ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
Общая информация
ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан создано Постановлением Правления Пенсионного фонда РСФСР от 26.03.91 г. №61 «О создании Отделения Пенсионного фонда РСФСР по Татарской ССР» и Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 августа 2003 г. №123п «О реорганизации управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Татарстан» в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения и организации пенсионного страхования в Республике Татарстан.
Руководитель — Вафин Эдуард Яфасович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Пушкина, 8
- Телефон: (843) 279-27-27
- Email: tatarstan@013.pfr.ru
- Сайт: https://pfr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 19.10.2020