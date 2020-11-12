ГАУЗ Республиканский Центр крови Министерства Здравоохранения Республики Татарстан
Общая информация
Республиканский Центр крови — это структура, объединяющая по всей республике медицинские учреждения (или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а основной задачей является обеспечение медицинских учреждений безопасными компонентами крови.
История Республиканского Центра крови начинается с 1932 года, когда в Казани в здании 1-ой городской больницы был открыт филиал Центрального института переливания крови, находившегося в городе Москве.
На территории Республики Татарстан действуют 3 филиала Республиканского Центра крови — в городах Альметьевске, Набережные Челны и Нижнекамске.
Руководитель — Тураев Рамиль Габдельхакович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140,Проспект Победы, д.85
- Телефон: (843) 237-69-00
- Email: rck@tatar.ru
- Сайт: https://rckrt.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020