есть.

Есть и другая сторона: как воспользуются ситуацией застройщики

Другого мнения придерживается управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев. По его словам, если инициативу поддержат, то прекратится конкуренция путем увеличения комиссионного вознаграждения при продаже квартиры.

— Все застройщики пытаются всячески привлечь к себе внимание риелторов, т.к. это самый понятный способ найти покупателей. Кто-то заманивает бонусами, кто-то предлагает простой и удобный сервис, кто-то берет всю работу на себя, но большинство застройщиков лишь раздувают агентское вознаграждение, — рассказал он «Реальному времени».

Пользу из этой ситуации извлекут застройщики, уверен Максим Николаев: «Они успели за много лет выстроить понятную и удобную систему для риелторов».