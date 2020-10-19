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ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан

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ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан создано Постановлением Правления Пенсионного фонда РСФСР от 26.03.91 г. №61 «О создании Отделения Пенсионного фонда РСФСР по Татарской ССР» и Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 августа 2003 г. №123п «О реорганизации управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Татарстан» в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения и организации пенсионного страхования в Республике Татарстан.

Руководитель — Вафин Эдуард Яфасович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Пушкина, 8
  • Телефон: (843) 279-27-27
  • Email: tatarstan@013.pfr.ru
  • Сайт: https://pfr.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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