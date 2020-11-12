ГАУЗ Республиканский Центр крови Министерства Здравоохранения Республики Татарстан

Общая информация

Республиканский Центр крови — это структура, объединяющая по всей республике медицинские учреждения (или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а основной задачей является обеспечение медицинских учреждений безопасными компонентами крови.

История Республиканского Центра крови начинается с 1932 года, когда в Казани в здании 1-ой городской больницы был открыт филиал Центрального института переливания крови, находившегося в городе Москве.

На территории Республики Татарстан действуют 3 филиала Республиканского Центра крови — в городах Альметьевске, Набережные Челны и Нижнекамске.

Руководитель — Тураев Рамиль Габдельхакович.

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